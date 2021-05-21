أسرار تحضير البسبوسة المكرملة السحرية اللذيذة في المنزل

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البسبوسة المكرملة واحدة من مجموعة الوصفات الشهية ذات المذاق اللذيذ، كما أن طريقة تحضيرها تكون مختلفة عن البسبوسة المعروقة، إذ أنها غنية بالسكر وكذلك الكراميل اللذيذ، كما أن المقادير وكذلك طريقة التحضير تكون سلسة وبسيطة لن تكون بحاجة للكثير من الوقت، كما أن طعم هذه البسبوسة لذيذ جدًا وهو محبب لدى الأشخاص جميعهم، وفي السطور الآتية سنقوم بسرد كل شيء عن هذه البسبوسة المكرملة السحرية.البسبوسة المكرملة
إن البسبوسة المكرملة من أروع الحلويات، وهي يرغب في التعرف على طريقة إعدادها الكثير من المنزل، حتى لا يقوموا بشرائها من الخارج، ولكنهم لا يعرفون الطريقة التي بواسطتها يتم إعدادها كالمحلات، وهذه الطريقة سوف نقوم بذكرها في السطور المقبلة، حتى تتمكنوا من إعدادها بكل سهولة للضيوف والأصدقاء والأقارب وكذلك للأسرة والعائلة.مقادير البسبوسة المكرملة
- ٣ كوب من سميد بسبوسة.
- رشة فانيلا.
- قشطة “كوب إلَّا ربع”
- ملعقتان عسل جلوكوز أو عسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة باكينج بودر.
- سكر “كوب”
- زبدة لينة أو السمن البلدي “كوب”
- كوب واحد فقط من الحليب الدافئ.
- جوز الهند.
- كوبان من السكر
- ملعقة صغيرة ملح لمون أو عصير ½ ليمونه.
- كوبان من الماء
- في قدر ملائم على النار قومي بكرملة السكر بغير التقليب كثيرًا، ومن ثم قومي بوضع الحليب، وسوف تقومي بملاحظة أن السكر تجمد ولكن لا تقلقي بل استمري في التقليب وسوف يذوب من جديد.
- في أثناء التقليب قومي بوضع القشطة والزبدة وتابعي التقليب مرة أخرى إلى أن تذوب المقادير.
- ومن ثم قومي بإضافة سكر الجلوكوز مع التقليب، وبعد ذلك ارفعي القدر من النار ومن ثم اتركيه دقيقتين.
- وفي خلال الدقيقتين قومي بتجهيز دقيق السميد وضعي كل المقادير الجافة ومزجهم جيدًا، ومن ثم قومي بوضع المزيج الجاف على المزيج السائل مع التقليب إلى أن يتشرب الدقيق السوائل.
- بصينية مقاس ملائم قومي بوضع مزيج البسبوسة ومن ثم افرديه بشكل متساوي، مع إدخال البسبوسة بفرن ساخن على درجة حرارة 170°، حتى 40 دقيقة، مع وضعها بعد ذلك بالشربات الساخن عندما تخرج من الفرن.
- قومي بتركها تبرد بعد ذلك قبل أن تقومي بتقطيعها.
الوسوم
البسبوسة المكرملة واحدة من مجموعة الوصفات الشهية ذات المذاق اللذيذ، كما أن طريقة تحضيرها تكون مختلفة عن البسبوسة المعروقة، إذ أنها غنية بالسكر وكذلك الكراميل اللذيذ، كما أن المقادير وكذلك طريقة التحضير تكون سلسة وبسيطة لن تكون بحاجة للكثير من الوقت، كما أن طعم هذه البسبوسة لذيذ جدًا وهو محبب لدى الأشخاص جميعهم، وفي السطور الآتية سنقوم بسرد كل شيء عن هذه البسبوسة المكرملة السحرية.البسبوسة المكرملة
إن البسبوسة المكرملة من أروع الحلويات، وهي يرغب في التعرف على طريقة إعدادها الكثير من المنزل، حتى لا يقوموا بشرائها من الخارج، ولكنهم لا يعرفون الطريقة التي بواسطتها يتم إعدادها كالمحلات، وهذه الطريقة سوف نقوم بذكرها في السطور المقبلة، حتى تتمكنوا من إعدادها بكل سهولة للضيوف والأصدقاء والأقارب وكذلك للأسرة والعائلة.مقادير البسبوسة المكرملة
- ٣ كوب من سميد بسبوسة.
- رشة فانيلا.
- قشطة “كوب إلَّا ربع”
- ملعقتان عسل جلوكوز أو عسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة باكينج بودر.
- سكر “كوب”
- زبدة لينة أو السمن البلدي “كوب”
- كوب واحد فقط من الحليب الدافئ.
- جوز الهند.
- كوبان من السكر
- ملعقة صغيرة ملح لمون أو عصير ½ ليمونه.
- كوبان من الماء
- في قدر ملائم على النار قومي بكرملة السكر بغير التقليب كثيرًا، ومن ثم قومي بوضع الحليب، وسوف تقومي بملاحظة أن السكر تجمد ولكن لا تقلقي بل استمري في التقليب وسوف يذوب من جديد.
- في أثناء التقليب قومي بوضع القشطة والزبدة وتابعي التقليب مرة أخرى إلى أن تذوب المقادير.
- ومن ثم قومي بإضافة سكر الجلوكوز مع التقليب، وبعد ذلك ارفعي القدر من النار ومن ثم اتركيه دقيقتين.
- وفي خلال الدقيقتين قومي بتجهيز دقيق السميد وضعي كل المقادير الجافة ومزجهم جيدًا، ومن ثم قومي بوضع المزيج الجاف على المزيج السائل مع التقليب إلى أن يتشرب الدقيق السوائل.
- بصينية مقاس ملائم قومي بوضع مزيج البسبوسة ومن ثم افرديه بشكل متساوي، مع إدخال البسبوسة بفرن ساخن على درجة حرارة 170°، حتى 40 دقيقة، مع وضعها بعد ذلك بالشربات الساخن عندما تخرج من الفرن.
- قومي بتركها تبرد بعد ذلك قبل أن تقومي بتقطيعها.
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