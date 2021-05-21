سر عمل سمك سنجاري بالخلطة السرية الرهيبة في المنزل بكل سهولة

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سمك سنجاري ، يعتبر وجبة من الوجبات التي يحبها الكثير من الناس سواء كبار أو صغار، وتعتبر من الوجبات سهلة التحضير التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الأمهات على طرق مختلفة لتحضيره، حيث أنه يحتوي على مادة الفسفور، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً لصحة الإنسان، وينصح بتناوله خاصتاً عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل سمك سنجاري بالخلطة السرية الرائعة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل سمك سنجاري
يتكون عمل سمك سنجاري من بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من السمك البوري.
- ٤ فصوص ثوم مقشر.
- ملح خشن.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- حبة من البصل كبير.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب زيت الزيتون.
- نصف كوب بقدونس طازج.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- حبة من الفلفل الأخضر.
- حبة من الفلفل الأحمر.
- حبة من الفلفل الأصفر.
- ٢ حبة بصل متوسطة.
- ٣ ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
- ٣ ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الاسود.
- رشة من الكمون.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير سمك سنجاري بالخلطة السرية في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نقوم بتنظيف السمك جيداً بالماء ثم يشطف ويصفي جيداً.
- ثم يفتح السمك من الظهر مع الحفاظ على الذيل والرأس.
- ثم نقوم بتحضير وعاء الخلاط ونضع به الثوم والملح والفلفل الأسود ونفرم المكونات جيداً ثم نضعها في إناء.
- ثم نضيف بعد ذلك البصل والفلفل والكزبرة والبقدونس وعصير الليمون وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج.
- نضع الخليط في قاع الصينية التي تتسع السمك، ثم نخلط مكونات الحشوة في وعاء عميق ونقلب جيداً.
- ثم نفرد السمك بحيث يلامس الجلد خضراوات القاع ثم محشية بالخليط السابق جيداً.
- نرص السمك في الصينية المعدة وندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن وضعها على السفرة ساخناً بجانب الأرز الصيادية وسلطة الطحينية بالهنا والشفا.
الوسوم
سمك سنجاري ، يعتبر وجبة من الوجبات التي يحبها الكثير من الناس سواء كبار أو صغار، وتعتبر من الوجبات سهلة التحضير التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الأمهات على طرق مختلفة لتحضيره، حيث أنه يحتوي على مادة الفسفور، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً لصحة الإنسان، وينصح بتناوله خاصتاً عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل سمك سنجاري بالخلطة السرية الرائعة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل سمك سنجاري
يتكون عمل سمك سنجاري من بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من السمك البوري.
- ٤ فصوص ثوم مقشر.
- ملح خشن.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- حبة من البصل كبير.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب زيت الزيتون.
- نصف كوب بقدونس طازج.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- حبة من الفلفل الأخضر.
- حبة من الفلفل الأحمر.
- حبة من الفلفل الأصفر.
- ٢ حبة بصل متوسطة.
- ٣ ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
- ٣ ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الاسود.
- رشة من الكمون.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير سمك سنجاري بالخلطة السرية في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نقوم بتنظيف السمك جيداً بالماء ثم يشطف ويصفي جيداً.
- ثم يفتح السمك من الظهر مع الحفاظ على الذيل والرأس.
- ثم نقوم بتحضير وعاء الخلاط ونضع به الثوم والملح والفلفل الأسود ونفرم المكونات جيداً ثم نضعها في إناء.
- ثم نضيف بعد ذلك البصل والفلفل والكزبرة والبقدونس وعصير الليمون وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج.
- نضع الخليط في قاع الصينية التي تتسع السمك، ثم نخلط مكونات الحشوة في وعاء عميق ونقلب جيداً.
- ثم نفرد السمك بحيث يلامس الجلد خضراوات القاع ثم محشية بالخليط السابق جيداً.
- نرص السمك في الصينية المعدة وندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن وضعها على السفرة ساخناً بجانب الأرز الصيادية وسلطة الطحينية بالهنا والشفا.
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