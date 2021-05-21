أسرار تحضير الايس كريم بالفواكه اللذيذه في المنزل ليكون صحي ومفيد

الايس كريم بالفواكه من أحب الأشياء عند الكبار قبل الصغار، وخاصة أنه يمكن عمله بأكثر من طعم، وأطعمة الآيس كريم تختلف باختلاف الفاكهة التي تدخل في تحضيره، وكل شخص يُفضل طعم مُعين عن غيره، وتبحث كل سيدة عن الطريقة التي يمكنها بها عمل الآيس في المنزل حتى يكون مضمون ولا يدخل به مواد حافظة، حفاظًا على صحة الأطفال، وطريقة عمل الآيس كريم بسيطة وسهلة ويمكن لأي شخص عمله.

الايس كريم بالفواكه

من أكثر الأشياء انتشارًا بفصل الصيف، والتي بتناولها يسعد الشخص لأن طعمه لذيذ، وطريقة تحضيره سهلة بمكونات بسيطة، وله فوائد عدة بسبب دخول الفواكه الطازجة في تحضيره، وأيضًا يدخل في مكوناته الحليب.

1 كوب من الكريم شانتيه.

1 كوب زبادي.

الفاكهة المرغوبة ( أي نوع فاكهة يرغبها الشخص).

¼ كوب سكر مطحون ناعم.

في الخلاط الكهربائي نضع كلًا من الفاكهة والكريم شانتيه والسكر الناعم.

نخفق المكونات على سرعة عالية حتى تتجانس.

في وعاء واسع نضع الخليط ويتم تغليفه بالاسترتش.

نقوم بإدخال الآيس كريم إلى الفريزر ونتركه لمدة 6 إلى 8 ساعات.

يعد ذلك نُخرجه ونُقدمه إما على بسكويت على شكل مخروط أو في علب بلاستيك.

يتم تحضير الآيس كريم بنوع واحد من الفاكهة ، وعند التقديم من الممكن نوعان أو أكثر في عُلبة واحدة أو بسكويتة واحدة.

من الممكن إضافة الزعفران إلى مكونات الآيس كريم لإعطائه نكهة أقوى، ولكن البعض لا يُفضل ذلك.

من أكثر أنواع الآيس كريم انتشارًا الفراولة والأناناس والحليب والفانيليا والموز، وهي أكثر الفواكه سهولة في تحضيرها وتوافرها بالمنزل.

بعد تقديم الآيس كريم يُحفظ المتبقي منه في الفريزر حتى لا يسيح لحين استخدامه مرة أُخرى.

مكونات الايس كريم بالفواكهطريقة تحضير الايس كريم بالفواكه