يعتبر نظام الكيتو اليوم واحدا من أهم أنظمة فقد الوزن و التخسيس، دون الحرمان من الطعام أو التقليل من الكميات التي يتناولها الشخص بالاضافة لكونه يسمح لك بتناول الأكلات بطريقة شهية بعيدة تماما عن المسلوق و المشوي و الذي قد يتسببان في حدوث حالة من الملل للشخص ليترك النظام الذي يتبعه للتخسيس و يتراجع ثانية إلى تناول الطعام بشكل مفرط، و لكن كما سبق و أشرنا إلى أن الكيتو يسمح لك بتناول جميع أنواع الطعام ما عدا النشويات بالطبع ، مثل : الأرز و المكرونة بأنواعها و منتجات الألبان وغيرها من الأصناف التي سوف نتحدث عنها لاحقا بمزيد من التفصيل، و اليوم نقدم لكم طبقا من أهم الأطباق التي يمكن لمتابعي الكيتو و الريجيم بشكل عام أن يقوموا بتناولها دون تحديد كمية كما إنها غنية بالفيتامينات و المعادن اللازمة للجسم و صحة الانسان وهو طبق الدجاج الروستو بالخضار.

لمتابعي الكيتو والريجيم طريقة عمل وجبة الدجاج الروستو بالخضار

و كي نقوم بتحضير طبق الدجاج الروستو بالخضار، يجب توفير المكونات التالية بالمقادير التي سيتم تحديدها، و لكن بداية دعونا نتعرف على طريقة التخلص من زفارة الدجاج، عن طريقة غسلها بمكون بسيط يتواجد دائما في المطبخ المصري و هي الطحينة لكونها بالفعل مكون سحري للتخلص من زفارة الدجاج و يمكن متابعتها من خلال الفيديو الموضح أدناه ، مع العلم بأن هناك قطع من الدجاج لا ننصح أطلاقا بتناولها يجب عليك الابتعاد عنها لكونها غير مفيدة لصحة الانسان بل إنها قد تشكل خطورة عليه عند تناولها.

والآن مع المقادير اللازمة لطبق الدجاج الروستو بالخضار ، و هي:

دجاجه كبيرة روستو ناضجة

طبق كبير من الخضار المسلوق “مشكل”

ملح

فلفل أسود مطحون

شطة

بابريكا

3 ملاعق زيت ” أي نوع و يفضل زيت الزيتون “

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة بقدونس مفروم

ربع كوب من مرق الدجاج أو اللحم

والآن مع طريقة عمل طبق الدجاج الروستو بالخضار و هي خطوات بسيطة كالتالي:

يتم وضع ملعقة من الزبدة فى طاسة كبيرة على نار هادئة

يتم وضع الخضار المسلوق في الطاسة

يتم تشويح الخضار مع الزبدة ثم تجهيز طبق من الفخار

يتم وضع الدجاج الروستو

ثم يصب الخضار المساوق فوق الدجاجة عند التقديم

يتم صب كمية قليلة من المرق الساخن على الطبق

يتم ادخال الطبق فى الفرن حتى تسخن جيدا و يمكن تجميلها ببعض من البقدونس المفروم ويقدم الطبق ساخناً.

و لكن ما هي الفائدة التي يستفيد منها الجسم عند تناول الدجاج ؟

يجب العلم بأن الدجاج يحتوي على كلا من : السيلينيوم و عدد من المعادن الأساسية و التي لها فائدة كبيرة حيث أنها تساعد في تحسين الأداء الأيضي ، بالإضافة إلى أنه جيد جدا بالنسبة للغدة الدرقية، كما يحتوي الدجاج على الهرمون ويساعد في عملية التمثيل الغذائي.

يحتوي الدجاج أيضا على فيتامين B6 والذي له دور كبير في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، ويعمل على رفع مستويات الطاقة، ويساعد في عملية التمثيل الغذائي وفي النهاية فإن هذا الفيتامين له دور كبير في عملية حرق السعرات الحرارية وهو ما يساعد في حفاظ كل من يتناول الدجاج على وزن مناسب وصحي.