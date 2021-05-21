طريقة عمل مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن في المنزل، يعتبر الباذنجان من الخضروات التي تساعد في تحضير اشهى المأكولات السريعة واللذيذة، وسوف أقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن. مقادير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن كيلو لحم ضأن مدهن.

كيلو أرز سنوايت.

4 حبات باذنجان رومي متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة حبهان.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود حب.

بصلة مقشرة.

3 حبات بصل مقطعة شرائح.

4 ملاعق كبيرة سمن فلاحي.

مكسرات مقلية للتزيين.

4 ملاعق صغيرة ملح.

زيت نباتي للقلي.

2 لتر ماء. طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن نقوم بوضع الأرز في وعاء به ماء ويغسل جيداً، وينقع في الماء بعد غسله لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم نضع وعاء على النار ويوضع فيه اللحم ويقلب جيداً حتى تجف منه السوائل. الآن نقوم بوضع السمن فوق اللحم نستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ثم يضاف الماء والحبهان والفلفل الأسود الحب مع البصلة المقشرة وملعقتين ملح ويغطى بعد أن يغلي ويترك حتى ينضج تماماً. بعد ذلك نقوم برفعه عن النار ويصفى اللحم من المرق مع الاحتفاظ بالمرق وازالة الحبهان والبصل والفلفل الأسود. نقوم بتقشير الباذنجان ويقطع إلى شرائح دائريه بسمك ٢إلى ٣ سم حسب الرغبة ويغسل جيداً. ثم يملح ويترك لمدة نصف ساعة ثم يقلى في الزيت النباتي في مقلاة عميقة حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون. الآن نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير مع مراعاة وجود التفاوت اللوني للحصول على مقلوبة بألوان ملفتة. ثم نقوم بوضع حلقات البصل وترتب وفوقها طبقة من قطع اللحم المسلوق. الآن نقوم بتصفية الأرز ويملح حسب الرغبة وتملأ الفراغات بالقليل من الأرز ثم نضع طبقة من الباذنجان ثم طبقة من الأرز ثم طبقة من الباذنجان ثم الرز. وفي النهاية نضيف الفلفل المطحون وتضاف المرقة حتى تغمر الأرز بنسبة 1سم تقريباً. الآن نقوم بوضع الوعاء على نار عالية حتى الغليان ثم تخفض النار إلى اقل درجة ويغطى ويترك حتى ينضج. بعد أن ينضج نقوم بوضع طبق التقديم فوق الوعاء ثم يقلب الوعاء في طبق التقديم ولا ترفع الوعاء قبل خمس دقائق حتى لا تنهار جوانب المقلوبة ثم تزين بالمكسرات. مقادير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأنطريقة تحضير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن الوسوم

طريقة عمل مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن في المنزل، يعتبر الباذنجان من الخضروات التي تساعد في تحضير اشهى المأكولات السريعة واللذيذة، وسوف أقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن. مقادير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن كيلو لحم ضأن مدهن.

كيلو أرز سنوايت.

4 حبات باذنجان رومي متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة حبهان.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود حب.

بصلة مقشرة.

3 حبات بصل مقطعة شرائح.

4 ملاعق كبيرة سمن فلاحي.

مكسرات مقلية للتزيين.

4 ملاعق صغيرة ملح.

زيت نباتي للقلي.

2 لتر ماء. طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن نقوم بوضع الأرز في وعاء به ماء ويغسل جيداً، وينقع في الماء بعد غسله لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم نضع وعاء على النار ويوضع فيه اللحم ويقلب جيداً حتى تجف منه السوائل. الآن نقوم بوضع السمن فوق اللحم نستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ثم يضاف الماء والحبهان والفلفل الأسود الحب مع البصلة المقشرة وملعقتين ملح ويغطى بعد أن يغلي ويترك حتى ينضج تماماً. بعد ذلك نقوم برفعه عن النار ويصفى اللحم من المرق مع الاحتفاظ بالمرق وازالة الحبهان والبصل والفلفل الأسود. نقوم بتقشير الباذنجان ويقطع إلى شرائح دائريه بسمك ٢إلى ٣ سم حسب الرغبة ويغسل جيداً. ثم يملح ويترك لمدة نصف ساعة ثم يقلى في الزيت النباتي في مقلاة عميقة حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون. الآن نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير مع مراعاة وجود التفاوت اللوني للحصول على مقلوبة بألوان ملفتة. ثم نقوم بوضع حلقات البصل وترتب وفوقها طبقة من قطع اللحم المسلوق. الآن نقوم بتصفية الأرز ويملح حسب الرغبة وتملأ الفراغات بالقليل من الأرز ثم نضع طبقة من الباذنجان ثم طبقة من الأرز ثم طبقة من الباذنجان ثم الرز. وفي النهاية نضيف الفلفل المطحون وتضاف المرقة حتى تغمر الأرز بنسبة 1سم تقريباً. الآن نقوم بوضع الوعاء على نار عالية حتى الغليان ثم تخفض النار إلى اقل درجة ويغطى ويترك حتى ينضج. بعد أن ينضج نقوم بوضع طبق التقديم فوق الوعاء ثم يقلب الوعاء في طبق التقديم ولا ترفع الوعاء قبل خمس دقائق حتى لا تنهار جوانب المقلوبة ثم تزين بالمكسرات. مقادير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأنطريقة تحضير مقلوبة الباذنجان السعودية باللحم الضأن

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