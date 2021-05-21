أسرار تحضير البسبوسة المكرملة السحرية اللذيذة في المنزل

البسبوسة المكرملة واحدة من مجموعة الوصفات الشهية ذات المذاق اللذيذ، كما أن طريقة تحضيرها تكون مختلفة عن البسبوسة المعروقة، إذ أنها غنية بالسكر وكذلك الكراميل اللذيذ، كما أن المقادير وكذلك طريقة التحضير تكون سلسة وبسيطة لن تكون بحاجة للكثير من الوقت، كما أن طعم هذه البسبوسة لذيذ جدًا وهو محبب لدى الأشخاص جميعهم، وفي السطور الآتية سنقوم بسرد كل شيء عن هذه البسبوسة المكرملة السحرية.

إن البسبوسة المكرملة من أروع الحلويات، وهي يرغب في التعرف على طريقة إعدادها الكثير من المنزل، حتى لا يقوموا بشرائها من الخارج، ولكنهم لا يعرفون الطريقة التي بواسطتها يتم إعدادها كالمحلات، وهذه الطريقة سوف نقوم بذكرها في السطور المقبلة، حتى تتمكنوا من إعدادها بكل سهولة للضيوف والأصدقاء والأقارب وكذلك للأسرة والعائلة.

٣ كوب من سميد بسبوسة.

رشة فانيلا.

قشطة “كوب إلَّا ربع”

ملعقتان عسل جلوكوز أو عسل الأبيض.

ملعقة صغيرة باكينج بودر.

سكر “كوب”

زبدة لينة أو السمن البلدي “كوب”

كوب واحد فقط من الحليب الدافئ.

جوز الهند.

كوبان من السكر

ملعقة صغيرة ملح لمون أو عصير ½ ليمونه.

كوبان من الماء