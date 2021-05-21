نقدم لكم من خلال مقالنا هذا تحضير البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة من خلال موقع ثقفني ، تعتبر بيتزا من اشهي واطعم أنواع البيتزا ، حيث أننا نعلم أن للبيتزا أنواع كثيرة وحشوات اكثر ، واشتهر الشعب الإيطالي بالبيتزا وأصبحت البيتزا الإيطالية من اشهر أنواع البيتزا ، ويبحث الكثيرعن طريقة تحضيرها ومكوناتها ، وفي مقالنا هذا نقدم لكم طريقة تحضير البيتزا الإيطالية وكذلك المقادير ، حيث أنها تحتاج إلي وقت وجهد قصير لتحضيرها ومكوناتها سهلة ومتوفرة في كل بيت ، حيث أنها تحتوي علي الدقيق الأبيض ، والخميرة الطازجة الجافة ، والماء الدافئ ، والملح والسكر ، وأنواع الجبن المختلفة والخضروات كما سنعرضها لكم ، كما قد قمنا من قبل بعرض طريقة ومقادير مناقيش زعتر بالجبن ، نقدم لكم بالخطوات مقادير وطريقة تحضير البيتزا الإيطالية .مقادير تحضير البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة
كما قدمنا لكم من قبل مكونات وطريقة الدجاج بالصوص الحار ، نتعرف من خلال مقالنا علي مقادير تحضير البيتزا الإيطالي بطريقة سهلة كالاتي :
- مقدار واحد كيلو من الدقيق المنخول .
- مقدار معين من الماء الدافئ حسب الحاجة بديلا للحليب في العجن .
- عدد ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية الطازجة .
- مقدار ربع كوب من الزيت .
- مقدار ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام .
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من السكر .
- مقدار خمس ملاعق كبيرة من الجبن الشيدر المبشور .
- عدد ست وحدات من الجبن النستو .
- عدد اثنين حبة طماطم مقطعة شرائح .
- مقدار 100 جرام من الزيتون المخلي .
- مقدار 100 جرام من النقانق المقطعة شرائح .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من معجون الطماطم .
كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير مكبوس الدجاج ، نعرض لكم خطوات تحضير البيتزا الإيطالي بطريقة سهلة كالتالي :
- نحضر قدر ونقوم بخلط الماء الدافئ مع الخميرة حتي تصبح ذات قوام رغوي .
- في قدر اخر نقوم بوضع الدقيق ومعه السكر والملح وعمل دائرة مفرغة من الوسط .
- نقوم بسكب الماء الدافئ في وسط الدائرة ، ونبدأ في العجن مع إضافة الزيت بالتدريج .
- نستمر في عجن المكونات معا حتي تصبح العجينة طرية القوام .
- يستمر العجن لمدة عشر دقائق ثم يترك العجين مغطي حتي يختمر ويدهن وجهه بالزيت .
- نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة200 درجة .
- نقوم بنشر الدقيق علي الطاولة ، ثم يقسم العجين إلي كرات .
- يتم فرد كرة العجين علي الدقيق ويفرغ الجبن النستو علي الأطراف .
- نقوم بلف العجين حولها وإغلاقها بإحكام .
- نقوم بنثر الجبن المبشور بعد تغطية وجه البيتزا بمعجون الطماطم .
- نضع البيتزا في الفرن بعد وضعها في صينية مناسبة لمدة 20 دقيقة حتي تنضج وصبح لونها ذهبي .
تقدم البيتزا ساخنة مع الدجاج التندوري الهندي وبالهنا والشفا .
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نقدم لكم من خلال مقالنا هذا تحضير البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة من خلال موقع ثقفني ، تعتبر بيتزا من اشهي واطعم أنواع البيتزا ، حيث أننا نعلم أن للبيتزا أنواع كثيرة وحشوات اكثر ، واشتهر الشعب الإيطالي بالبيتزا وأصبحت البيتزا الإيطالية من اشهر أنواع البيتزا ، ويبحث الكثيرعن طريقة تحضيرها ومكوناتها ، وفي مقالنا هذا نقدم لكم طريقة تحضير البيتزا الإيطالية وكذلك المقادير ، حيث أنها تحتاج إلي وقت وجهد قصير لتحضيرها ومكوناتها سهلة ومتوفرة في كل بيت ، حيث أنها تحتوي علي الدقيق الأبيض ، والخميرة الطازجة الجافة ، والماء الدافئ ، والملح والسكر ، وأنواع الجبن المختلفة والخضروات كما سنعرضها لكم ، كما قد قمنا من قبل بعرض طريقة ومقادير مناقيش زعتر بالجبن ، نقدم لكم بالخطوات مقادير وطريقة تحضير البيتزا الإيطالية .مقادير تحضير البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة
كما قدمنا لكم من قبل مكونات وطريقة الدجاج بالصوص الحار ، نتعرف من خلال مقالنا علي مقادير تحضير البيتزا الإيطالي بطريقة سهلة كالاتي :
- مقدار واحد كيلو من الدقيق المنخول .
- مقدار معين من الماء الدافئ حسب الحاجة بديلا للحليب في العجن .
- عدد ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية الطازجة .
- مقدار ربع كوب من الزيت .
- مقدار ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام .
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من السكر .
- مقدار خمس ملاعق كبيرة من الجبن الشيدر المبشور .
- عدد ست وحدات من الجبن النستو .
- عدد اثنين حبة طماطم مقطعة شرائح .
- مقدار 100 جرام من الزيتون المخلي .
- مقدار 100 جرام من النقانق المقطعة شرائح .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من معجون الطماطم .
كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير مكبوس الدجاج ، نعرض لكم خطوات تحضير البيتزا الإيطالي بطريقة سهلة كالتالي :
- نحضر قدر ونقوم بخلط الماء الدافئ مع الخميرة حتي تصبح ذات قوام رغوي .
- في قدر اخر نقوم بوضع الدقيق ومعه السكر والملح وعمل دائرة مفرغة من الوسط .
- نقوم بسكب الماء الدافئ في وسط الدائرة ، ونبدأ في العجن مع إضافة الزيت بالتدريج .
- نستمر في عجن المكونات معا حتي تصبح العجينة طرية القوام .
- يستمر العجن لمدة عشر دقائق ثم يترك العجين مغطي حتي يختمر ويدهن وجهه بالزيت .
- نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة200 درجة .
- نقوم بنشر الدقيق علي الطاولة ، ثم يقسم العجين إلي كرات .
- يتم فرد كرة العجين علي الدقيق ويفرغ الجبن النستو علي الأطراف .
- نقوم بلف العجين حولها وإغلاقها بإحكام .
- نقوم بنثر الجبن المبشور بعد تغطية وجه البيتزا بمعجون الطماطم .
- نضع البيتزا في الفرن بعد وضعها في صينية مناسبة لمدة 20 دقيقة حتي تنضج وصبح لونها ذهبي .
تقدم البيتزا ساخنة مع الدجاج التندوري الهندي وبالهنا والشفا .
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