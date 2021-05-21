فوائد لبان الدكر للهالات السوداء لبشرة صافية خالية من التجاعيد بسرعة رهيبة

فوائد لبان الدكر للهالات السوداء , عين الباندا أو الهالات السوداء مظهر لا تحبه أي امرأة ولا تحب أن يراها أحد به على الإطلاق، لذا تستخدم دومًا مستحضرات التجميل حتى تخفيها، وتستطيع الحصول على المظهر الذي طالما كانت تحلم به، ولكن لما كل هذا في حين انه يمكنك القضاء التام على تلك المشكلة من جذورها مع لبان الدكر الذي يحتوي على فوائد عظيمة يمكن من خلالها الاستفادة بها في التخلص من مشكلة الهالات السوداء، تابعي معنا السطور القليلة القادمة وستعرفين معنا على استخدام لبان الدكر للهالات السوداء، وطريقة استخدامه الصحيحة، ولن تعاني أبدًا من تلك المشكلة نهائيًا بعد الآن.

يحتوي لبان الدكر على مجموعة من العناصر القوية ساعدته في تفتيح منطقة أسفل العين، مثل المواد المضادة للأكسدة.

كما أنه يمكن استخدام كعلاج موضعي للتخلص من الالتهابات.

يعمل ترطيب المنطقة وعلاج الجفاف.

فوائد لبان الدكر للهالات السوداءطريقة استخدام لبان الدكر لعلاج الهالات السوداء

هناك عدة وصفات طبيعية بإستخدام لبان الدكر لعلاج مشكلة الهالات السوداء منها ما يلي:-

الوصفة الأولى

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون + ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض+ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية + ماء ورد للعجن.

تخلط كل المكونات معًا جيدًا حتى الحصول على عجين متجانس ناعم.

يطبق الخليط على المنطقة وتترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة ثلاثة مرات بالأسبوع.

الوصفة الثانية