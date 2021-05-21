عمل بيتزا بعجينة ذهبية في 10 دقائق وسر تحضيرها بالمنزل بدلا من الجاهزة

عجينة بيتزا في 10 دقائق من أنواع العجينة السهلة وسريعة وناجحة وتعتبر العجينة الذهبية التي تعد بالزبادي ويمكن من خلالها صنع اشهى المخبوزات وليس بيتزا فقط فمنها يمكنك صنع أشهى وألذ فطائر المحشوة سواء حلوة أو حادقة، وتعطي نتيجة ممتازة لعجينة قطنية هشة خفيفة لكل وصفات وسهلة التشكيل لنعد منها أفضل عجينة الفطائر والبيتزا، كما أن لتلك عجينة شهرة كبيرة في مطاعم ومتاجر مخبوزات وفطائر المتعددة، وغالبا ما لا تحتاج إلى تخمير، وهذا سر بأنها سريعة تحضير بيتزا في 10 دقائق واجعل قوامها طري يضاف مع مكونات القليل من حليب بودرة لأنه يجعلها عالية وهشة أكثر. طريقة عجينة بيتزا في 10 دقائق سريعة 5 أكواب من دقيق مخبوزات. إثنين ملعقة كبيرة سكر. 2 ملعقة كبيرة من خميرة حبيبات. ربع كوب من حليب البودرة. رشة صغير من الملح. نصف كوب من زيت نباتي. خطوات وطريقة تحضير عجينة بيتزا سريعة هشة في إناء عميق ضعي الماء مع 2 كوب دقيق فقط واتركي باقي كمية دقيق جانبا، ثم ضيفي عليهم السكر مع حليب بودرة.

ثم ضعي الملح والخميرة الفورية، واخلطي بالماء كله حتى يكون لديك خليط شبة سائل وسميكة نوعا ما.

ثم غطي تلك مكونات واتركيها على جنب حتى تختمر لمدة عشر دقائق فقط، ثم يضاف باقي كمية الدقيق 3 أكواب ومعه زيت وتعجن حتى يكون لديك عجينة غير لاصقة.

كما يكون ملمس العجينة ناعم، أملس، وتترك وتغطى لعدة دقائق أخرى قبل تشكيل لعمل بيتزا وحشوها بأي حشوة تفضلينها وعمل أيضا الفطائر. عجينة ذهبية بالزبادي لبيتزا سريعة كل مكونات لابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة. 2 ونصف الكوب من دقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. عدد ثلاث ملاعق صغيرة سكر. رشة صغيرة من الملح. 170 جرام من زبادي أو كوب زبادي كبير. ربع كوب زيت نباتي. نصف كوب من حليب رايب خطوات عجينة ذهبية لعمل بيتزا وفطائر المتاجر تضاف كل مكونات معا وتعجن مع بعضها وفي حالة احتياج كمية من دقيق مع العجن يضاف حتى يكون قوام العجينة أملس وغير لاصق باليد.

حتى تعطيك عجينة نتيجة ممتازة لابد من عجن كل مكونات معا لمدة عشر دقائق متواصلة، ثم تغطى بفوطة جافة أو قطعة قماش ثقيلة، وتترك تختمر بمكان دافئ لمدة ساعة.

ثم تؤخذ وتشكل في صينية مباشرة وتحشى بحشو بيتزا أو فطائر مشكلة وتغطى مرة أخرى لتخمر لحين تسخين الفرن.

يجب أن تكون درجة الحرارة للفرن 200 مئوية، ويسخن لأعلى درجة قبل إدخال العجينة للفرن، ثم يتم دهن وجه فطائر ببيضة مخفوقة مع قليل من حليب.

عندما تنضج البيتزا أو مخبوزات تغطى لمدة دقائق بعد خروج من فرن حتى تظل طرية لحين تقديمها. طريقة عجينة بيتزا في 10 دقائق سريعةخطوات وطريقة تحضير عجينة بيتزا سريعة هشةعجينة ذهبية بالزبادي لبيتزا سريعةخطوات عجينة ذهبية لعمل بيتزا وفطائر المتاجر الوسوم

عجينة بيتزا في 10 دقائق من أنواع العجينة السهلة وسريعة وناجحة وتعتبر العجينة الذهبية التي تعد بالزبادي ويمكن من خلالها صنع اشهى المخبوزات وليس بيتزا فقط فمنها يمكنك صنع أشهى وألذ فطائر المحشوة سواء حلوة أو حادقة، وتعطي نتيجة ممتازة لعجينة قطنية هشة خفيفة لكل وصفات وسهلة التشكيل لنعد منها أفضل عجينة الفطائر والبيتزا، كما أن لتلك عجينة شهرة كبيرة في مطاعم ومتاجر مخبوزات وفطائر المتعددة، وغالبا ما لا تحتاج إلى تخمير، وهذا سر بأنها سريعة تحضير بيتزا في 10 دقائق واجعل قوامها طري يضاف مع مكونات القليل من حليب بودرة لأنه يجعلها عالية وهشة أكثر. طريقة عجينة بيتزا في 10 دقائق سريعة 5 أكواب من دقيق مخبوزات. إثنين ملعقة كبيرة سكر. 2 ملعقة كبيرة من خميرة حبيبات. ربع كوب من حليب البودرة. رشة صغير من الملح. نصف كوب من زيت نباتي. خطوات وطريقة تحضير عجينة بيتزا سريعة هشة في إناء عميق ضعي الماء مع 2 كوب دقيق فقط واتركي باقي كمية دقيق جانبا، ثم ضيفي عليهم السكر مع حليب بودرة.

ثم ضعي الملح والخميرة الفورية، واخلطي بالماء كله حتى يكون لديك خليط شبة سائل وسميكة نوعا ما.

ثم غطي تلك مكونات واتركيها على جنب حتى تختمر لمدة عشر دقائق فقط، ثم يضاف باقي كمية الدقيق 3 أكواب ومعه زيت وتعجن حتى يكون لديك عجينة غير لاصقة.

كما يكون ملمس العجينة ناعم، أملس، وتترك وتغطى لعدة دقائق أخرى قبل تشكيل لعمل بيتزا وحشوها بأي حشوة تفضلينها وعمل أيضا الفطائر. عجينة ذهبية بالزبادي لبيتزا سريعة كل مكونات لابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة. 2 ونصف الكوب من دقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. عدد ثلاث ملاعق صغيرة سكر. رشة صغيرة من الملح. 170 جرام من زبادي أو كوب زبادي كبير. ربع كوب زيت نباتي. نصف كوب من حليب رايب خطوات عجينة ذهبية لعمل بيتزا وفطائر المتاجر تضاف كل مكونات معا وتعجن مع بعضها وفي حالة احتياج كمية من دقيق مع العجن يضاف حتى يكون قوام العجينة أملس وغير لاصق باليد.

حتى تعطيك عجينة نتيجة ممتازة لابد من عجن كل مكونات معا لمدة عشر دقائق متواصلة، ثم تغطى بفوطة جافة أو قطعة قماش ثقيلة، وتترك تختمر بمكان دافئ لمدة ساعة.

ثم تؤخذ وتشكل في صينية مباشرة وتحشى بحشو بيتزا أو فطائر مشكلة وتغطى مرة أخرى لتخمر لحين تسخين الفرن.

يجب أن تكون درجة الحرارة للفرن 200 مئوية، ويسخن لأعلى درجة قبل إدخال العجينة للفرن، ثم يتم دهن وجه فطائر ببيضة مخفوقة مع قليل من حليب.

عندما تنضج البيتزا أو مخبوزات تغطى لمدة دقائق بعد خروج من فرن حتى تظل طرية لحين تقديمها. طريقة عجينة بيتزا في 10 دقائق سريعةخطوات وطريقة تحضير عجينة بيتزا سريعة هشةعجينة ذهبية بالزبادي لبيتزا سريعةخطوات عجينة ذهبية لعمل بيتزا وفطائر المتاجر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل بيتزا بعجينة ذهبية في 10 دقائق وسر تحضيرها بالمنزل بدلا من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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