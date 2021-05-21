عجينة الحليب اليابانية لصنع خبز الحليب اللذيذ في المنزل بسهولة

عجينة الحليب اليابانية من أنواع العجائن الناجحة بنسبة كبيرة وهذا بفضل المكونات التي تضاف لها وأيضاً الخطوات الصحيحة بجانب المحسن الطبيعي، ونجد أيضاً أن هذه العجينة تتلائم مع كافة أنواع المعجنات الأخرى.

أسهل طريقة لعمل عجينة الحليب اليابانية

بهذه الخطوات البسيطة والمكونات المتوفرة في كل البيوت يمكن الحصول على أفضل عجينة الحليب اليابانية بكل سهولة وبطريقة ناحجة أيضاً، وتكون هذه الخطوات كما يلي :

مكونات تحضير المحسن الطبيعي

ثلث كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب إلا ربع من الماء.

عدد 4 أكواب من الدقيق.

مقدار ربع كوب سكر.

مقدار ملعقة ونصف خميرة كبيرة.

ملعقتان كبيرتان حليب بودرة.

ملعقة ملح صغيرة.

خلطة محسن.

بيضة واحدة.

مقدار كوب حليب سائل.

مقدار ربع كوب زبدة.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان حليب سائل.

نبدأ بإذابة الدقيق في الماء بالمقادير التالية : كوب إلا ربع ماء مع ثلث كوب دقيق، في وعاء ونحركهم مع بعض للتخلص من التكتلات الموجودة به.

ثم نضع الخليط على النار الهادئة ونستمر في التقليب لحين تجمع العجينة ونستمر في التحريك لنحصل على قوام ليس شفاف كثيراً، ثم نضعها في طبق ونترك العجينة جابناً لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نضع مقادير العجينة في العجانة الكهربية بخلاف الزبدة، ونعجن المكونات لتختلط وتصبح عجينة متماسكة، ثم نضيف الزبدة بشكل تدريجي ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق والجدير بالذكر أن العجن يكون على سرعة متوسطة ويفضل أن تكون سرعة هادئة حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة أيضاً.

ثم نترك العجينة لتختمر ويصبح حجمها متضاعف مدة 40 دقيقة.

ثم نشكل العجينة ونحشيها بالطريقة التي نحبها، بعد ذلك نغطيها ونترك العجينة لترتاح عشر دقائق لترتاح مرة أخرى قبل خطوة الخبز.

بعد ذلك ندهنها بالبيض والحليب، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة تلت ساعة.

وعندما تنضج العجينة نغطيها بمنشفة نظيفة مدة 10 دقائق لتظل طرية.

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