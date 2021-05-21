فوائد لبان الدكر للهالات السوداء لبشرة صافية خالية من التجاعيد بسرعة رهيبة

- 1/2
- 2/2
فوائد لبان الدكر للهالات السوداء , عين الباندا أو الهالات السوداء مظهر لا تحبه أي امرأة ولا تحب أن يراها أحد به على الإطلاق، لذا تستخدم دومًا مستحضرات التجميل حتى تخفيها، وتستطيع الحصول على المظهر الذي طالما كانت تحلم به، ولكن لما كل هذا في حين انه يمكنك القضاء التام على تلك المشكلة من جذورها مع لبان الدكر الذي يحتوي على فوائد عظيمة يمكن من خلالها الاستفادة بها في التخلص من مشكلة الهالات السوداء، تابعي معنا السطور القليلة القادمة وستعرفين معنا على استخدام لبان الدكر للهالات السوداء، وطريقة استخدامه الصحيحة، ولن تعاني أبدًا من تلك المشكلة نهائيًا بعد الآن.فوائد لبان الدكر للهالات السوداء
- يحتوي لبان الدكر على مجموعة من العناصر القوية ساعدته في تفتيح منطقة أسفل العين، مثل المواد المضادة للأكسدة.
- كما أنه يمكن استخدام كعلاج موضعي للتخلص من الالتهابات.
- يعمل ترطيب المنطقة وعلاج الجفاف.
هناك عدة وصفات طبيعية بإستخدام لبان الدكر لعلاج مشكلة الهالات السوداء منها ما يلي:-
الوصفة الأولى
- ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون + ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض+ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية + ماء ورد للعجن.
- تخلط كل المكونات معًا جيدًا حتى الحصول على عجين متجانس ناعم.
- يطبق الخليط على المنطقة وتترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة ثلاثة مرات بالأسبوع.
الوصفة الثانية
- ملعقتان كبيرة من لبان الدكر المطحون + ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي + ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي + ملعقة صغيرة من الجلسرين.
- تخلط كل المكونات معًا جيدًا ثم تطبق على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة.
- ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.
- يتم تطبيق الوصفة كل يوم بشكل يومي لحين الحصول على النتائج المرجوة
الوسوم
فوائد لبان الدكر للهالات السوداء , عين الباندا أو الهالات السوداء مظهر لا تحبه أي امرأة ولا تحب أن يراها أحد به على الإطلاق، لذا تستخدم دومًا مستحضرات التجميل حتى تخفيها، وتستطيع الحصول على المظهر الذي طالما كانت تحلم به، ولكن لما كل هذا في حين انه يمكنك القضاء التام على تلك المشكلة من جذورها مع لبان الدكر الذي يحتوي على فوائد عظيمة يمكن من خلالها الاستفادة بها في التخلص من مشكلة الهالات السوداء، تابعي معنا السطور القليلة القادمة وستعرفين معنا على استخدام لبان الدكر للهالات السوداء، وطريقة استخدامه الصحيحة، ولن تعاني أبدًا من تلك المشكلة نهائيًا بعد الآن.فوائد لبان الدكر للهالات السوداء
- يحتوي لبان الدكر على مجموعة من العناصر القوية ساعدته في تفتيح منطقة أسفل العين، مثل المواد المضادة للأكسدة.
- كما أنه يمكن استخدام كعلاج موضعي للتخلص من الالتهابات.
- يعمل ترطيب المنطقة وعلاج الجفاف.
هناك عدة وصفات طبيعية بإستخدام لبان الدكر لعلاج مشكلة الهالات السوداء منها ما يلي:-
الوصفة الأولى
- ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون + ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض+ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية + ماء ورد للعجن.
- تخلط كل المكونات معًا جيدًا حتى الحصول على عجين متجانس ناعم.
- يطبق الخليط على المنطقة وتترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة ثلاثة مرات بالأسبوع.
الوصفة الثانية
- ملعقتان كبيرة من لبان الدكر المطحون + ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي + ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي + ملعقة صغيرة من الجلسرين.
- تخلط كل المكونات معًا جيدًا ثم تطبق على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة.
- ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.
- يتم تطبيق الوصفة كل يوم بشكل يومي لحين الحصول على النتائج المرجوة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد لبان الدكر للهالات السوداء لبشرة صافية خالية من التجاعيد بسرعة رهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.