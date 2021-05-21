اقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية يوحد لون البشرة بدون مواد كميائية

اقوي كريم أساس طبيعي، تلجأ الكثيرات إلى استعمال كريم أساس قبل التطبيق للميكب، وتحتاجن إلى استعمال أنواع من الكريمات التي تكون أقرب للطبيعة، وتخلو من الكيماويات، وهذا يصعب مع أنواع الكريمات المتوفرة بالصيدليات إذ أن معظمها يدخل في إعدادها مكونات كيميائية يكون لها تأثير متلف على البشرة، وبالأخص أنواع البشرة الحساسة. اقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية اقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية المكونات: أي نوع كريم ترطيب.

البودرة المستعملة للتبييض.

عبوة فارغة.

أداة للمزج. طريقة تحضير كريم الأساسي الطبيعي تناول مقدار مناسب من كمية الكريم المرطب المتوفرة، مع وضعها بالعبوة الخاوية.

إضافة كم من البودر الذي تعتاد السيدة على استخدامه، ووضعها بالمقدار المرغوب بجعل درجة الكريم عليه.

الدمج بواسطة الأداة الخاصة بالمزج، ونخلط بشكلٍ جيد، وذلك لتمام تجانس البودرة مع الكريم الترطيبي.

بالخطوات السابقة الكريم يصبح جاهز، ومعد للاستخدام المباشر واليومي. افضل كريم اساس يومي طريقة تحضير كريم الأساسي الطبيعيافضل كريم اساس يومي المكونات: كوب نشاء ذرة.

ملعقتان شوفان بودرة قد سبق طحنه بالكبة الكهربائية ليصبح شديد النعومة.

ملعقة صغيرة كاكاو.

عشر نقاط من مستخلص بذور العنب الزيتي.

عبوة فارغة. كيفية تحضير كريم الاساسي اليومي مزج النشاء مع بودرة الشوفان بحيث يختفي كلًا منهما في الآخر.

إضافة مقدار الكاكاو المذكور بالمقادير المطروحة سلفًا، حتى نصل لمستوى ودرجة لون الكريم التي ترغبها السيدة.

الإضافة لمستخلص بذور فاكهة العنب.

إعادة الخلط مرة أخرى.

وضع الخليط المحضر بالعبوة الجديدة، مع إحكام الغلق لها لضمان سلامته لأطول فترة ممكنة. كيفية تحضير كريم الاساسي اليومي احسن كريم أساس للبشرة الدهنية احسن كريم أساس للبشرة الدهنية المكونات: ملعقتان جل الألوفيرا.

ملعقة واحدة كبيرة كريم عالي الترطيب، ويفضل أن يكون طبيعي.

نصف ملعقة من مكون كريم واقي ضد الشمس.

خمسة نقاط من مستخلص شجر الشاي. طريقة التحضير: مزج جميع ما سبق ذكره من المقادير السابقة سويًا باستعمال الأداة المناسبة.

ضرورة انتقاء الكريم الواقي بشكل جيد، بحيث يكون ملائم للبشرة.

وضع المزيج السابق تحضيره بالعلبة المناسبة، مع إحكام الغلق.

من الضروري الاحتفاظ بهذا المزيج داخل الثلاجة حتى لا يتعرض للعوامل الجوية المختلفة، والتي قد تؤثر على جودة عمله، مع استعماله بشكل مباشر على البشرة، وسيكون مناسب لذوات البشرة الجافة والحساسة. نصائح قبل استخدام كريم الأساس نصائح قبل استخدام كريم الأساس قبل استخدام كريم الأساس علي البشرة هناك تعليمات يجب إتباعها للحصول علي بشرة صافية وخالية من أي عيوب، في البداية قومي بوضع مرطب أي نوع علي البشرة ثم قومي بتوزيع كريم الأساس علي البشرة بصورة دائرية بواسطة بيوتي بلندر، ثم قومي بوضع الكحل والماسكرا ثم قومي بوضع طبقة اخري من كريم الأساس تحت منطقة العين. الوسوم

اقوي كريم أساس طبيعي، تلجأ الكثيرات إلى استعمال كريم أساس قبل التطبيق للميكب، وتحتاجن إلى استعمال أنواع من الكريمات التي تكون أقرب للطبيعة، وتخلو من الكيماويات، وهذا يصعب مع أنواع الكريمات المتوفرة بالصيدليات إذ أن معظمها يدخل في إعدادها مكونات كيميائية يكون لها تأثير متلف على البشرة، وبالأخص أنواع البشرة الحساسة. اقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية اقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية المكونات: أي نوع كريم ترطيب.

البودرة المستعملة للتبييض.

عبوة فارغة.

أداة للمزج. طريقة تحضير كريم الأساسي الطبيعي تناول مقدار مناسب من كمية الكريم المرطب المتوفرة، مع وضعها بالعبوة الخاوية.

إضافة كم من البودر الذي تعتاد السيدة على استخدامه، ووضعها بالمقدار المرغوب بجعل درجة الكريم عليه.

الدمج بواسطة الأداة الخاصة بالمزج، ونخلط بشكلٍ جيد، وذلك لتمام تجانس البودرة مع الكريم الترطيبي.

بالخطوات السابقة الكريم يصبح جاهز، ومعد للاستخدام المباشر واليومي. افضل كريم اساس يومي طريقة تحضير كريم الأساسي الطبيعيافضل كريم اساس يومي المكونات: كوب نشاء ذرة.

ملعقتان شوفان بودرة قد سبق طحنه بالكبة الكهربائية ليصبح شديد النعومة.

ملعقة صغيرة كاكاو.

عشر نقاط من مستخلص بذور العنب الزيتي.

عبوة فارغة. كيفية تحضير كريم الاساسي اليومي مزج النشاء مع بودرة الشوفان بحيث يختفي كلًا منهما في الآخر.

إضافة مقدار الكاكاو المذكور بالمقادير المطروحة سلفًا، حتى نصل لمستوى ودرجة لون الكريم التي ترغبها السيدة.

الإضافة لمستخلص بذور فاكهة العنب.

إعادة الخلط مرة أخرى.

وضع الخليط المحضر بالعبوة الجديدة، مع إحكام الغلق لها لضمان سلامته لأطول فترة ممكنة. كيفية تحضير كريم الاساسي اليومي احسن كريم أساس للبشرة الدهنية احسن كريم أساس للبشرة الدهنية المكونات: ملعقتان جل الألوفيرا.

ملعقة واحدة كبيرة كريم عالي الترطيب، ويفضل أن يكون طبيعي.

نصف ملعقة من مكون كريم واقي ضد الشمس.

خمسة نقاط من مستخلص شجر الشاي. طريقة التحضير: مزج جميع ما سبق ذكره من المقادير السابقة سويًا باستعمال الأداة المناسبة.

ضرورة انتقاء الكريم الواقي بشكل جيد، بحيث يكون ملائم للبشرة.

وضع المزيج السابق تحضيره بالعلبة المناسبة، مع إحكام الغلق.

من الضروري الاحتفاظ بهذا المزيج داخل الثلاجة حتى لا يتعرض للعوامل الجوية المختلفة، والتي قد تؤثر على جودة عمله، مع استعماله بشكل مباشر على البشرة، وسيكون مناسب لذوات البشرة الجافة والحساسة. نصائح قبل استخدام كريم الأساس نصائح قبل استخدام كريم الأساس قبل استخدام كريم الأساس علي البشرة هناك تعليمات يجب إتباعها للحصول علي بشرة صافية وخالية من أي عيوب، في البداية قومي بوضع مرطب أي نوع علي البشرة ثم قومي بتوزيع كريم الأساس علي البشرة بصورة دائرية بواسطة بيوتي بلندر، ثم قومي بوضع الكحل والماسكرا ثم قومي بوضع طبقة اخري من كريم الأساس تحت منطقة العين.

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