سر عمل سمك سنجاري بالخلطة السرية الرهيبة في المنزل بكل سهولة

سمك سنجاري ، يعتبر وجبة من الوجبات التي يحبها الكثير من الناس سواء كبار أو صغار، وتعتبر من الوجبات سهلة التحضير التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الأمهات على طرق مختلفة لتحضيره، حيث أنه يحتوي على مادة الفسفور، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً لصحة الإنسان، وينصح بتناوله خاصتاً عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل سمك سنجاري بالخلطة السرية الرائعة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل سمك سنجاري

يتكون عمل سمك سنجاري من بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو من السمك البوري.

٤ فصوص ثوم مقشر.

ملح خشن.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من البصل كبير.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب زيت الزيتون.

نصف كوب بقدونس طازج.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأحمر.

حبة من الفلفل الأصفر.

٢ حبة بصل متوسطة.

٣ ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

٣ ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الاسود.

رشة من الكمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير سمك سنجاري بالخلطة السرية في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-