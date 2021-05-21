تعرفي على أسرار الجمال للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي

بشرة جميلة لا تشوبها شائبة لا يجب أن تأتي من قضاء ساعات في وضع طبقة بعد طبقة من الكونسيلر وكريم الأساس! بشرة متوهجة بشكل طبيعي في متناول يدك، ما عليك سوى الالتزام بإعطاء بشرتك العناية التي تستحقها، تابع القراءة للحصول على بعض نصائح العناية بالبشرة وتغييرات نمط الحياة والعلاجات المنزلية للحصول على بشرتك متوهجة من الداخل إلى الخارج، للذلك نقترح عليكم متابعة المقالة الخاصة بنا من الاول إلى الأخير لمعرفة كل الطرق والإرشادات التي تجعلك تحصلين على وجه ناعم وبشرة خالية من العيوب متفتحة وسوف تكونين واثقة من نفسك ببشرة متوهجة.

ما هي نصائح العناية الأساسية بالبشرة التي أحتاجها للحصول على بشرة متوهجة؟

يعد اتباع روتين التطهير والتنغيم والترطيب الخطوة الأولى للحصول على بشرة متوهجة صحية. اجعلها جزءًا من حياتك ومن المؤكد أنك سترى تغييرًا إيجابيًا في شكل بشرتك وملمسها!

1- ال

تفكر في الوصول إلى تلك المناديل المبللة للوجه؟ قف! بينما يبدو أن مسح وجهك هو الحل السهل، فإن معظم مناديل الوجه محملة بمواد كيميائية قد تضر بشرتك أكثر من نفعها يمكنك استخدام منديل طبيعي مع قليل من ماء الورد، أيضًا فرك البشرة وشدها، وخاصة الجلد الرقيق حول العينين، يعد أمرًا كبيرًا، قل لا للصابون لأنه يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية ويجففها، مما يؤدي إلى تكسير الجلد، الصابون أيضا يزعج مستوى الأس الهيدروجيني للجلد، استثمر في غسول وجه جيد ولطيف ومناسب لنوع بشرتك، استخدمي الماء الفاتر لغسل وجهك بالرغوة لأنه يساعد في فتح مسام الجلد، أيضا الماء الساخن يمكن أن يجعل الجلد جافًا.

افركي المنظف على وجهك برفق قد ترغبين في ترغية مرة ثانية لإزالة الأوساخ أو تراكم المكياج، تأكدي من عدم الإفراط في تطهير بشرتك لأن القيام بذلك قد يتسبب في جفافها وتكسرها، نظفي وجهك مرة في الصباح والمساء، إذا كانت بشرتك دهنية، اشطفي وجهك بالماء واتركيه حتى يجف للتحكم في الزيت بين الغسلات، وتذكر أن تغسل يديك بالصابون قبل أن تبدأ طقوس التنظيف فأنت لا تريدي نقل الجراثيم والأوساخ إلى وجهك، لا تفركي بشرتك لتجف أبدًا بعد الشطف؛ ربت عليها بمنشفة نظيفة وناعمة أو اتركها لتجف في الهواء.

تعمل الأحبار على إزالة آثار الأوساخ أو المكياج التي خلفها منظفك. كما أنها تستعيد درجة حموضة بشرتك وتتحكم في حب الشباب وتقلص المسام، يمكن أن تكون المواد القابضة والتونر المحتوي على الكحول قاسية على بشرتك من خلال التسبب في جفاف مفرط، عند اختيار مسحوق حبر، اختاري تونر خالٍ من الكحول ومكونات تلائم نوع بشرتك، إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب، سيكون التونر الذي يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي (AHA) هو أفضل خيار لك، تعمل الأحبار التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، والإنزيم المساعد Q10، والغليسيرين، وفيتامين C بشكل جيد للبشرة العادية إلى المختلطة، احترسي من التونر الذي تم الإعلان عنه على أنه “طبيعي” لأن بعض المكونات قد تهيج بشرتك.

ضعي في اعتبارك أن استخدام غسول الوجه والتونر معًا قد يكون كثيرًا جدًا على البشرة الحساسة، لا تعد الأحبار بديلاً عن المنظفات، لذا إذا وجدتِ أن بشرتك تتكسر، فاستخدمي منتجات أكثر اعتدالًا أو تخطي مسحوق الحبر تمامًا.

المرطب مهم لجميع أنواع البشرة حتى الدهنية، نعم لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، المفتاح يكمن في اختيار منتج يناسب بشرتك، تعمل المرطبات بشكل أفضل عند وضعها على بشرة نظيفة ورطبة، وهذا لا يساعد بشرتك على امتصاص المرطب جيدًا فحسب، بل يحافظ على الرطوبة محبوسة لفترة أطول أيضًا، دلكي المرطب على وجهك برفق. خلال النهار، استخدمي واحدة توفر أيضًا الحماية من أشعة الشمس؛ في الليل، استخدمي مرطبًا مغذيًا يهدئ البشرة ويصلحها. بينما توفر الزيوت ترطيبًا مكثفًا، فهي وحدها لا تكفي للحفاظ على ترطيب البشرة. ذلك لأن الزيوت عبارة عن مطريات تعمل على سطح الجلد، بينما تحتوي المرطبات على مرطبات تجذب جزيئات الماء إلى الجلد وتحافظ على ترطيبه.

أسرار الجمال للبشرة المتوهجة هي ترطيب

ضع دائمًا منتجاتك بالترتيب الصحيح، إذا كنت تستخدم دواء حب الشباب أو السيروم العلاجي، فابدأ بالمطهر، متبوعًا بالدواء أو المصل، وانتهي بالمرطب، بالإضافة إلى اتباع روتين، قم بتقشير بشرتك ليس فقط للوجه، ولكن من الرأس حتى أخمص القدمين، مرة واحدة في الأسبوع أو وفقًا لمستوى حساسية بشرتك، يقشر التقشير بانتظام الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة التي تجعل بشرتك تبدو باهتة وبلا حياة، عند تقشير وجهك، ابتعد عن المنطقة الرقيقة حول عينيك، يصلح الجلد نفسه أثناء الليل لذا فإن أفضل وقت للتقشير يكون في الصباح حيث يمكنك تنظيف كل خلايا الجلد الميتة المتراكمة.

نصيحة: نظفي بشرتك ولونها ورطّبيها كل يوم، ووفري حماية وافرة من أشعة الشمس دون أن تفشل، وقشريها مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على بشرتك نضرة وشابة ومتألقة.

ما الذي يمكنني فعله أيضًا للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي؟

تؤثر العوامل الوراثية وعادات نمط الحياة والتلوث وغير ذلك على بشرتك مما يجعلها تبدو بلا حياة، وللحصول على بشرة متألقة وشابة، لا تتوقف عند اتباع روتين للعناية بالبشرة فقط؛ ضع هذه النصائح في الاعتبار أيضًا.

– تناول طعام صحي

ما تأكله يظهر على بشرتك ، لذا فإن اتباع نظام غذائي صديق للبشرة يتضمن الفواكه والخضروات والدهون الصحية أمر لا بد منه. تناول وجبة خفيفة صحية – فكر في الفواكه والزبادي والمكسرات وتوابل الأطعمة بالبهارات والأعشاب وتجنب الأطعمة التي قد تكون لديك حساسية منها.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تمنح بشرتك توهجًا طبيعيًا:

الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ والخردل وأوراق الفجل وما إلى ذلك غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة الجلد

الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ والخردل وأوراق الفجل وما إلى ذلك غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة الجلد الأفوكادو، غذاء خارق غني بالدهون الصحية وفيتامين هـ، يمنع شيخوخة الجلد المبكرة وحب الشباب

الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يساعد على طرد السموم ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس

الشاي الأخضر مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، فهو يحمي من الالتهابات والبقع الداكنة

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي توفر الحماية من أشعة الشمس وتحارب الجذور الحرة

الشوفان غني بالمواد الغذائية وغني بالألياف مما يعني أنه لا يؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم مما يساهم في الالتهابات وحب الشباب وأمراض الجلد الأخرى.

حافظ على رطوبتك

بشرتك عضو حي يتكون من خلايا تحتاج إلى كمية كافية من الماء لتعمل، قد يؤدي عدم ترطيب البشرة بشكل كافٍ إلى جفاف الجلد وتقشره. والبشرة الجافة عرضة للتجاعيد وبقع الشيخوخة! على الرغم من أنك سمعت على الأرجح أن شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا أمر موصى به، إلا أن ذلك سيذكرك فقط بشرب المزيد من الماء. يفقد جسمك الماء عن طريق البول والعرق، لذلك عليك أن تأخذ النشاط البدني، والبيئة، والمرض، ومثل هذه العوامل في الاعتبار عند التفكير في استهلاكك اليومي من الماء، يمكنك معرفة أن بشرتك تعاني من الجفاف إذا كانت لديك أعراض مثل المظهر الباهت والخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر عند قرص خدك بلطف أو حكة في الجلد أو بشرة شديدة الحساسية.

ممارسه الرياضه

لا يفيد التمرين المنتظم قلبك ورئتيك فحسب، بل يفيد الصحة العامة بما في ذلك بشرتك أيضًا! يزيد التمرين من تدفق الدم الذي يسهل نقل العناصر الغذائية الحيوية إلى الخلايا ويساعد على طرد الجذور الحرة والفضلات والسموم الأخرى من الخلايا. يقلل التمرين أيضًا من الإجهاد، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في الغدد الدهنية من إنتاج الزهم الزائد أو الزيوت وتحسين بعض الحالات الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما.

نصيحة: يمكن أن تؤثر التغييرات الأساسية في نمط الحياة مثل تناول الطعام بشكل صحيح والبقاء رطبًا طوال اليوم وممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل كبير على بشرتك وصحتك العامة.

ما هي بعض العلاجات المنزلية للبشرة المتوهجة؟

العلاجات المنزلية تجعل من أفضل علاجات التجميل! إليك بعض النصائح الجمالية لبشرة شابة ومشرقة.

غير قادر على إنهاء سلطتك أو أكل المزيد من الفاكهة؟ فقط اهرسي الأشياء الجيدة مثل الموز والأفوكادو والطماطم وضعيها على وجهك. يمكنك أيضًا وضع شرائح الخيار أو الطماطم المبردة على عينيك لمدة 10-15 دقيقة للتغلب على الانتفاخ والهالات تحت العين.

امزج ملعقتين كبيرتين من التراب الكامل مع كمية كافية من الماء لعمل عجينة، أضف القليل من ماء الورد واخلط جيدًا، قد ترغب في خلط ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل أيضًا. ضعي القناع على وجهك واتركيه حتى يجف. يشطف بالماء.

العسل مرطب طبيعي، مما يعني أنه سيرطب بشرتك دون أن يجعلها دهنية، العسل أيضًا مضاد للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، ضعي العسل الخام على وجهك واغسليه بعد 10-15 دقيقة ليكشف عن بشرة متوهجة.

خذ ملعقة صغيرة من كل من التراب والعسل. تخلط مع بضع قطع من البابايا الناضجة المهروسة فيه. ضع العبوة على وجهك ورقبتك واشطفها بالماء بعد 15-20 دقيقة.

يعتبر الحليب من أفضل مرطبات البشرة – فهو لا يغذي بشرتك فحسب ، بل يساعد أيضًا على تفتيح لون البشرة. اغمس كرة قطنية في حليب بارد كامل الدسم وامسح بها وجهك ورقبتك. بدلاً من ذلك ، رشي الحليب البارد على الوجه واتركيه حتى يجف بمنشفة ناعمة.

اهرسي موزة ناضجة واخلطيها مع القليل من الحليب إذا لزم الأمر. دلكي اللب على بشرتك برفق. يترك لمدة 10-15 دقيقة ويغسل بالماء.

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وأربع ملاعق كبيرة من دقيق الحمص (جرام) مع كمية كافية من الماء لعمل عجينة. قد ترغب في استخدام الماء والحليب بكميات متساوية. ضعي المعجون على الوجه والرقبة واشطفيه بعد 15-20 دقيقة.

يهرس حبتان من الطماطم ويصفى اللب لاستخراج العصير. يحفظ في وعاء مغلق بإحكام في الثلاجة. للاستخدام ، خذ القليل من عصير الطماطم واخلطه مع كمية متساوية من عصير الليمون الطازج. اغمسي كرة قطنية في هذا التونر الطبيعي وضعيه على البشرة. اتركيه ليجف لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

اهرسي الطماطم الناضجة وضعي اللب على الوجه. اشطفه بالماء بعد 15-20 دقيقة. لعمل عبوة للوجه ، اخلطي دقيق الحمص والعسل مع لب الطماطم لعمل عجينة. ضعيه على الوجه واشطفيه بعد 10-15 دقيقة. يمكنك عمل مقشر للوجه عن طريق خلط لب الطماطم مع السكر.

نقع حوالي خمس حبات من اللوز طوال الليل. تُطحن حتى تحصل على عجينة وتُمزج في ملعقة كبيرة من الحليب. يوضع على البشرة بحركات دائرية لطيفة ويترك لمدة 15-20 دقيقة. يشطف بالماء.

إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف ، دلكي بشرتك بزيت جوز الهند الدافئ كل ليلة قبل النوم. يمكنك أيضًا إضافة السكر إلى الزيت واستخدامه لتقشير البشرة. استخدم هذا المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة وجميلة.

اخلطي ملعقة صغيرة من كل من صودا الخبز وزيت الزيتون والعسل. افركي وجهك برفق بهذا الخليط واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. يشطف بالماء ويرطب. افعل ذلك مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتحييد مستوى درجة الحموضة في بشرتك.

الأسئلة الشائعة: بشرة متوهجة

س: ما هي بعض النصائح التي يجب تجنبها للحصول على بشرة متوهجة؟

ج: أهم نصيحة يجب مراعاتها هي استخدام منتجات العناية بالبشرة والمكياج التي تناسب بشرتك، قم بشراء عبوة أصغر أولاً لمعرفة ما إذا كانت بشرتك توافق عليها! بصرف النظر عن اتباع روتين العناية بالبشرة الخاص بك، لا تنامي أبدًا في مكياجك. أيضًا، احصل على قسط كافٍ من النوم عندما يصلح جلدك نفسه ويشفي نفسه. بالإضافة إلى ذلك، الامتناع عن لمس وجهك، فهذه هي الطريقة التي تنتقل بها الجراثيم من يديك إلى وجهك وتسبب حب الشباب والتهيج. لا تنجذب إلى اختيار البثور والرؤوس السوداء بأظافرك أو أطراف أصابعك، وتفضيل حزم ودعك الوجه الطبيعية على تلك التي تشتريها من المتجر.

س: كيف أختار منتجات العناية بالبشرة؟

ج: ابدأ بتحديد نوع بشرتك – هل هي طبيعية، حساسة، دهنية، جافة، أم مختلطة؟ يمكن أن تكون مسام الجلد مؤشرًا جيدًا؛ يصاحب البشرة الدهنية مسام كبيرة وجفاف الجلد مع مسام صغيرة تشعر بالضيق. ضع في اعتبارك ما إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية مثل حب الشباب أو البقع الداكنة حتى تتمكن من شراء منتجات لمعالجة نفس المشكلة. اقرأ قائمة المكونات الموجودة على جميع المنتجات بعناية وتجنب المنتجات التي قد تكون لديك حساسية منها. إذا لم تكن متأكدًا من ماهية أحد المكونات أو ما تعنيه التسمية، فقم بإجراء بحث كافٍ قبل الالتزام بالمنتج.