أسرار البشرة الكورية.. الماسك الخارق لبشرة صافية وبيضاء كالثلج وناعمة طبيعياً

أسرار البشرة الكورية من أكثر طرق العناية بالبشرة التي تبحث عنها كل حواء، حيث تتساءل العديد منهن كيف اخلي بشرتي صافية مثل الكوريين وأيضاً سر لمعة بشرة الكوريات وأيضاً الروتين الكوري للعناية بالبشرة، فاسمرار البشرة من الأمور التي تزعج الكثير من النساء، ونتيجة للتعرض للشمس بشكل مستمر تظهر بقع سمراء وداكنة بالوجه واليدين مما يسبب الضيق، واليوم سنخبركِ العناية الكورية بالبشرة بالتفصيل.

أسرار البشرة الكورية

استخدم كريم واقي الشمس، فبعض النساء يقتصرن في استخدام كريمات واقى الشمس في فصل الصيف فقط، ولكن لابد من استخدامه بمجرد وجود أشعة للشمس حتى ولو في الشتاء، وذلك للمحافظة على نضارة بشرتك ولان الشمس في باقي العام مضرة مثل شمس الصيف، ولكن التأثير أقل مما يجعلها بعد فترة تظهر لكي بعض البقع الداكنة والكلف فينصح باستخدامه طوال العام.

لكي تحافظي على نضارة بشرتك ولونها لابد من المواظبة على عمليات تقشير البشرة بمواد مضادة للأكسدة من حين لأخر فان تقشير البشرة مرتين في الشهر يساعد على التخلص من البقع الداكنة وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة.

الخطوة الثانية ادخلي في طعامك المواد المضادة للأكسدة مثل القهوة والشكولاتة والمكسرات والباذنجان والبروكلي وكرنب الكابوتشا الأرجواني والبنجر وغيرها كثير من الاطعمة الغنية بمضادة الاكسدة مما يكسبك بشرة نضارة ويساعد على تعافى بشرتك بسرعة.

تقشير البشرة بمضادات الأكسدةماسك التفتيح الخارق