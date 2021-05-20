طريقة أم على بالبف باستري هي أحد الحلويات التي عُرفت منذ عهد المماليك في مصر، حيث تتسم أم علي بالمذاق الشهي وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى وأيضاً من شخص لأخر، فيُمكنك إضافة الكثير من المسكرات والإضافات الأخرى التي ترغب بها، لذا سوف نسرد المزيد تابعونا.

كيلو فقط من البف باستري.

كوب من اللوز.

كوب إلا ربع فستق.

كمية مناسبة من الزبيب على حسب الرغبة.

كوب من البندق.

ست أكواب من الحليب السائل.

علبة فقط من القشطة.

علبة كبيرة من الحليب المكثف.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقتان من الفانيلا.

ملعقتان من الفانيلا.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

مكعبان من الزبدة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180. نضع كمية بسيطة من الدقيق على الطاولة. نفرد العجينة بشكل جيد حتى تُصبح رقيقة جداً ثم نقطعها إلى مربعات. ندهن الصينية بكمية مناسبة من الزبدة ثم نضع بها بها عجينة البف باستري. بعد ان تسخن الفرن نضع الصينية ونتركها كي تنضج وتتحمر. نُحضر وعاء الخلاط ونضيف إليه الحليب المكثف، والقشطة، والزبدة، والسكر، والفانيلا، والحليب ونخلطهم بشكل جيد حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس. نرفع المزيج على نار هادئة ثم نستمر في التقليب حتى يغلي ثم نرفعه عن النار. ننثر عجينة البف باستري في وعاء ثم نضيف إليها بالبندق، والمكسرات، والزبيب. نكرر الخطوة السابقة حتى نحصل على طبقات. نسكب مزيج الحليب على البف باستري ثم نضعه في الفرن. نترك الصينية حتى تتحمر ويُصبح لونها ذهبي. نضع أم علي في وعاء للتقديم.

ينبغي أن يتم تهدئة النار لكي لا تحترق أم علي.

ضرورة وضع المقادير كما هو مذكور لكي تحصل على مذاق شهي.

يجب ألا تكثر من تناول أم علي لأن الإفراط يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.

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بهذا نكون وصلنا طريقة أم على بالبف باستري وذكرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالوصفة، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.