خلطة الكركم الرهيبة في تبييض وتفتيح الجسم كله والمناطق الداكنة مهما كان السواد

يعد الكركم من أفضل المواد الطبيعية والتي تستخدم بكثرة في منتجات التجميل وهذا لما له من خواص طبيعية مفيدة للبشرة والشعر فهو يعمل علي تعزيز البشرة وتوحيد لون البشرة وتفتيح البشرة بصفة عامة ولذا فهو من أهم وأفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في أعمال التفتيح للبشرة، وقد يستخدم الكركم في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بتفتيح البشرة بصفة عامة وتفتيح المناطق الداكنة بصفة خاصة. وصفة الكركم لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة وصفة الكركم لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة المكونات. كركم مقدار مناسب

عصير ليمون بكمية مناسبة

سكر خشن

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير يجب علينا أولا عمل سكراب للمنطقة بإستخدام مزيج السكر والزيت الزيتون.

نقوم بمزج زيت الزيتون مع السكر الخشن ونقوم بفرك المنطقة الداكنة أولا بهذا المزيج.

ولكن لابد من غسل المكان وتنظيفه جيدا وتجفيفه قبل الشروع في وضع السكراب السكر والزيت عليه من أجل الحصول علي نتيجة متميزة.

يستخدم الشكر والزيت علي المنطقة المراد تفتيحها من خلال فرك المنطقة بحركة دائرية للتخلص من الجلد الميت، وجلد الوزة بهذه المنطقة .

وبعد عمل سكراب السكر وزيت الزيتون نقوم بإستخدام مزيج الكركم التفتيح ولكن لابد من تجهيزه أولا.

نضع كمية من الكركم تكفي المناطق التي يتم تطبيق الوصفة عليها ونضع معه ماء الورد وعصير الليمون، مع التقليب للحصول علي مزيج مناسب ونقوم بعد ذلك بتطبيق هذا المزيج علي المناطق الداكنة بالجسم

نترك هذا المزيج ربع ساعة حتي يجف تماما، ثم نقوم بفرك المزيج من المنطقة التي وضع فيها ، والقيام بغسل المنطقة بالماء الدافئ ومن ثم الترطيب المناسب للمنطقة.

يكرر هذا الماسك والإسكراب لمدة مرة كل أسبوع للتخلص من الأماكن الداكنة والحصول علي بشرة بيضاء حيث يعمل هذا المايك علي تفتيح البشرة والأماكن الداكنة. الوسوم

يعد الكركم من أفضل المواد الطبيعية والتي تستخدم بكثرة في منتجات التجميل وهذا لما له من خواص طبيعية مفيدة للبشرة والشعر فهو يعمل علي تعزيز البشرة وتوحيد لون البشرة وتفتيح البشرة بصفة عامة ولذا فهو من أهم وأفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في أعمال التفتيح للبشرة، وقد يستخدم الكركم في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بتفتيح البشرة بصفة عامة وتفتيح المناطق الداكنة بصفة خاصة. وصفة الكركم لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة وصفة الكركم لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة المكونات. كركم مقدار مناسب

عصير ليمون بكمية مناسبة

سكر خشن

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير يجب علينا أولا عمل سكراب للمنطقة بإستخدام مزيج السكر والزيت الزيتون.

نقوم بمزج زيت الزيتون مع السكر الخشن ونقوم بفرك المنطقة الداكنة أولا بهذا المزيج.

ولكن لابد من غسل المكان وتنظيفه جيدا وتجفيفه قبل الشروع في وضع السكراب السكر والزيت عليه من أجل الحصول علي نتيجة متميزة.

يستخدم الشكر والزيت علي المنطقة المراد تفتيحها من خلال فرك المنطقة بحركة دائرية للتخلص من الجلد الميت، وجلد الوزة بهذه المنطقة .

وبعد عمل سكراب السكر وزيت الزيتون نقوم بإستخدام مزيج الكركم التفتيح ولكن لابد من تجهيزه أولا.

نضع كمية من الكركم تكفي المناطق التي يتم تطبيق الوصفة عليها ونضع معه ماء الورد وعصير الليمون، مع التقليب للحصول علي مزيج مناسب ونقوم بعد ذلك بتطبيق هذا المزيج علي المناطق الداكنة بالجسم

نترك هذا المزيج ربع ساعة حتي يجف تماما، ثم نقوم بفرك المزيج من المنطقة التي وضع فيها ، والقيام بغسل المنطقة بالماء الدافئ ومن ثم الترطيب المناسب للمنطقة.

يكرر هذا الماسك والإسكراب لمدة مرة كل أسبوع للتخلص من الأماكن الداكنة والحصول علي بشرة بيضاء حيث يعمل هذا المايك علي تفتيح البشرة والأماكن الداكنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة الكركم الرهيبة في تبييض وتفتيح الجسم كله والمناطق الداكنة مهما كان السواد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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