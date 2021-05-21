طريقه عمل كفتة الفراخ ألذيذة مع الارز بطريقه سهله وبسيطه في المنزل حيث تعد من اشهي والذ الوجبات الرئيسية التي يمكن أن تقدم بجانب أطباق الارز أو العديد من المقبلات مثل أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه أو كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا وتتميز كفته الفرخ بسرعه التحضير وهي من اكثر الوجبات المفضلة لدي العديد من الأشخاص وخاصه الأطفال.

نصف كيلو غرام من الدجاج المخلي.

بصل مفروم مع الثوم المفروم جيدا.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود مع رشه ملح.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ثوم مع بصل بودر.

بابريكا وحبهان باودر مع الجنزبيل وبهارات فراخ.

زيت.

نصف ملعقه صغيره من الصلصة.

نبدأ بفرم صدور الدجاج جيدا حتي تصبح ناعمه جدا ولا يوجد بها قطع ثم نقوم بتحضير البصل والثوم المفروم والناعم جدا ويتم تصفيتهم في مصفاه من الماء ثم نضعهم علي الكفتة ونحتفظ بماء الخليط .

نضيف كل من الفلفل الأسود والبابريكا والثوم باودر والبصل باودر مع الحبهان باودر والجنزبيل باودر وبهارات الفراخ ورشه ملح ونصف ملعقه صغيرة بيكنج باودر ونخلطهم جيدا ثم نضعهم داخل الثلاجة لمده ساعتين علي الأقل.

نحضر ماء البصل والثوم ثم نضع عليها القليل من الزيت ونصف معلقه صغيره صلصلة ونقلبهم جيدا.

نخرجها في كل عودين أو أسياخ الشوي ووضعها أصابع يتم وضع اليد بخليط ماء البصل وعمل الأصابع وتوضع علي السلك المجهز لشوي الفراخ عليه وبشويها وأثناء الشوي نقوم بدهنها بخليط ماء البصل.

يمكن أن نحضر صينية ونبطنها بورق فويل ونشعل الفحم ونضعه في الصينية ونضع عليها السلك الفراخ ونقوم بالشوي أو علي الشواية الكهرباء أو السلك ويوضع في صينيه وندخلها الفرن ونضع تحتها الماء؛ لا تأخذ وقت كبير في الطهي حتي لا تنشف .

المقادير المطلوبة لعمل كفته الفراخطريقه تحضير كفتة الدجاجطريقه تحضير الارز

يتم إحضار البصل المفروم ووضعه في الزيت والتقليب جيدا ثم نضيف معه فصين من القرنفل حصي وفصين مستكة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بوضع الارز ونقلب ثم نضيف الشوربه والفلفل الأسود وبعد الغليان يتم وضعه علي نار هادئه حتي يصبح جاهز.