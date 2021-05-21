كريم التفتيح الفوري.. الوصفة المعجزة لبياض رهيب وبشرة أفتح 4 درجات من أول استخدام

كريم التفتيح الفوري من أكثر أنواع الوصفات التي تبحث عنها كل فتاة، فالتعرض باستمرار للشمس يسبب اسمرار البشرة ويسبب بقع داكنة، مما يسبب ضيق لكثير من النساء التي تحب أن تظهر ببشرة بيضاء ناصعة وجميلة مما يعطى لهم طله جذابة، لذلك تلجان إلى مستحضرات التفتيح السريع، ولكن هذه المستحضرات لها أضرار على بشرتك، فهي تحتوي على مواد كيمائية ضارة بالبشرة، لذلك سوف نعرض لكي طريقة عمل كريم تبييض فوري للبشرة بوصفة طبيعية دون مواد كيمائية مضرة.

كريم التفتيح الفوري

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

دقيق حمص

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

زيت فيتامين هـ وهو موجود في كبسولات.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة الاستخدام

قومي بعجن الخليط جيدا حتى يأخذ قوام كريمي.

قومي بدهن الكريم على الوجه واليدين والقدمين مساء بعد أن تقومي بتنظيف البشرة، ويترك لمدة لا تقل عن ساعة، ستلاحظين الفرق في بشرتك.

كريم للتفتيح السريع

نقوم بإحضار مقدار متساوي من زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند، وقومي بمزجهم جيدا، ثم قومي بحفظها في باب الثلاجة، قومي بعد تنظيف بشرتك دهن الكريم مساء على وجهك ويديك وقدميك وخلال أسبوع ستجدين ان بشرتك أصبحت أفتح وأنعم.

طريقة عمل ماسك تفتيح البشرة بالزبادي والليمون

هذا الماسك يفيد جدا في عملية تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وهو مكونات غير ضارة وتساعد على تبييض البشرة بسرعة، ويمكن استخدامها كأجراء فوري للتخلص من الاحمرار نتيجة صدمات الشمس.

أضيفي عصير ليمونة إلى علبة زبادي كبيرة ثم قومي بإضافة ثلاث معلق كبيرة من ماء الورد، ثم قومي بفرد الماسك على وجهك بالكامل لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطف وجهك بالماء البارد.

ستلاحظين الفرق الفوري والسريع سيفتح وجهك ويخفى الاحمرار والتهاب الناتج عن الشمس ويعطى لك بشرة نضرة وناعمة، ويمكن استخدامه مع كريم التفتيح الفوري لأفضل النتائج.