طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة بنكهه المطاعم

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طريقة عمل شوربة السي فود من منا لا يعشق تناول الأكلات البحرية وبالأخص السي فود وهي من أشهر الشوربات التي يتناولها البعض على فترات مقتربة لأنها مفيدة لجسم الإنسان تمده بالطاقة اللأزمة وتساعد على فقدان الوزن بشكل سريع لإحتوائها على نسبة عالية من البروتين والتي تساعد من يتبع حمية غذائية على امتلاء المعدة والشعور بالشبع لفترات طويلة تحتوي.طريقة عمل شوربة السي فود بطعم المطاعم
شوربة السي فود على نسبة عاليه من اليود، تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا 3 وغني بالفسفور الذي يزيد القدرة الجنسية عند الرجال ويحتوي أيضا على نسبة عالية من الكولاجين الذي يحافظ على نضار البشرة والشعر وتقوي النظر تتكون شوربة السي فود من الكابوريا، الجمبري، الجندوفلي، سمك فيليه، سبيط، بلح البحر.طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة
المكونات
- نصف كيلو سمك فيلية مكعبات.
- نصف كيلو جمبري مقشر.
- قشور الجمبري.
- نصف كيلو جندوفلي.
- نصف كيلو سبيط مقطع مكعبات صغيرة.
- نصف كيلو كابوريا.
- نصف كيلو بلح البحر.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- حبتان طماطم مقطعه مكعبات.
- حبة بصل متوسطة مفرومة للشوربة.
- حبة بصل كبيرة مقطعة مكعبات.
- حزمة كرفس مفرومة.
- حبتان جزر مقطعة مكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- ورق لوري.
- ملعقة صغيرة مستكة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- خمس فصوص حبهان.
- علبة كريمة.
- ليمون.
طريقة التحضير
- نغسل قشور الجمبري والكابوريا جيدا.
- نغسل جيدا بلح البحر، الجندوفلي لأزالة الرمال العالقة.
- نضعهم في حله عميقة.
- نضيف البصل، الجزر، الكرفس، الطماطم.
- نضيف الثوم، الحبهان، السكر، المستكة.
- نضيف ورق اللوري، الفلفل الأسود.
- نضيف لتر ماء ساخن.
- نرفعه على النار لمدة ربع ساعة.
- نصفي الشوبة بالمصفي.
- نضع الكابوريا في مصفاه أخري.
- نضع حلة أخري على نار متوسطة.
- نضع ملعقتان كبيرة زيت.
- نضيف البصل، المستكة، السبيط.
- نضيف الجمبري، سمك الفيلية.
- نقلبهم جيدا لمده دقيقة.
- نضيف الكابوريا، بلح البحر، جندوفلي.
- نتركهم على النار لمده أربع دقائق.
- نضيف علبه الكريمة.
- تترك لبعض ثواني على النار وترفع.
- نضع ملعقة كرفس مفرومة فرم ناعم وتقلب.
- تغرف في أطباق التقديم.
- تقدم بجانبها ليمون.
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طريقة عمل شوربة السي فود من منا لا يعشق تناول الأكلات البحرية وبالأخص السي فود وهي من أشهر الشوربات التي يتناولها البعض على فترات مقتربة لأنها مفيدة لجسم الإنسان تمده بالطاقة اللأزمة وتساعد على فقدان الوزن بشكل سريع لإحتوائها على نسبة عالية من البروتين والتي تساعد من يتبع حمية غذائية على امتلاء المعدة والشعور بالشبع لفترات طويلة تحتوي.طريقة عمل شوربة السي فود بطعم المطاعم
شوربة السي فود على نسبة عاليه من اليود، تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا 3 وغني بالفسفور الذي يزيد القدرة الجنسية عند الرجال ويحتوي أيضا على نسبة عالية من الكولاجين الذي يحافظ على نضار البشرة والشعر وتقوي النظر تتكون شوربة السي فود من الكابوريا، الجمبري، الجندوفلي، سمك فيليه، سبيط، بلح البحر.طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة
المكونات
- نصف كيلو سمك فيلية مكعبات.
- نصف كيلو جمبري مقشر.
- قشور الجمبري.
- نصف كيلو جندوفلي.
- نصف كيلو سبيط مقطع مكعبات صغيرة.
- نصف كيلو كابوريا.
- نصف كيلو بلح البحر.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- حبتان طماطم مقطعه مكعبات.
- حبة بصل متوسطة مفرومة للشوربة.
- حبة بصل كبيرة مقطعة مكعبات.
- حزمة كرفس مفرومة.
- حبتان جزر مقطعة مكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- ورق لوري.
- ملعقة صغيرة مستكة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- خمس فصوص حبهان.
- علبة كريمة.
- ليمون.
طريقة التحضير
- نغسل قشور الجمبري والكابوريا جيدا.
- نغسل جيدا بلح البحر، الجندوفلي لأزالة الرمال العالقة.
- نضعهم في حله عميقة.
- نضيف البصل، الجزر، الكرفس، الطماطم.
- نضيف الثوم، الحبهان، السكر، المستكة.
- نضيف ورق اللوري، الفلفل الأسود.
- نضيف لتر ماء ساخن.
- نرفعه على النار لمدة ربع ساعة.
- نصفي الشوبة بالمصفي.
- نضع الكابوريا في مصفاه أخري.
- نضع حلة أخري على نار متوسطة.
- نضع ملعقتان كبيرة زيت.
- نضيف البصل، المستكة، السبيط.
- نضيف الجمبري، سمك الفيلية.
- نقلبهم جيدا لمده دقيقة.
- نضيف الكابوريا، بلح البحر، جندوفلي.
- نتركهم على النار لمده أربع دقائق.
- نضيف علبه الكريمة.
- تترك لبعض ثواني على النار وترفع.
- نضع ملعقة كرفس مفرومة فرم ناعم وتقلب.
- تغرف في أطباق التقديم.
- تقدم بجانبها ليمون.
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