مفعوله رهيب اصنعي كريم الفازلين بنفسك في المنزل لشعر ناعم وكثيف زي الحرير

كريم الفازلين المصنوع منزليا من الكريمات المفيدة جدا للشعر فبإمكانتك وضع كل الزيوت المفيدة لنوع شعرك في هذا الكريم لتحصل على افضل النتائج وهذا الكريم طبيعي كليا لهذا لا ينتج من الكريم اية اضرار للشعر فهو لا يحتوي على اي مواد حافظة و يمكنك ايضا وضع الزيوت الخاصة بك في هذا الكريم لتحصل على نتائج افضل . مكونات عمل كريم الفازلين لتنعيم وتكثيف الشعر من المكونات الخاصه بكريم الفازلين هو علبة فازلين .

كيس نشا وهذا من المكونات الرئيسية التي لا يمكن استبدالها.

زيت زيتون لتكثيف الشعر.

زيت لافندر لرائحة الكريم ويمكن استبدالة بزيت زهور .

زيت جرجير لأنه مفيد جدا للشعر ويحتوي على فيتامينات كثيرة تفيد نمو الشعر بصحة جيدة .

زيت جوز الهند الذي يساعد في تنعيم الشعر وترطيبه .

ولا ننسى زيت الصبار الذي يكثف الشعر كثيرا وله ايضا فوائد كثيرة جدا على الشعر.

وزيت الأرجان الذي يقوم بتنعيم الشعر من الجزور حتى الأطراف ويعطي الشعر اللمعان الإنسيابية.

وايضا القليل من الكركم اذا اردتم تغير لون الكريم ولاكن هذا المكون يمكن استبداله . طريقة عمل كريم الفازلين لتنعيم وتكثيف الشعر بالمنزل نقوم باحضار وعاء او إناء لنغلي به الماء .

نقوم بإحضار طبق صغير لنضعه داخل الطبق الكبير داخل الماء المغلي .

نقوم بعمل حمام مياه للفازلينثم نقلبه حتى يصبح سائل .

نضع النشا فوق الفازلين ثم نقوم بالتقليب حتى يخطلطى سويا .

نضع الكركم ونقلبه حنى يلون الخليط كله .

نضع زيت الجرجير وزيت جوز الهند ونقلب المزيج .

نضع زيت اللافاندر والصبار

ونضع زيت الزيتون زيت الأرجان ثم نقوم بتقليب الكريم جيدا حتى يصبح قوامه متماسك قليلا .

نتركة يبرد في الثلاجة ثم نقوم بوضعة على الشعر الوسوم

كريم الفازلين المصنوع منزليا من الكريمات المفيدة جدا للشعر فبإمكانتك وضع كل الزيوت المفيدة لنوع شعرك في هذا الكريم لتحصل على افضل النتائج وهذا الكريم طبيعي كليا لهذا لا ينتج من الكريم اية اضرار للشعر فهو لا يحتوي على اي مواد حافظة و يمكنك ايضا وضع الزيوت الخاصة بك في هذا الكريم لتحصل على نتائج افضل . مكونات عمل كريم الفازلين لتنعيم وتكثيف الشعر من المكونات الخاصه بكريم الفازلين هو علبة فازلين .

كيس نشا وهذا من المكونات الرئيسية التي لا يمكن استبدالها.

زيت زيتون لتكثيف الشعر.

زيت لافندر لرائحة الكريم ويمكن استبدالة بزيت زهور .

زيت جرجير لأنه مفيد جدا للشعر ويحتوي على فيتامينات كثيرة تفيد نمو الشعر بصحة جيدة .

زيت جوز الهند الذي يساعد في تنعيم الشعر وترطيبه .

ولا ننسى زيت الصبار الذي يكثف الشعر كثيرا وله ايضا فوائد كثيرة جدا على الشعر.

وزيت الأرجان الذي يقوم بتنعيم الشعر من الجزور حتى الأطراف ويعطي الشعر اللمعان الإنسيابية.

وايضا القليل من الكركم اذا اردتم تغير لون الكريم ولاكن هذا المكون يمكن استبداله . طريقة عمل كريم الفازلين لتنعيم وتكثيف الشعر بالمنزل نقوم باحضار وعاء او إناء لنغلي به الماء .

نقوم بإحضار طبق صغير لنضعه داخل الطبق الكبير داخل الماء المغلي .

نقوم بعمل حمام مياه للفازلينثم نقلبه حتى يصبح سائل .

نضع النشا فوق الفازلين ثم نقوم بالتقليب حتى يخطلطى سويا .

نضع الكركم ونقلبه حنى يلون الخليط كله .

نضع زيت الجرجير وزيت جوز الهند ونقلب المزيج .

نضع زيت اللافاندر والصبار

ونضع زيت الزيتون زيت الأرجان ثم نقوم بتقليب الكريم جيدا حتى يصبح قوامه متماسك قليلا .

نتركة يبرد في الثلاجة ثم نقوم بوضعة على الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعوله رهيب اصنعي كريم الفازلين بنفسك في المنزل لشعر ناعم وكثيف زي الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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