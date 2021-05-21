5 وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم بسرعة في ثلاث أيام فقط للعروسة حيث إن الكثير من النساء يعانون بشكل مفرط من تواجد أماكن داكنة أكثر من بقية الجسم، مما يتسبب في إزعاجهم ويدفعهن للبحث عن حلول لتلك المشكلة، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن طرق مختلفة للتخلص من الاسمرار تابعونا.

5 وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم بسرعة في ثلاث أيام فقط للعروسة

هناك العديد من الوصفات البيعية التي تُساهم في تفتيح الأماكن الداكنة التي تُعاني من الكثير من السيدات وهما:

وصفة الليمون طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم بسرعة في ثلاث أيام فقط للعروسة

يُساهم الليمون إلى حد كبير في التخلص من الاسمرار الذي يتواجد في الأماكن الداكنة بالجسم، ولكن الليمون لا يُمكن استخدامه لكل أنواع البشرة لأنه قد يتسبب في تهيج البشر، وطريقته هي:

وضع كمية مناسبة من عصير الليمون على المنطقة.

نُدلك المنطقة بشكل جيد لمدة ربع ساعة.

نكرر عمل الوصفة السابقة بشكل منتظم للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة ماء الورد مع خشب الصندل

تُعتبر أحد الوصفات الفعالة للقضاء على الأماكن الداكنة في الجسم ويُمكنك استعمال تلك الوصفة عن طريق اتباع ما يلي:

نمزج خمس قطرات من ماء الورد مع ملعقة فقط من بودرة خشب الصندل.

نوزع الخليط على المنطقة ويترك حتى يجف.

يتم غسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر.

ونكرر عمل الخلطة السابقة ثلاث مرات في الأسبوع.

جل الالوفيرا لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم بسرعة

جل الالوفيرا يتم استخدامه للحصول على نتيجة أفضل في حل مشكلة الأماكن الداكنة بالجسم، ويُمكنك استخدامه عن طريق:

نوزع كمية مناسبة من جل الصبار على المنطقة ونوزعها بشكل جيد.

نترك الخليط على البشرة ويترك لمدة ساعة مع التدليك.

يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرة يومياً للحصول على نتيجة أفضل.

وصفة عصير البرتقال مع الكركم

يعمل عصير البرتقال على تفتيح المناطق الداكنة، وطريقته هي:

نخلط كلاً من عصير البرتقال، والكركم جيداً.

نطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة.

نغسل البشرة بالماء البارد.

الحمص المطحون

يتم استخدام الحمص لتبييض المناطق الداكنة عن طريق ما يلي: