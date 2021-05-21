أسهل طريقة لتحضير الكيكه اليابانيه اللذيذة الشهيرة في المنزل

الكيكه اليابانيه يعتبر من أنواع الكيك التي يتم تجهيزه وإعداده في مجموعة كبيرة من المحلات ألخاصة بالحلويات وتختلف النكات التي يتم تحضيره الكيك بها ولكن تظل الوصفة الرئيسية هي الأساس في تحضيره و هي من أنواع الكيك الهش والطري وخفيفة جداً على المعدة ويتم إعداده بطريقة بسيطه وسهله ومجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل وتستطيعين إعداده بكل سهوله لا أن كيكة الجبنة اليابانية تعتبر من أهم وأحب أنواع الكيك المحبة إلى الجميع ودائما تبحث السيدات عن الطريقة الرئيسية لإعداده وسوف نقوم بتقديمها في هذا المقال.

الكيكه اليابانيه

الكيكه اليابانيه تعتبر من الكيك الخفيفة والقطنية الهشه تستطيعين إعدادها بكل سهولة لأنها من وصفات الكيك الناجح ويتم إعدادها مجموعة مختلفة من النكهات والطعم ومن أنواع الكيك الخفيف على المعدة وتستطيعين تجربتها وتقديم لعائلتك كنوع جديد من أنواع الكيك التي تقدمينه لهم وسوف تحصل على إعجاب الجميع.

كوب من اللبن.

كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب من الجبنة الكريمي.

ثلاث أرباع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من السكر البودر.

14 بياض بيض.

9 صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

يتم وضع إناء على النار ونضع اللبن والزبدة والجبنة ويتم تقليب جميع المكونات حتى يصبح قوام المكونات ناعماً.

يتم رفع الإناء من على النار وتترك جانباً حتى يبرد.

يتم إحضار إناء آخر كبير ويتم وضع صفار البيض مع الفانيليا و يتم ضربهم بالمضرب الكهربي لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يتم إضافة مزيج الحليب مع الجبن مع استمرار الضرب بالمضرب الكهربي على الدراجة السريعة.

نخلط الدقيق مع النشا وبعد ذلك نبدأ بإضافة الدقيق والنشا إلى المكونات مع الإستمرار بالضرب لجميع المكونات حتى يصبح الخليط فاتح اللون ويصبح مثل الكريمة.

نبدأ بإضافة السكر تدريجياً بعد ذلك مع الإستمرار بالضرب لجميع المكونات حتى تتجانس بعد ذلك نبدأ بإضافة ربع بياض البيض ونستمر بالضرب لجميع المكونات حتى يختفي بياض البيض.

ونبدأ بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي كمية بياض البيض الموجودة لدينا ويمتزج جميع المكونات جيداً.

ونبدأ بخلط جميع المكونات من اعلى الى اسفل حتى يمتزجا وتصبح العجينة جاهزة.

نبدأ بوضع الخليط في قالب مبطن بورق الزبدة من أسفل ومن الجوانب ثم نضع هذا القلب في قارب كبير.

بعد ذلك نبدأ بوضع ماء مغلي في القارب الكبير ثم نبدأ بإدخال هذا الخليط داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقه.

نبدأ بعد ذلك بخفض درجة حرارة الفرن إلى 125 درجة مئوية .

نتركه لمدة ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتركها حتى تهدأ وتبرد ثم يتم تزيينها بالسكر تقطيعها و وضعها فى طبق التقديم وتقدم لأفراد الأسرة وبالهناء و الشفاء

مكونات الكيكه اليابانيهطريقة تحضير الكيكه اليابانيه