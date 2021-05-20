كريم الخميرة والحلبة ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تسمين الوجه ونفخ الخدود بطريقة سريعة وفعاله، يمنح الكريم البشرة نضارة غير عادية، ويعطيها تفتيح كامل في دقائق، يساعد الكريم على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تواجه الكثير من النساء، يلعب الكريم دور كبير في حماية الوجه من البقع الداكنة التي تظهر على الوجه نتيجة أشعة الشمس الضارة، فهو يتغلغل داخل المسام فيساعد على إزالة الدهون والسموم المتراكمة تحت الجلد، فسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة السحري لتسمين الوجه وتفتيحه في أسبوع. مكونات كريم الخميرة والحلبة مكونات كريم الخميرة والحلبة سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة الناعم. ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والحلبة السحري لتسمين الوجه وتفتيحه في أسبوع بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم مع بعض جيدًا حتى يتجانس الخليط.

نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي، وندلكه بحركة دائرية حتى نتخلص من الاسمرار.

نستمر بالتدليك لمدة 20 دقيقة حتى يتفاعل الكريم مع الوجه ويتغلغل داخل المسام.

نكرر وضع الكريم يوميًا قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم الخميرة والحلبة للبشرة توجد فوائد عديدة للكريم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تسمين الوجه ويعيد له الحيوية ويمنحه النضارة والتفتيح. يأخر علامات الشيخوخة وتمنع ظهورها مرة أخرى. يحتوي على كمية مناسبة من المعادن والبروتينات التي تساعد على نفخ الخدود بشكل سريع. يحتوي على بعض الفوائد الجمالية التي تحافظ على نضارة البشرة ويعيد لها شبابها. ينظف ويعقم المسام ويقضي على الدهون المتراكمة. يخلص البشرة من الحبوب والبثور السوداء التي تسبب الإزعاج لكثير من النساء. تساعد على توحيد لون البشرة ويجعلها صافية مثل بشرة الأطفال. يعطي نتائج ممتازة في تسمين الوجه وشده. يحمي الجلد من الالتهابات والاحمرار الناتج عن أشعة الشمس. الوسوم

كريم الخميرة والحلبة ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تسمين الوجه ونفخ الخدود بطريقة سريعة وفعاله، يمنح الكريم البشرة نضارة غير عادية، ويعطيها تفتيح كامل في دقائق، يساعد الكريم على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تواجه الكثير من النساء، يلعب الكريم دور كبير في حماية الوجه من البقع الداكنة التي تظهر على الوجه نتيجة أشعة الشمس الضارة، فهو يتغلغل داخل المسام فيساعد على إزالة الدهون والسموم المتراكمة تحت الجلد، فسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة السحري لتسمين الوجه وتفتيحه في أسبوع. مكونات كريم الخميرة والحلبة مكونات كريم الخميرة والحلبة سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة الناعم. ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والحلبة السحري لتسمين الوجه وتفتيحه في أسبوع بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم مع بعض جيدًا حتى يتجانس الخليط.

نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي، وندلكه بحركة دائرية حتى نتخلص من الاسمرار.

نستمر بالتدليك لمدة 20 دقيقة حتى يتفاعل الكريم مع الوجه ويتغلغل داخل المسام.

نكرر وضع الكريم يوميًا قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم الخميرة والحلبة للبشرة توجد فوائد عديدة للكريم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تسمين الوجه ويعيد له الحيوية ويمنحه النضارة والتفتيح. يأخر علامات الشيخوخة وتمنع ظهورها مرة أخرى. يحتوي على كمية مناسبة من المعادن والبروتينات التي تساعد على نفخ الخدود بشكل سريع. يحتوي على بعض الفوائد الجمالية التي تحافظ على نضارة البشرة ويعيد لها شبابها. ينظف ويعقم المسام ويقضي على الدهون المتراكمة. يخلص البشرة من الحبوب والبثور السوداء التي تسبب الإزعاج لكثير من النساء. تساعد على توحيد لون البشرة ويجعلها صافية مثل بشرة الأطفال. يعطي نتائج ممتازة في تسمين الوجه وشده. يحمي الجلد من الالتهابات والاحمرار الناتج عن أشعة الشمس.

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