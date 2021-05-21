أسهل طريقة لتحضير ألذ بسبوسة بالقشطة بطريقة مميزة بالخطوات

بسبوسة بالقشطة من أنواع الحلويات المميزة التي لها مذاق رائع ومميز، وتعد من الحلويات المشهورة في جميع البلدان وخاصةً الإسكندرية، ومن المعروف عنها أنها غنية بقيمة غذائية كبيرة، لذا كثير منا ومن الأطفال يعشق تناولها، فمن منا لا يحب البسبوسة بالقشطة.

بسبوسة بالقشطة

تعتبر هذه البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات التي تناسب جميع المناسبات السعيدة، وتعد من الأصناف المميزة التي يكثر تناولها وستقوم بعرض ابسط طريقة لعمل بسبوسة القشطة، هناك وصفات عديدة وطرق مختلفة ولكننا سنقوم بعرض أبسط وأسهل طريقة، ولذا سنقدم أقل المقادير الممكنة التي تكون في متناول كل ست وعلى قد الايد، وفي النهاية تكون النتيجة مرضية لكِ.

علبة قشطة جاهزة.

كوب ونصف سميد بسبوسة خشن.

نصف كوب سكر.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب زيت ‏ذرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة جوز الهند مبشور ناعم

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

لوز مقسم قسمين

مقادير تحضير الشربات

كوب ونصف من الماء.

كوب وربع سكر.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

نبدأ بتحضير الشربات وتركه جانبًا، وهو نضع الماء والسكر وماء الزهر في قدر على النار حتى الغليان ونتركه عشر دقائق، ثم نزعه من على النار.

نضع في وعاء على النار اللبن وبه السكر والزيت والفانيليا ونقلبه حتى يدفئ،ويذوب السكر داخل اللبن.

في وعاء اخر نضيف جوز الهند إلى السميد وعليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم حتى تتجانس المواد مع بعضها.

اسكبي خليط اللبن إلى خليط السميد واخلطيهم جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

قومي بدهن صينية بالسمنة وعليها رشه من سميد البسبوسة، ثم نفرد نصف عجينة السميد، ثم أضيفي القشطة ثم أضيفي الجزء الباقي من عجينة السميد، وأضيفي عليها حبات اللوز المقشرة.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ادخلي الصينية واتركيها لمدة نصف ساعة، أو حتى يصبح الوجه باللون الذهبي.

اخرجي الصينية من الفرن واسكبي عليها الشربات وهي ساخنة، ولابد أن يكون الشربات ساخن.

قطعيها وضعيها في طبق التقديم وبذلك يكون لديك أفضل بسبوسة بالقشطة

مقادير عمل بسبوسة بالقشطةطريقة تحضير بسبوسة بالقشطةخطوات تحضير البسبوسة