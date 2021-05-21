تطور فن الطبخ في أكلات المعجنات مع مرور الزمن وتنوع الفكر لدي الطباخين من كل البلدان وتخصصت بعض المطاعم الشهيرة في صناعة البيتزا ومن أشهر أنواع البيتزا والأعلى طلباً في أي مطعم بيتزا ومعجنات هي بيتزا السوبر سوبريم ، ولا تعرف معظم سيدات البيوت طريقة تحضير بيتزا السوبر سوبريم بالمنزل ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم بيان مقادير ومكونات وطريقة تحضيرها بالخطوات السهلة والبسيطة والسريعة ، حيث أن الوصفة تحتوي علي الطحين أو الدقيق بمعني آخر مع الماء أو الحليب أيهما تفضلين مع زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس حسب الرغبة والبيض والملح والسكر والبيكنج باودر والخميرة بالطبع بالإضافة إلي حشوة الأطراف حسب الطلب وبالطبع مكونات وجه البيتزا من جبن وخضراوات ونقانق وقطع لحوم ودجاج حسب الرغبة وهي لا تختلف كثيراً عن طريقة تحضير البيتزا الإيطالية بالمنزل.

مكونات بيتزا السوبر سوبريم بالمنزل

كما تعرفنا من قبل علي مكونات عجين البيتزا الهشة ، نستعرض لكم مكونات بيتزا السوبر سوبريم كالآتي :

مقادير العجين

عدد سبعة أكواب صغيرة من الدقيق أو الطحين.

كوب من زيت الزيتون.

كوبان من الماء.

كوب من الحليب.

عدد اثنين بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقادير الصلصة

عدد ثلاث حبات من الطماطم الناضجة مقطعة لقطع.

مقدار ملعقتان من معجون الطماطم.

عدد واحد بصلة مفرومة ناعمة.

مقدار ربع ملعقة من الثوم البودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

مقادير الحشوة وسطح البيتزا

مقدار 50 جرام زيتون شرائح.

مقدار كوب من الجبن الموزاريلا.

بصلة مقطعه شرائح.

مقدار 100 جرام من اللحم المفروم.

مقدار 100 جرام من السلامي.

عدد واحد حبة فلفل ألوان شرائح.

عدد واحد حبة طماطم مقطعه شرائح.

طريقة التحضير

طريقة تحضير العجين

نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونشكلهم دائرة.

نضع الزيت والحليب والبيض في وسط الدائرة ونقوم بخلط الجميع جيداً.

نخلط الخميرة مع السكر ونصف كوب ماء دافئ جيداً.

نضيف سائل الخميرة لمخلوط الدقيق ونعجن المجمع جيداً.

يتم تغطية العجين ودهن سطحه بالزيت ويترك لساعة حتي يتخمر.

طريقة تحضير الصلصة وحشوة سطح البيتزا

في مقلاة مناسبة علي النار نضع اللحم المفروم في بعض الزيت حتي يتحمر ثم نضيف الفلفل والملح.

نقوم بوضع بعض الزيت والبصل المفروم ومعجون الطماطم علي النار وتترك علي النار ربع ساعة لتتسبك ثم تترك لتبرد.

نقوم برش بعض الدقيق علي الصينية الخاصة بالخبز ونفرد العجين داخلها بالكامل.

ندهن سطح العجين بالصلصة ونضيف له خليط اللحم المفروم بالتوزيع.

نقوم بتوزيع قطع السلامي والفلفل والبصل والطماطم الشرائح ثم نقوم بتوزيع الجبن الموزاريلا.

توضع الصينية في فرن علي درجة حرارة 200 مئوية لربع ساعة حتي تنضج البيتزا.

يمكنكم تقديمها مع طبق من أصابع كانيلوني اللحم المفروم اللذيذة.