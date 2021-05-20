خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية بدون زيادة في الوزن

قدمت مؤخراً خبيرة التغذية والشيف سالي فؤاد عدة وصفات لأكلات شهية ولكن بطريقة صحية لا تفسد الدايت منها وصفة كيكة الشوكولاتة الصحية والتي تمكنك من تحضير تلك المعجنات الشهية بأقل قدر من السعرات الحرارية دون القلق على اكتساب الوزن أو الإضرار بالدايت، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات بالتفصيل. كيكة الشوكولاتة الصحية كيكة الشوكولاتة الصحية يمكنك الاستمتاع بألذ كيكة شوكولاه دون إفساد نظامك الغذائي أو تكتسبي وزن زائد فهذه الوصفة قليلة السعرات ولذيذة أيضاً. المقادير اللازمة لتحضير الكيك: كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوب من اللبن السائل الخالي من الدسم.

كوبان من السكر البني.

كوب إلا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى.

ملعقة صغيره من الفانيليا السائلة أو البودر.

نصف كوب من زيت عباد الشمس أو الزيت النباتي.

بيضتان كبيرتان.

ملعقة ونصف من البيكينج بودر.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصودا. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الكاكاو والسكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا وقلبي. أضيفي البيض والفانيليا واخلطي المكونات جيداً. أضيفي الزيت وقلبي لتمتزج المكونات معاً. أضيفي اللبن السائل بالتدريج مع التقليب أو الخفق بالمضرب الكهربائي. لابد أن يكون الخلط في اتجاه واحد لضمان نجاح الكيك. أحضري قالب الكيك بحجم 28 سم. يغلف القالب من الداخل بمسحة من الزبدة أو السمن وكذلك الأجناب. أضيفي خليط الكيك ووزعيه جيداً على الصينية حتى يصبح متساوي من السطح. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى يكون ساخن عند الخبز. أدخلي الصينية الفرن واتركيها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج تماماً. تحققي من نضوجها من الداخل باستخدام خلة خشبية ثم أخرجيها واتركيها تبرد ثم قطعيها وقدميها. المقادير اللازمة لتحضير الكيك:خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية: الوسوم

قدمت مؤخراً خبيرة التغذية والشيف سالي فؤاد عدة وصفات لأكلات شهية ولكن بطريقة صحية لا تفسد الدايت منها وصفة كيكة الشوكولاتة الصحية والتي تمكنك من تحضير تلك المعجنات الشهية بأقل قدر من السعرات الحرارية دون القلق على اكتساب الوزن أو الإضرار بالدايت، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات بالتفصيل. كيكة الشوكولاتة الصحية كيكة الشوكولاتة الصحية يمكنك الاستمتاع بألذ كيكة شوكولاه دون إفساد نظامك الغذائي أو تكتسبي وزن زائد فهذه الوصفة قليلة السعرات ولذيذة أيضاً. المقادير اللازمة لتحضير الكيك: كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوب من اللبن السائل الخالي من الدسم.

كوبان من السكر البني.

كوب إلا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى.

ملعقة صغيره من الفانيليا السائلة أو البودر.

نصف كوب من زيت عباد الشمس أو الزيت النباتي.

بيضتان كبيرتان.

ملعقة ونصف من البيكينج بودر.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصودا. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الكاكاو والسكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا وقلبي. أضيفي البيض والفانيليا واخلطي المكونات جيداً. أضيفي الزيت وقلبي لتمتزج المكونات معاً. أضيفي اللبن السائل بالتدريج مع التقليب أو الخفق بالمضرب الكهربائي. لابد أن يكون الخلط في اتجاه واحد لضمان نجاح الكيك. أحضري قالب الكيك بحجم 28 سم. يغلف القالب من الداخل بمسحة من الزبدة أو السمن وكذلك الأجناب. أضيفي خليط الكيك ووزعيه جيداً على الصينية حتى يصبح متساوي من السطح. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى يكون ساخن عند الخبز. أدخلي الصينية الفرن واتركيها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج تماماً. تحققي من نضوجها من الداخل باستخدام خلة خشبية ثم أخرجيها واتركيها تبرد ثم قطعيها وقدميها. المقادير اللازمة لتحضير الكيك:خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية:

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