طريقة عمل البرجر في البيت مثل المطاعم بخطوات ومكونات سهلة وطعم جنان

طريقة عمل البرجر في البيت، من الوجبات السريعة التي يحب أولادنا تناولها بكثرة هو البرجر بأنواعه سواء برجر اللحم أو الدجاج، وكما نعلم جميعاً فإن الوجبات السريعة مضرة جداً بالصحة، لذلك نقدم لكم طريقة لذيذة وسهلة لتحضير البرجر في المنزل. طريقة عمل البرجر في البيت مثل المطاعم طريقة عمل البرجر في البيت مثل المطاعم المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة ناعم جداً.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الكاتشب.

حبة من البيض.

ربع كوب من البقسماط الناعم. طريقة تحضير برجر الدجاج في المنزل في طبق كبير نضع جميع المكونات السابقة ونخلطها باليد جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نشكل العجينة إلى أقراص متوسطة السمك باستخدام قالب البرجر أو باستخدام اليدين.

نترك أقراص البرجر في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو لمدة عشر دقائق في الفريزر حتى تتماسك جيداً.

نحضر طاسة وندهنها بالقليل من الزيت ثم نرفعها على النار وبعد أن تسخن جيداً نضع أقراص البرجر ونتركها لمدة دقيقتين على نار عالية ثم نتركها على نار متوسطة لمدة ثلاث دقائق.

نقلب الأقراص على الجهة الأخرى ونطبق عليها نفس الطريقة الموضحة في الخطوة السابقة. طريقة تحضير برجر اللحم في المنزل طريقة تحضير برجر الدجاج في المنزلطريقة تحضير برجر اللحم في المنزل المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

زيت نباتي. طريقة التحضير في قدر صغير على النار نسخن ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نضيف البصل والثوم والسكر إلى الزيت ونقلب لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق حتى يذبل البصل تماماً.

نرفع القدر من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نحضر طبق كبير ونضع فيه اللحم المفروم ونضيف له باقي المكونات وخليط البصل ونقلب جيداً باليد حتى نحصل على خليط متجانس.

نشكل أقراص البرجر ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نحضر مقلاة وندهنها بالقليل من الزيت ونسخنها جيداً ثم نوزع أقراص البرجر ونقلبها كل فترة حتى تنضج بشكل كامل.

بعد ذلك ننتظر حتي ينضج البرجر تماما، ثم قومي بوضعه في طبق، وقومي بوضع البرج في عيش فينو ثم قومي بوضع شريحة من الطماطم فوق البرجر، ويمكنك أيضا وضع الكاتشب أيضا داخل السندوتش حسب رغبة اطفالك وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل البرجر في البيت بهذه الخطوات البسيطة ضمانا لصحة أطفالك الوسوم

طريقة عمل البرجر في البيت، من الوجبات السريعة التي يحب أولادنا تناولها بكثرة هو البرجر بأنواعه سواء برجر اللحم أو الدجاج، وكما نعلم جميعاً فإن الوجبات السريعة مضرة جداً بالصحة، لذلك نقدم لكم طريقة لذيذة وسهلة لتحضير البرجر في المنزل. طريقة عمل البرجر في البيت مثل المطاعم طريقة عمل البرجر في البيت مثل المطاعم المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة ناعم جداً.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الكاتشب.

حبة من البيض.

ربع كوب من البقسماط الناعم. طريقة تحضير برجر الدجاج في المنزل في طبق كبير نضع جميع المكونات السابقة ونخلطها باليد جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نشكل العجينة إلى أقراص متوسطة السمك باستخدام قالب البرجر أو باستخدام اليدين.

نترك أقراص البرجر في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو لمدة عشر دقائق في الفريزر حتى تتماسك جيداً.

نحضر طاسة وندهنها بالقليل من الزيت ثم نرفعها على النار وبعد أن تسخن جيداً نضع أقراص البرجر ونتركها لمدة دقيقتين على نار عالية ثم نتركها على نار متوسطة لمدة ثلاث دقائق.

نقلب الأقراص على الجهة الأخرى ونطبق عليها نفس الطريقة الموضحة في الخطوة السابقة. طريقة تحضير برجر اللحم في المنزل طريقة تحضير برجر الدجاج في المنزلطريقة تحضير برجر اللحم في المنزل المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

زيت نباتي. طريقة التحضير في قدر صغير على النار نسخن ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نضيف البصل والثوم والسكر إلى الزيت ونقلب لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق حتى يذبل البصل تماماً.

نرفع القدر من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نحضر طبق كبير ونضع فيه اللحم المفروم ونضيف له باقي المكونات وخليط البصل ونقلب جيداً باليد حتى نحصل على خليط متجانس.

نشكل أقراص البرجر ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نحضر مقلاة وندهنها بالقليل من الزيت ونسخنها جيداً ثم نوزع أقراص البرجر ونقلبها كل فترة حتى تنضج بشكل كامل.

بعد ذلك ننتظر حتي ينضج البرجر تماما، ثم قومي بوضعه في طبق، وقومي بوضع البرج في عيش فينو ثم قومي بوضع شريحة من الطماطم فوق البرجر، ويمكنك أيضا وضع الكاتشب أيضا داخل السندوتش حسب رغبة اطفالك وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل البرجر في البيت بهذه الخطوات البسيطة ضمانا لصحة أطفالك

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