تعلمي بنفسك طريقة صنع ماسكرا طبيعي في المنزل زي الجاهزة بدون تكلفة

العديد من الفتيات يحبون إكتمال المظهر الجمالي لديهم ومن أهم مقومات الجمال في الوجه هي العيون ولذا فهم يبحثون عن طرق تزيين العيون لتظهر بصورة اجمل وأبدوا أكثر جاذبية وأناقة ومن أهم طرق تزيين العيون هي وضع المسكرا للعيون ، من أجل ظهورها أكثر جمالا ولكن لابد من إختيار أنواع مناسبة العيون وأنواع طبيعية لا تضر الرموش ولا العيون. طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل المكونات. مقدار من الفحم

زيت زيتون الطريقة نقوم بتحضير علية فارغة من المسكرا ونضع بها زيت الزيتون بعد القيام بتدفئته علي النار الهادئة .

نقوم بعد ذلك بخلط الزيت مع مقدار الفحم بعد القيام بطحنه جيدا وتنعيمه للغاية.

وبعد خلط المزيج معا نقوم بعمل حمام مائي له من أجل أن يمتزج بصورة مناسبة ولا يوجد به أي تكتلات علي الإطلاق. طريقة عمل مسكرا بالمنزل بالجلسرين المكونات. مقدار من الجلسرين مناسب .

مقدار من الكحل البودر الطريقة. نقوم بعمل حمام مائي الجلسرين علي النار ومن ثم نقوم لتنعيم الكحل جيدا قبل مزجه مع الجلسرين.

نقوم بمزج الكحل مع الجلسرين في الحمام المائي ليمتزجوا بشكل جيد ولا يكون هناك أي تكتلات بالخليط.

نقوم بتنظيف علية فارغة من علب المسكرا بالماء الساخن ويعد تمام تنظيفها نقوم بوضع الخليط بداخلها ويمكننا إستخدام المسكرا المصنوعة بالمنزل بشكل يومي دون خوف منها علي العيون.

لأن هذه المسكرا مكونة من مواد طبيعية تماما فهي ليست ضارة علي العيون ويمكن استخدامها بكل سهولة فهي آمنة تماما في الإستخدام علي العين.

تعطي هذه المسكرا نتائج رائعة ومتميزة وتجعل العيون أكثر سحرا وجمالا وتألقا، فهي من أفضل أنواع المسكرا وينصح بإستخدامها فهي طبيعية تماما ولا تضر بالعين علي الإطلاق. الوسوم

العديد من الفتيات يحبون إكتمال المظهر الجمالي لديهم ومن أهم مقومات الجمال في الوجه هي العيون ولذا فهم يبحثون عن طرق تزيين العيون لتظهر بصورة اجمل وأبدوا أكثر جاذبية وأناقة ومن أهم طرق تزيين العيون هي وضع المسكرا للعيون ، من أجل ظهورها أكثر جمالا ولكن لابد من إختيار أنواع مناسبة العيون وأنواع طبيعية لا تضر الرموش ولا العيون. طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل المكونات. مقدار من الفحم

زيت زيتون الطريقة نقوم بتحضير علية فارغة من المسكرا ونضع بها زيت الزيتون بعد القيام بتدفئته علي النار الهادئة .

نقوم بعد ذلك بخلط الزيت مع مقدار الفحم بعد القيام بطحنه جيدا وتنعيمه للغاية.

وبعد خلط المزيج معا نقوم بعمل حمام مائي له من أجل أن يمتزج بصورة مناسبة ولا يوجد به أي تكتلات علي الإطلاق. طريقة عمل مسكرا بالمنزل بالجلسرين المكونات. مقدار من الجلسرين مناسب .

مقدار من الكحل البودر الطريقة. نقوم بعمل حمام مائي الجلسرين علي النار ومن ثم نقوم لتنعيم الكحل جيدا قبل مزجه مع الجلسرين.

نقوم بمزج الكحل مع الجلسرين في الحمام المائي ليمتزجوا بشكل جيد ولا يكون هناك أي تكتلات بالخليط.

نقوم بتنظيف علية فارغة من علب المسكرا بالماء الساخن ويعد تمام تنظيفها نقوم بوضع الخليط بداخلها ويمكننا إستخدام المسكرا المصنوعة بالمنزل بشكل يومي دون خوف منها علي العيون.

لأن هذه المسكرا مكونة من مواد طبيعية تماما فهي ليست ضارة علي العيون ويمكن استخدامها بكل سهولة فهي آمنة تماما في الإستخدام علي العين.

تعطي هذه المسكرا نتائج رائعة ومتميزة وتجعل العيون أكثر سحرا وجمالا وتألقا، فهي من أفضل أنواع المسكرا وينصح بإستخدامها فهي طبيعية تماما ولا تضر بالعين علي الإطلاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعلمي بنفسك طريقة صنع ماسكرا طبيعي في المنزل زي الجاهزة بدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.