طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة وبساطة pizza

شرح طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة لكل من تريد عملها في المنزل بأسهل الطرق، حيث تعتبر البيتزا من أشهر المعجنات الإيطالية التي يتهافت عليها الكثير حول العالم فقد بدأت صناعتها في إيطاليا ثم انتشرت في باقي دول العالم، وتتنوع طرق إعدادها وتجهيزها فكل طاه يضع بصمته في إعداد حشوة البيتزا الخاصة به فالبعض يفضلها بالجبن فقط والبعض الآخر يفضلونها باللحم بينما يحبها آخرون بالمأكولات البحرية وغير ذلك الكثير من الحشوات التي لا حصر لها، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة عمل البيتزا في البيت بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى كيفية حفظ عجينة البيتزا لاستخدامها في أي وقت. طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة مكونات الوصفة كيلو من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الناعم.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقتين كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الأوريجانو.

نصف كوب من زيت نباتي ويمكن استخدام زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبين من الماء الدافئ.

صلصة طماطم.

فلفل أخضر مقطع حلقات.

ثمرتي طماطم مقطعتين حلقات رفيعة.

زيتون أسود وأخضر حلقات.

جبن موزاريلا أو خليط جبن. طريقة التحضير: نقوم بتقليب الخميرة مع السكر في قليل من الماء الدافئ ثم تغطى وتترك جانباً حتى تختمر.

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة المتبقية مع بعضها، ثم توضع في العجان.

نضيف الزيت والماء الدافئ وخليط الخميرة وتعجن جميعها في العجانة.

في حالة عدم توفر العجان يمكن عجن المكونات باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة لا تلتصق باليد.

تشكل العجينة على شكل 4 كرات متساوية الحجم، وتوضع في وعاء وتغطى وتترك في مكان جاف.

تترك العجينة مدة خمس وأربعين دقيقة إلى ساعة حتى تخمر.

بعدما تخمر العجينة يمكنك لفها في كيس نظيف من البلاستيك وحفظها في الفريزر للاستخدام في وقت الحاجة.

لعمل البيتزا قومي بفرد كرة العجين على شكل دائري ثم ضعيها في صنية مدهونة بقليل من الزيت.

تفرد صلصة الطماطم (المخلوطة بقليل من كل من الزعتر والثوم والبصل البودر) على وجه العجينة ثم توضع فوقها حشوة اللحم المفروم المعصج، ثم ترص فوقها شرائح الفلفل والزيتون والطماطم.

توزع شرائح الجبن المزاريلا أو خليط الجبن فوق عجينة البيتزا، ثم ندخل الصنية في فرن مجهز مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط.

تتم متابعة البيتزا من حين إلى آخر حيث تحتاج من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتقسم على شكل مثلثات أو مربعات حسب التفضيل باستخدام سكينة تقطيع البيتزا وتقدم ساخنة بجانب الكاتشب والمايونيز والمخللات والصوص الحار.

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شرح طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة لكل من تريد عملها في المنزل بأسهل الطرق، حيث تعتبر البيتزا من أشهر المعجنات الإيطالية التي يتهافت عليها الكثير حول العالم فقد بدأت صناعتها في إيطاليا ثم انتشرت في باقي دول العالم، وتتنوع طرق إعدادها وتجهيزها فكل طاه يضع بصمته في إعداد حشوة البيتزا الخاصة به فالبعض يفضلها بالجبن فقط والبعض الآخر يفضلونها باللحم بينما يحبها آخرون بالمأكولات البحرية وغير ذلك الكثير من الحشوات التي لا حصر لها، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة عمل البيتزا في البيت بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى كيفية حفظ عجينة البيتزا لاستخدامها في أي وقت. طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة مكونات الوصفة كيلو من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الناعم.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقتين كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الأوريجانو.

نصف كوب من زيت نباتي ويمكن استخدام زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبين من الماء الدافئ.

صلصة طماطم.

فلفل أخضر مقطع حلقات.

ثمرتي طماطم مقطعتين حلقات رفيعة.

زيتون أسود وأخضر حلقات.

جبن موزاريلا أو خليط جبن. طريقة التحضير: نقوم بتقليب الخميرة مع السكر في قليل من الماء الدافئ ثم تغطى وتترك جانباً حتى تختمر.

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة المتبقية مع بعضها، ثم توضع في العجان.

نضيف الزيت والماء الدافئ وخليط الخميرة وتعجن جميعها في العجانة.

في حالة عدم توفر العجان يمكن عجن المكونات باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة لا تلتصق باليد.

تشكل العجينة على شكل 4 كرات متساوية الحجم، وتوضع في وعاء وتغطى وتترك في مكان جاف.

تترك العجينة مدة خمس وأربعين دقيقة إلى ساعة حتى تخمر.

بعدما تخمر العجينة يمكنك لفها في كيس نظيف من البلاستيك وحفظها في الفريزر للاستخدام في وقت الحاجة.

لعمل البيتزا قومي بفرد كرة العجين على شكل دائري ثم ضعيها في صنية مدهونة بقليل من الزيت.

تفرد صلصة الطماطم (المخلوطة بقليل من كل من الزعتر والثوم والبصل البودر) على وجه العجينة ثم توضع فوقها حشوة اللحم المفروم المعصج، ثم ترص فوقها شرائح الفلفل والزيتون والطماطم.

توزع شرائح الجبن المزاريلا أو خليط الجبن فوق عجينة البيتزا، ثم ندخل الصنية في فرن مجهز مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط.

تتم متابعة البيتزا من حين إلى آخر حيث تحتاج من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتقسم على شكل مثلثات أو مربعات حسب التفضيل باستخدام سكينة تقطيع البيتزا وتقدم ساخنة بجانب الكاتشب والمايونيز والمخللات والصوص الحار.

إذا أعجبتك الوصفة لا تنسي إخبارنا من خلال التعليقات.

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