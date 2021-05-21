أسرار البشرة الكورية.. الماسك الخارق لبشرة صافية وبيضاء كالثلج وناعمة طبيعياً

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أسرار البشرة الكورية من أكثر طرق العناية بالبشرة التي تبحث عنها كل حواء، حيث تتساءل العديد منهن كيف اخلي بشرتي صافية مثل الكوريين وأيضاً سر لمعة بشرة الكوريات وأيضاً الروتين الكوري للعناية بالبشرة، فاسمرار البشرة من الأمور التي تزعج الكثير من النساء، ونتيجة للتعرض للشمس بشكل مستمر تظهر بقع سمراء وداكنة بالوجه واليدين مما يسبب الضيق، واليوم سنخبركِ العناية الكورية بالبشرة بالتفصيل.أسرار البشرة الكورية
استخدم كريم واقي الشمس، فبعض النساء يقتصرن في استخدام كريمات واقى الشمس في فصل الصيف فقط، ولكن لابد من استخدامه بمجرد وجود أشعة للشمس حتى ولو في الشتاء، وذلك للمحافظة على نضارة بشرتك ولان الشمس في باقي العام مضرة مثل شمس الصيف، ولكن التأثير أقل مما يجعلها بعد فترة تظهر لكي بعض البقع الداكنة والكلف فينصح باستخدامه طوال العام.تقشير البشرة بمضادات الأكسدة
- لكي تحافظي على نضارة بشرتك ولونها لابد من المواظبة على عمليات تقشير البشرة بمواد مضادة للأكسدة من حين لأخر فان تقشير البشرة مرتين في الشهر يساعد على التخلص من البقع الداكنة وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة.
- الخطوة الثانية ادخلي في طعامك المواد المضادة للأكسدة مثل القهوة والشكولاتة والمكسرات والباذنجان والبروكلي وكرنب الكابوتشا الأرجواني والبنجر وغيرها كثير من الاطعمة الغنية بمضادة الاكسدة مما يكسبك بشرة نضارة ويساعد على تعافى بشرتك بسرعة.
- استخدمي ماسك النشا والزبادي وماء الأرز لتفتيح البشرة وإزالة اثار الشمس عن طريق إضافة ثلاث معلق صغيرة من النشا الى علبة زبادي واخلطيهم جيدا وقومي بدهن وجهك ويدك واتركيهم لمدة 30 دقيقة ثم قومي بشطفهم بماء بارد وتلاحظين فرق الون وزيادة نظارة بشرتك.
- استخدمي ماسك الزبادي والشوفان والعسل لتفتيح البشرة قومي بخلط معلقة عسل صغيرة على معلقتان كبار شوفان على علبة زبادي وامزجيهم جيدا ثم ضعي الخليط على وجهك ويديك لمدة 30 دقيقة ثم قومي بشطفهم بماء بارد وستلاحظين الفرق، وهذه أهم أسرار البشرة الكورية الناصعة البياض.
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أسرار البشرة الكورية من أكثر طرق العناية بالبشرة التي تبحث عنها كل حواء، حيث تتساءل العديد منهن كيف اخلي بشرتي صافية مثل الكوريين وأيضاً سر لمعة بشرة الكوريات وأيضاً الروتين الكوري للعناية بالبشرة، فاسمرار البشرة من الأمور التي تزعج الكثير من النساء، ونتيجة للتعرض للشمس بشكل مستمر تظهر بقع سمراء وداكنة بالوجه واليدين مما يسبب الضيق، واليوم سنخبركِ العناية الكورية بالبشرة بالتفصيل.أسرار البشرة الكورية
استخدم كريم واقي الشمس، فبعض النساء يقتصرن في استخدام كريمات واقى الشمس في فصل الصيف فقط، ولكن لابد من استخدامه بمجرد وجود أشعة للشمس حتى ولو في الشتاء، وذلك للمحافظة على نضارة بشرتك ولان الشمس في باقي العام مضرة مثل شمس الصيف، ولكن التأثير أقل مما يجعلها بعد فترة تظهر لكي بعض البقع الداكنة والكلف فينصح باستخدامه طوال العام.تقشير البشرة بمضادات الأكسدة
- لكي تحافظي على نضارة بشرتك ولونها لابد من المواظبة على عمليات تقشير البشرة بمواد مضادة للأكسدة من حين لأخر فان تقشير البشرة مرتين في الشهر يساعد على التخلص من البقع الداكنة وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة.
- الخطوة الثانية ادخلي في طعامك المواد المضادة للأكسدة مثل القهوة والشكولاتة والمكسرات والباذنجان والبروكلي وكرنب الكابوتشا الأرجواني والبنجر وغيرها كثير من الاطعمة الغنية بمضادة الاكسدة مما يكسبك بشرة نضارة ويساعد على تعافى بشرتك بسرعة.
- استخدمي ماسك النشا والزبادي وماء الأرز لتفتيح البشرة وإزالة اثار الشمس عن طريق إضافة ثلاث معلق صغيرة من النشا الى علبة زبادي واخلطيهم جيدا وقومي بدهن وجهك ويدك واتركيهم لمدة 30 دقيقة ثم قومي بشطفهم بماء بارد وتلاحظين فرق الون وزيادة نظارة بشرتك.
- استخدمي ماسك الزبادي والشوفان والعسل لتفتيح البشرة قومي بخلط معلقة عسل صغيرة على معلقتان كبار شوفان على علبة زبادي وامزجيهم جيدا ثم ضعي الخليط على وجهك ويديك لمدة 30 دقيقة ثم قومي بشطفهم بماء بارد وستلاحظين الفرق، وهذه أهم أسرار البشرة الكورية الناصعة البياض.
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