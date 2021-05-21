طريقة عمل البسبوسة المكرملة في البيت بخطوات سهلة وأفضل من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من أفضل، وأشهر الوصفات التابعة للحلويات، والتي يبحث عن طريقة عملها الكثيرون من يفضلون تناولها كنوع من أنواع الحلويات الشرقية طيبة المذاق، ومن خلال ما يلي نتعرف على إحدى الطرق البسيطة، والتي من خلالها نقوم بعمل وصفة البسبوسة، ولكن ليست بالطريقة المعتادة، ولكن بطريقة أخرى أكثر سهولة، وتميز. طريقة عمل البسبوسة المكرملة في البيت طريقة عمل البسبوسة المكرملة في البيت المكونات: عدد كوبين من دقيق السميد.

كوب من السمن الطبيعي.

نصف كوب حليب سائل.

لعمل السيرب، كوبين سكر مع كوب ماء.

ربع كوب من لبن الزبادي.

ربع ملعقة مسحوق خبز أو بيكينج بودر. كيفية تحضير البسبوسة المقرمشة نقوم بالإحضار وعاء مناسب للتيسير من عملية العجن لكامل المقادير سويًا.

يتم الوضع لمقدار السمن مع ضرورة أن يتم التغليف لحبيبات دقيق السميد بكمية السمنة كلها.

البسبوسة من أهم ما يستدعيه خفقها أو عجنها، أن يكون باستعمال أصابع اليد، دون حاجة لأي أداة مساعدة لأنها لا تحتاج لعجن بمعدل كبير.

التأكد من كون الخليط أصبح متجانس.

ضرورة التسخين المسبق للفرن، ويكون على درجة حرارة هادئة حوالي مائة وثمانين درجة مئوية.

يتم وضع الخليط المعد مسبقًا داخل صينية، وتكون مدهونة من قبل بأي نوع من أنواع المواد الدهنية حتى لا يلتصق الخليط بالصينية.

إدخال مزيج البسبوسة في الفرن.

مدة التسوية حوالي خمسة وأربعين دقيقة.

بعد إخرج البسبوسة من الفرن، وتمام نضجها، يتم توزيع كمية ملائمة من السيرب الخاص بالبسبوسة. تعليمات لنجاح البسبوسة ضمان نجاح الوصفة والحصول على المذاق الأفضل يستدعي ذلك الحصول على دقيق السميد من مصدر موثوق بحيث يكون طازج، وغير رطب.

ضرورة الاستعمال لصينية لا تلتصق بالخليط، أو دهنها بأي مادة دهنية كالزبدة، أو السمنة.

تسخين الفرن لفترة كافية قبل إدخال الصينية للفرن.

تسخين الفرن لفترة كافية قبل إدخال الصينية للفرن. وضع قطرات من الليمون بالسيرب أثناء تسويته حتى لا يفشل.

من الأمور الضرورية عدم تغطية البسبوسة عقب تسويتها بالفرن حتى لا تصبح طرية لأننا بصدد طريقة عمل بسبوسة مقرمشة، وليست طرية.

من المفيد عدم الاستغناء عن قدر قليل من البيكنج بودر للاحتفاظ بهشاشة وصفة البسبوسة. تعليمات لنجاح البسبوسة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من أفضل، وأشهر الوصفات التابعة للحلويات، والتي يبحث عن طريقة عملها الكثيرون من يفضلون تناولها كنوع من أنواع الحلويات الشرقية طيبة المذاق، ومن خلال ما يلي نتعرف على إحدى الطرق البسيطة، والتي من خلالها نقوم بعمل وصفة البسبوسة، ولكن ليست بالطريقة المعتادة، ولكن بطريقة أخرى أكثر سهولة، وتميز. طريقة عمل البسبوسة المكرملة في البيت طريقة عمل البسبوسة المكرملة في البيت المكونات: عدد كوبين من دقيق السميد.

كوب من السمن الطبيعي.

نصف كوب حليب سائل.

لعمل السيرب، كوبين سكر مع كوب ماء.

ربع كوب من لبن الزبادي.

ربع ملعقة مسحوق خبز أو بيكينج بودر. كيفية تحضير البسبوسة المقرمشة نقوم بالإحضار وعاء مناسب للتيسير من عملية العجن لكامل المقادير سويًا.

يتم الوضع لمقدار السمن مع ضرورة أن يتم التغليف لحبيبات دقيق السميد بكمية السمنة كلها.

البسبوسة من أهم ما يستدعيه خفقها أو عجنها، أن يكون باستعمال أصابع اليد، دون حاجة لأي أداة مساعدة لأنها لا تحتاج لعجن بمعدل كبير.

التأكد من كون الخليط أصبح متجانس.

ضرورة التسخين المسبق للفرن، ويكون على درجة حرارة هادئة حوالي مائة وثمانين درجة مئوية.

يتم وضع الخليط المعد مسبقًا داخل صينية، وتكون مدهونة من قبل بأي نوع من أنواع المواد الدهنية حتى لا يلتصق الخليط بالصينية.

إدخال مزيج البسبوسة في الفرن.

مدة التسوية حوالي خمسة وأربعين دقيقة.

بعد إخرج البسبوسة من الفرن، وتمام نضجها، يتم توزيع كمية ملائمة من السيرب الخاص بالبسبوسة. تعليمات لنجاح البسبوسة ضمان نجاح الوصفة والحصول على المذاق الأفضل يستدعي ذلك الحصول على دقيق السميد من مصدر موثوق بحيث يكون طازج، وغير رطب.

ضرورة الاستعمال لصينية لا تلتصق بالخليط، أو دهنها بأي مادة دهنية كالزبدة، أو السمنة.

تسخين الفرن لفترة كافية قبل إدخال الصينية للفرن.

تسخين الفرن لفترة كافية قبل إدخال الصينية للفرن. وضع قطرات من الليمون بالسيرب أثناء تسويته حتى لا يفشل.

من الأمور الضرورية عدم تغطية البسبوسة عقب تسويتها بالفرن حتى لا تصبح طرية لأننا بصدد طريقة عمل بسبوسة مقرمشة، وليست طرية.

من المفيد عدم الاستغناء عن قدر قليل من البيكنج بودر للاحتفاظ بهشاشة وصفة البسبوسة. تعليمات لنجاح البسبوسة

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