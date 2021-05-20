طريقة عمل الميني بيتزا بعجينة هشة لكي ولطفلك بطريقة بسيطة وبأقل تكلفة

تعد الميني بيتزا من الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار، وهى نوع مصغر من البيتزا وهى من الأكلات الإيطالية القديمة ولكن كانت تعرف باسم آخر، ولكن البيتزا العصرية تم إضافة الطماطم إليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع كل أم تحضيرها لأولادها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الميني بيتزا بطريقة بسيطة. مقادير عمل عجينة الميني بيتزا مقادير عمل عجينة الميني بيتزا تحتوي عجينة المبني بيتزا على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة حليب مجفف.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الناعمة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ. مقادير الحشو مقادير الحشو تضم مقادير الحشو مكونات بسيطة وهي كالتالي:- لانشون أو لحم حسب الرغبة. بصلة صغيرة مبشورة. كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة. ملعقة كبيرة من الزيت. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقتان كبيرتان كزبرة مفرومة. ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم. حبة طماطم مفرومة. نصف كوب من الكاتشب. ملعقة كبيرة من الزعتر. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل المبني بيتزا في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بتحضير العجينة وذلك بإحضار وعاء عميق ثم نضع الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والحليب والملح والماء والزيت ونخلطهم مع بعض حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بعمل كورة كبيرة ونضعهاا في صينية مدهونة بالزيت ثم نغطيها بكيس ونتركها في مكان دافئ.

بعد مرور الوقت نفردها على سطح مرشوش بالدقيق نستخدم كوب لتقطيع العجين إلى دوائر صغيرة.

ثم نضع دوائر العجين في صينية نتركها في الصينية حتى تختمر لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نحضر الحشو بإحضار طاسة على نار ثم نضع عليها البصل حتى تذبل ثم نضيف التوابل واللحم ونقلبهم جيداً.

نضع القليل من الكاتشب على العجين ما وضع الحشو ثم الجبنة وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة سعيدة وبالهنا والشفاء. الوسوم

تعد الميني بيتزا من الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار، وهى نوع مصغر من البيتزا وهى من الأكلات الإيطالية القديمة ولكن كانت تعرف باسم آخر، ولكن البيتزا العصرية تم إضافة الطماطم إليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع كل أم تحضيرها لأولادها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الميني بيتزا بطريقة بسيطة. مقادير عمل عجينة الميني بيتزا مقادير عمل عجينة الميني بيتزا تحتوي عجينة المبني بيتزا على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة حليب مجفف.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الناعمة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ. مقادير الحشو مقادير الحشو تضم مقادير الحشو مكونات بسيطة وهي كالتالي:- لانشون أو لحم حسب الرغبة. بصلة صغيرة مبشورة. كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة. ملعقة كبيرة من الزيت. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقتان كبيرتان كزبرة مفرومة. ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم. حبة طماطم مفرومة. نصف كوب من الكاتشب. ملعقة كبيرة من الزعتر. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل المبني بيتزا في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بتحضير العجينة وذلك بإحضار وعاء عميق ثم نضع الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والحليب والملح والماء والزيت ونخلطهم مع بعض حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بعمل كورة كبيرة ونضعهاا في صينية مدهونة بالزيت ثم نغطيها بكيس ونتركها في مكان دافئ.

بعد مرور الوقت نفردها على سطح مرشوش بالدقيق نستخدم كوب لتقطيع العجين إلى دوائر صغيرة.

ثم نضع دوائر العجين في صينية نتركها في الصينية حتى تختمر لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نحضر الحشو بإحضار طاسة على نار ثم نضع عليها البصل حتى تذبل ثم نضيف التوابل واللحم ونقلبهم جيداً.

نضع القليل من الكاتشب على العجين ما وضع الحشو ثم الجبنة وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة سعيدة وبالهنا والشفاء.

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