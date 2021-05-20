طريقة عمل اللازانيا الصحية على طريقة سالي فؤاد

يجب الجميع تناول اللازانيا فهى طبق شهي للغاية ومناسب لجميع المناسبات ولكن يخافون من عدد السعرات الحرارية الكبير بها ولهذا فهناك طريقة الصحية للغاية لتحضير تلك الوصفة فدمتها خبيرة التغذية سالي فؤاد، تابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير وطريقة تحضير هذا الطبق بالتفصيل.

اللازانيا الصحية

استمتعي بألذ الأطباق وأشهى الوصفات دون الخوف من اكتساب الدهون أو زيادة وزنك بعد الأن مع تلك الوصفات الصحية.

ثمانية ثمرات من الكوسا المقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ربع كيلو من اللحم المفروم قليل الدسم أي نوع تفضلين.

ملعقة من الثوم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

حبتان من الطماطم كبيرتان ومقطعه إلى مكعبات صغيرة.

حبتان من الفلفل الأوان مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة من الزعتر المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود..

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقتام كبيرتان من صلصه الطماطم.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

مقادير البشاميل:

كوب ونصف من اللبن منزوع الدسم.

لتر من المرقة اللحم أو الدجاج منزوعة الدسم.

خمسة بيضات كبيرات في الحجم.

يسخن الزيت في وعاء على النار ثم يضاف اللحم. شوحي اللحم مع البصل والثوم والفلفل حتى يتغير لونه. تبلي الخليد بالملح والفلفل والزعتر وأي توابل تفضلين. أضيفي الطماطم وصلصة الطماطم ثم اترطي اللحم ينضج. لتحضير الباشاميل قومي بخلط الشوربة مع اللحم على النار. بعد أن يتكاثف الوقام ارفعيه من على النار وأضيفي البيض ورشة من الملح والفلفل. قومي بتشويح الكوسا في الزيت على النار حتى تنضج. أحضري إناء الطهي أو القارب وضعي به شرائح الكوسا ثم حشو اللحم ثم الباشاميل بالتوالي. يمكنك إضافة جبن على الوجه ثم أدخليها الفرن حتى تنضج.

خطوات تحضير اللازانيا الصحية: