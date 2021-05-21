اعملي الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي في البيت وبطعم وريحة روعة

تعد الكفتة المشوية من أكثر الأكلات المحببة والمفضلة عند الكثيرين فتتسم الكفتة بمذاق جيد ومختلف عن باقي المأكولات، فهناك من يعاني من صعوبة في شوي الكفتة لذلك إليكم في ذلك المقال طريقة شوي الكفتة المشوية بكل سهولة وسيتم الحصول عليها بنفس المذاق والرائحة وإليكم خطوات تحضير الكفتة المشوية في الفرن. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم البقري.

حبة من البصة ويكون حجمها كبير.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من البقدونس مفروم. خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيت الحصول على الكبة وبعد ذلك يتم وضع كلاً من اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود والبقدونس بها. يتم طحن كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تختلط وتصبح عجينة ناعمة ومن السهل تشكيلها. يتم وضع خليط اللحم في إناء عميق وبعد ذلك يتم تغطيته بورق النايلون ثم يتم تركه في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً. بعد ذلك يتم تسخين الفرن ويتم دهن الصينية بكمية من الزيت. الحصول على الخليط من الثلاجة وبعد ذلك يتم تشكيل اللحمة على شكل أصابع حجمها متوسط ومتساوية في الحجم. إحضار صينية مدهونة ويتم رص الكفتة فيها، إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق لحين أن تنضج اللحمة. بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن ثم يتم تقليب أصابع الكفتة على الجانب الأخرى، يتم إدخالها إلى الفرن مرة أخرى ويتم تركها لمدة عشرة دقائق لحين أن يتم النضج ويصبح لونها بني داكن. يتم رص الكفتة في طبق التقديم الخاص بها وبعد ذلك يتم تقديمها مع الأرز البسمتي بالإضافة لطبق الطحينة. هناك بعض الأمور التي تساعد على طهي الكفتة المشوية بالشكل الصحيح وهي: يتم وضع اللحمة بعد أن تخرج من الكبة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تكون متماسكة. بعد ما يتم شوي الكفتة يتم وضع فحم وتركها لكي تأخ الكفتة رائحة الشوي، يتم وضع الكفتة على ملعقة فذلك يساعدها بأن تكون هشة. خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيت الوسوم

تعد الكفتة المشوية من أكثر الأكلات المحببة والمفضلة عند الكثيرين فتتسم الكفتة بمذاق جيد ومختلف عن باقي المأكولات، فهناك من يعاني من صعوبة في شوي الكفتة لذلك إليكم في ذلك المقال طريقة شوي الكفتة المشوية بكل سهولة وسيتم الحصول عليها بنفس المذاق والرائحة وإليكم خطوات تحضير الكفتة المشوية في الفرن. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم البقري.

حبة من البصة ويكون حجمها كبير.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من البقدونس مفروم. خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيت الحصول على الكبة وبعد ذلك يتم وضع كلاً من اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود والبقدونس بها. يتم طحن كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تختلط وتصبح عجينة ناعمة ومن السهل تشكيلها. يتم وضع خليط اللحم في إناء عميق وبعد ذلك يتم تغطيته بورق النايلون ثم يتم تركه في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً. بعد ذلك يتم تسخين الفرن ويتم دهن الصينية بكمية من الزيت. الحصول على الخليط من الثلاجة وبعد ذلك يتم تشكيل اللحمة على شكل أصابع حجمها متوسط ومتساوية في الحجم. إحضار صينية مدهونة ويتم رص الكفتة فيها، إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق لحين أن تنضج اللحمة. بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن ثم يتم تقليب أصابع الكفتة على الجانب الأخرى، يتم إدخالها إلى الفرن مرة أخرى ويتم تركها لمدة عشرة دقائق لحين أن يتم النضج ويصبح لونها بني داكن. يتم رص الكفتة في طبق التقديم الخاص بها وبعد ذلك يتم تقديمها مع الأرز البسمتي بالإضافة لطبق الطحينة. هناك بعض الأمور التي تساعد على طهي الكفتة المشوية بالشكل الصحيح وهي: يتم وضع اللحمة بعد أن تخرج من الكبة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تكون متماسكة. بعد ما يتم شوي الكفتة يتم وضع فحم وتركها لكي تأخ الكفتة رائحة الشوي، يتم وضع الكفتة على ملعقة فذلك يساعدها بأن تكون هشة. خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيت

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