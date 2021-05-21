أسرار تحضير الكنافة بالجبنة الفلسطينية بطريقة شهية ولذيذة في المنزل

يتميز المطبخ الفلسطيني بأكلاته التي حظيت بشهرة واسعة في الشرق الأوسط، ولعل الكنافة بالجبنة الفلسطينية هي التي حظيت بمكانة عالية، فهي تعد إحدى أصناف الحلويات الشهيرة التي تقوم دول كثيرة بإعدادها وتناولها، كما أنها تتميز بلون برتقالي لا يمكنك مقاومته إضافة إلى الجبنة الطرية التي تضفي إليه طعمًا لذيذًا، وفي هذا المقال سوف نصب حديثنا حول كيفية تحضيرها بسهولة في المنزل. مكونات الكنافة بالجبنة الفلسطينية كيلو إلا ربع من جبن عكاوي.

إثنان كيلو من جبن الموزاريلا.

نصف كيلو من الكنافة الناعمة.

كوب ونصف من السمن الذائب.

أربع ملاعق كبيرةٌ من السكر الأبيض ويفضل أن يكون ناعمًا.

ثلاث ملاعق كبيرةٌ من ماء الزهر.

خمس نقاطٍ من اللون الغذائيّ البرتقالي.

ثلاث أكواب من القطر، ويجب تحضيره مسبقًا.

نصف كوب من الفستق المفروم لتزيين الكنافة. طريقة تحضير الكنافة بالجبنة الفلسطينية يتم تقطيع جبن الموزاريلا والعكاوي على هيئة قطع ذات حجم كبير ثم يتم تغطيتها بواسطة الماء، ويجب تغيير الماء كل ساعتين.

إحضار صينية ووضع أربع ملاعق كبيرة من السمن الذائب فيها بعد ذلك يتم إضافة نقاط اللون الغذائي البرتقالي فيها ومن ثم تُقلب بصورة جيدة.

يتم دهن الصينية وجوانبها بواسطة السمن الملون.

يتم تسخين الفرن على نار هادئة.

تُقطّع الكنافة على شكل قطع ذات حجم صغير.

إحضار إناء ووضع فيه الكنافة والسمن ويتم فركهم بصورة جيدة بواسطة اليدين.

يتم إضافة نصف مقدار الكنافة في الصينية ثم فردها في قاعها.

تُصفى الجبنة من الماء وتخلط وتفتت وتفرد فوق الكنافة بواسطة الأصابع.

يتم فرد المقدار المتبقي من الكنافة أعلى الجبن.

إدخال صينية الكنافة بالجبنة الفلسطينية إلى الفرن لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة حتى تصبح مقرمشة وناضجة.

صب القطر باردًا على الكنافة.

يتم تقطيع الكنافة بشكل جيد ثم تزين بواسطة الفستق الحلبي، وتصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

يتميز المطبخ الفلسطيني بأكلاته التي حظيت بشهرة واسعة في الشرق الأوسط، ولعل الكنافة بالجبنة الفلسطينية هي التي حظيت بمكانة عالية، فهي تعد إحدى أصناف الحلويات الشهيرة التي تقوم دول كثيرة بإعدادها وتناولها، كما أنها تتميز بلون برتقالي لا يمكنك مقاومته إضافة إلى الجبنة الطرية التي تضفي إليه طعمًا لذيذًا، وفي هذا المقال سوف نصب حديثنا حول كيفية تحضيرها بسهولة في المنزل. مكونات الكنافة بالجبنة الفلسطينية كيلو إلا ربع من جبن عكاوي.

إثنان كيلو من جبن الموزاريلا.

نصف كيلو من الكنافة الناعمة.

كوب ونصف من السمن الذائب.

أربع ملاعق كبيرةٌ من السكر الأبيض ويفضل أن يكون ناعمًا.

ثلاث ملاعق كبيرةٌ من ماء الزهر.

خمس نقاطٍ من اللون الغذائيّ البرتقالي.

ثلاث أكواب من القطر، ويجب تحضيره مسبقًا.

نصف كوب من الفستق المفروم لتزيين الكنافة. طريقة تحضير الكنافة بالجبنة الفلسطينية يتم تقطيع جبن الموزاريلا والعكاوي على هيئة قطع ذات حجم كبير ثم يتم تغطيتها بواسطة الماء، ويجب تغيير الماء كل ساعتين.

إحضار صينية ووضع أربع ملاعق كبيرة من السمن الذائب فيها بعد ذلك يتم إضافة نقاط اللون الغذائي البرتقالي فيها ومن ثم تُقلب بصورة جيدة.

يتم دهن الصينية وجوانبها بواسطة السمن الملون.

يتم تسخين الفرن على نار هادئة.

تُقطّع الكنافة على شكل قطع ذات حجم صغير.

إحضار إناء ووضع فيه الكنافة والسمن ويتم فركهم بصورة جيدة بواسطة اليدين.

يتم إضافة نصف مقدار الكنافة في الصينية ثم فردها في قاعها.

تُصفى الجبنة من الماء وتخلط وتفتت وتفرد فوق الكنافة بواسطة الأصابع.

يتم فرد المقدار المتبقي من الكنافة أعلى الجبن.

إدخال صينية الكنافة بالجبنة الفلسطينية إلى الفرن لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة حتى تصبح مقرمشة وناضجة.

صب القطر باردًا على الكنافة.

يتم تقطيع الكنافة بشكل جيد ثم تزين بواسطة الفستق الحلبي، وتصبح جاهزة للتقديم.

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