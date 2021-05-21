طريقة عمل الباستا بالدجاج أكلة سريعة للصيف حار

اليوم نقوم بتحضير الباستا الدجاج أكلة سريعة لصيف حار أكلات سريعة التحضير حيث تبحث ربات البيوت عن الوجبات السريعة قليلة الدسم لأن الوجبات الدسمة تزيد من حرارة الجسم في فصل الصيف سوف نقوم بتحضير وجبة سهلة وسريع وهي الباستا تعد من الأكلات سهلة التحضير خفيفة على المعدة تساعد في مقاومة الحر ولا تستغرق وقت ولا مجهود في تحضيرها في الحر الشديد كما تعد الباستا من الأطباق التي يعشقها الصغار والكبار بكل نكهاتها المختلفة سواء كانت بالسي فود أو باللحم المفروم تابعوا معنا المقادير وطريقة التحضير من خلال السطور القادمة. طريقة عمل الباستا الدجاج و مقاديرها طريقة عمل الباستا الدجاج و مقاديرها المقادير.. مقدار نصف كيلو مكرونة.

مقدار اربع صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة أو بسيط أو جمبري حسب الرغبة.

مقدار 170 جرام كوب قشطه.

مقدار كوب من كريمة الطبخ.

مقدار نصف كوب من الزيتون المخلي مقطع شرائح.

مقدار ثلاثة أكواب من جبنه الموزاريلا.

1 حبه فلفل رومي.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل المطحون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة بهارات.

مكعب مرقة الدجاج. طريقة تحضير وصفة الباستا الدجاج قومي بسلق المكرونة بإضافة قليل من الملح والزيت في الماء وتترك لمدة من ثماني الى عشر دقائق فقط حتى تنضج. قومي بغسل ثمار البحر من البسيط والجمبري ثم اسلقيها في الماء لمدة خمس دقائق. احضري مقلاة و ضعي فيها قليل من الزيت على نار متوسطة الحرارة ثم ضعي البصل المبشور والملح مع التقليب حتى يذبل البصل. اضيفي الفلفل الرومي المقطع والفلفل الأسود والفراخ أو ثمار البحر من السي فود أو البسيط حسب الرغبة مع الاستمرار في التقليب الجيد على نار هادئة لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم تترك المكونات بعد تغطيتها جيدا على نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق اخرى حتى يتم النضج. ضيفي خليط المكرونه الساخنة مباشرة إلي المكونات في المقلاة مع التقليب. سكبي جميع المكونات في طبق التقديم و قومى برش الجبن المبشور من على الوجه و زينيها بقليل من الريحان الطازج وصحه وهنا. طريقة تحضير وصفة الباستا الدجاج هنا وصلنا الى نهاية هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري قدمنا فيه طريقة عمل الباستا وأتمني أن اكون قدمت ها بطريقة سهلة غير معقدة تقدميها لأسرتك في جو الصيف الحار تعدت وجبة خفيفة بسيطة غير مكلفة وغير مستغرقة للوقت. الوسوم

اليوم نقوم بتحضير الباستا الدجاج أكلة سريعة لصيف حار أكلات سريعة التحضير حيث تبحث ربات البيوت عن الوجبات السريعة قليلة الدسم لأن الوجبات الدسمة تزيد من حرارة الجسم في فصل الصيف سوف نقوم بتحضير وجبة سهلة وسريع وهي الباستا تعد من الأكلات سهلة التحضير خفيفة على المعدة تساعد في مقاومة الحر ولا تستغرق وقت ولا مجهود في تحضيرها في الحر الشديد كما تعد الباستا من الأطباق التي يعشقها الصغار والكبار بكل نكهاتها المختلفة سواء كانت بالسي فود أو باللحم المفروم تابعوا معنا المقادير وطريقة التحضير من خلال السطور القادمة. طريقة عمل الباستا الدجاج و مقاديرها طريقة عمل الباستا الدجاج و مقاديرها المقادير.. مقدار نصف كيلو مكرونة.

مقدار اربع صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة أو بسيط أو جمبري حسب الرغبة.

مقدار 170 جرام كوب قشطه.

مقدار كوب من كريمة الطبخ.

مقدار نصف كوب من الزيتون المخلي مقطع شرائح.

مقدار ثلاثة أكواب من جبنه الموزاريلا.

1 حبه فلفل رومي.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل المطحون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة بهارات.

مكعب مرقة الدجاج. طريقة تحضير وصفة الباستا الدجاج قومي بسلق المكرونة بإضافة قليل من الملح والزيت في الماء وتترك لمدة من ثماني الى عشر دقائق فقط حتى تنضج. قومي بغسل ثمار البحر من البسيط والجمبري ثم اسلقيها في الماء لمدة خمس دقائق. احضري مقلاة و ضعي فيها قليل من الزيت على نار متوسطة الحرارة ثم ضعي البصل المبشور والملح مع التقليب حتى يذبل البصل. اضيفي الفلفل الرومي المقطع والفلفل الأسود والفراخ أو ثمار البحر من السي فود أو البسيط حسب الرغبة مع الاستمرار في التقليب الجيد على نار هادئة لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم تترك المكونات بعد تغطيتها جيدا على نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق اخرى حتى يتم النضج. ضيفي خليط المكرونه الساخنة مباشرة إلي المكونات في المقلاة مع التقليب. سكبي جميع المكونات في طبق التقديم و قومى برش الجبن المبشور من على الوجه و زينيها بقليل من الريحان الطازج وصحه وهنا. طريقة تحضير وصفة الباستا الدجاج هنا وصلنا الى نهاية هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري قدمنا فيه طريقة عمل الباستا وأتمني أن اكون قدمت ها بطريقة سهلة غير معقدة تقدميها لأسرتك في جو الصيف الحار تعدت وجبة خفيفة بسيطة غير مكلفة وغير مستغرقة للوقت.

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