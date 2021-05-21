علاج شيب الشعر .. تخلصي من شيب الشعر بهذه الوصفة السحرية

علاج شيب الشعر والقضاء على الشعر الابيض، يعتبر ظهور الشيب على رأس الفتيات والنساء من أكثر الأمور التي تسبب الألم والقلق أكثر ما يؤذي الشعر استخدام أكثر الأصباغ الكيمائية ضرراً للشعر وتعمل علي أضرار بوصيلات الشعر ، ويمكن الاعتماد على وصفات طبيعية لعلاج شيب الشعر.

وقد ثبت أن بعض الزيوت الطبيعية تغذي فروة الرأس وتقلل من الشيخوخة المبكرة، مثل زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، والتي يمكن تدليكها باستمرار في فروة الرأس مرتين على الأقل في الأسبوع تحفيز نمو الشعر بلونه الطبيعي، وفي السطور التالية سيعطيك موقع ثقفني معلومات عن الشعر الابيض وكيفة عمل أفضل الوصفات.

أولاً، يمكنك عمل وصفة بزيت جوز الهند وأوراق الكاري عن طريق غلي أوراق الكاري في وعاء ثم إضافة 15 قطرة من زيت جوز الهند وتدليكها وتركها تبرد حتى تخرج من فروة الرأس والشعر، اشطفيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ بالشامبو والبلسم.

ثانياً، يمكن عمل وصفة 3 معالق المرمرية وملعقة من زيت الزيتون وملعقتين من القرنفل و3 ملاعق من الحناء ويتم خلطهم جيداً وتوضع الخلطة علي الشعر الابيض وترك الخلطة لمدة نصف ساعة ثم شطف الشعر بالماء الفاتر

افضل وصفات لعلاج شيب الشعرالوقاية من ظهور الشعر الابيض

يمكنك منع ظهور الشيب إلى حد ما عن طريق:

الحصل على المزيد من مضادات الأكسدة، مثل الأسماك والخضروات والفواكه. عالج النقص مثل الفيتامينات والمعادن. كف عن التدخين. حماية الشعر من اشعة الشمس الحارة

ما هي أسباب ظهور شيب الشعر؟

ظهور خلل ونقص في إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء الشعر اللون الأسود، ولكن هناك أسباب لذلك من بينها الوراثة، وكذلك القلق والتوتر، وقلة تغذية السليمة.

نصائح لممنع ظهور الشعر الابيض

ارتداء القبعات والمظلات بالخارج وتجنب الحمامات الساخنة والحد من استخدام مجففات الشعر والمكواة وتناول فيتامين ب 12 الذي يحمي صحة فروة الرأس ومتوفر لتقليل الشيب، رطبي فروة رأسك بانتظام بالفواكه والخضروات مثل البرتقال والخوخ والتوت الأزرق، بالإضافة إلى زيوت الترطيب مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، يعد عدم تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية أحد الأسباب الرئيسية لوجود بصيلات الشعر الضعيفة، مما يؤدي إلى ظهور الشيب والشعر الباهت في سن مبكرة جدًا.

ختامًا القضاء على الشعر الابيض، مع انخفاض إنتاج لون الشعر بسبب تقدم العمر يمر شعرك بدورات طبيعية من الموت والتجدد، هذا هو سبب ظهور بصيلات الشعر الأبيض أو الرمادي، ولكن على الرغم من ظهور الشعر الابيض مع تقدم العمر، ومع ذلك يمكن أن يظهر أيضًا في أي عمر، ولكن من الممكن القضاء عليه بطرق طبيعية.