نقدم لكم من خلال مقالنا هذا تحضير البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة من خلال موقع ثقفني ، تعتبر بيتزا من اشهي واطعم أنواع البيتزا ، حيث أننا نعلم أن للبيتزا أنواع كثيرة وحشوات اكثر ، واشتهر الشعب الإيطالي بالبيتزا وأصبحت البيتزا الإيطالية من اشهر أنواع البيتزا ، ويبحث الكثيرعن طريقة تحضيرها ومكوناتها ، وفي مقالنا هذا نقدم لكم طريقة تحضير البيتزا الإيطالية وكذلك المقادير ، حيث أنها تحتاج إلي وقت وجهد قصير لتحضيرها ومكوناتها سهلة ومتوفرة في كل بيت ، حيث أنها تحتوي علي الدقيق الأبيض ، والخميرة الطازجة الجافة ، والماء الدافئ ، والملح والسكر ، وأنواع الجبن المختلفة والخضروات كما سنعرضها لكم ، كما قد قمنا من قبل بعرض طريقة ومقادير مناقيش زعتر بالجبن ، نقدم لكم بالخطوات مقادير وطريقة تحضير البيتزا الإيطالية .

مقادير تحضير البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة

كما قدمنا لكم من قبل مكونات وطريقة الدجاج بالصوص الحار ، نتعرف من خلال مقالنا علي مقادير تحضير البيتزا الإيطالي بطريقة سهلة كالاتي :

مقدار واحد كيلو من الدقيق المنخول .

مقدار معين من الماء الدافئ حسب الحاجة بديلا للحليب في العجن .

عدد ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية الطازجة .

مقدار ربع كوب من الزيت .

مقدار ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام .

مقدار اثنين ملعقة صغيرة من السكر .

مقدار خمس ملاعق كبيرة من الجبن الشيدر المبشور .

عدد ست وحدات من الجبن النستو .

عدد اثنين حبة طماطم مقطعة شرائح .

مقدار 100 جرام من الزيتون المخلي .

مقدار 100 جرام من النقانق المقطعة شرائح .

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من معجون الطماطم .

طريقة التحضير

كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير مكبوس الدجاج ، نعرض لكم خطوات تحضير البيتزا الإيطالي بطريقة سهلة كالتالي :

نحضر قدر ونقوم بخلط الماء الدافئ مع الخميرة حتي تصبح ذات قوام رغوي .

في قدر اخر نقوم بوضع الدقيق ومعه السكر والملح وعمل دائرة مفرغة من الوسط .

نقوم بسكب الماء الدافئ في وسط الدائرة ، ونبدأ في العجن مع إضافة الزيت بالتدريج .

نستمر في عجن المكونات معا حتي تصبح العجينة طرية القوام .

يستمر العجن لمدة عشر دقائق ثم يترك العجين مغطي حتي يختمر ويدهن وجهه بالزيت .

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة200 درجة .

نقوم بنشر الدقيق علي الطاولة ، ثم يقسم العجين إلي كرات .

يتم فرد كرة العجين علي الدقيق ويفرغ الجبن النستو علي الأطراف .

نقوم بلف العجين حولها وإغلاقها بإحكام .

نقوم بنثر الجبن المبشور بعد تغطية وجه البيتزا بمعجون الطماطم .

نضع البيتزا في الفرن بعد وضعها في صينية مناسبة لمدة 20 دقيقة حتي تنضج وصبح لونها ذهبي .

تقدم البيتزا ساخنة مع الدجاج التندوري الهندي وبالهنا والشفا .