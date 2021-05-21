طريقة عمل الحواوشي المصري بتكات وحركات سهلة ومميزة

طريقة عمل الحواوشي يعتبر من الأكلات الشعبية المصرية والوطن العربي التي يجتمع الكل على تناوله سواء كانت من المحلات أو مصنوعه في المنزل ويقدم بجانبها صوص الكاتشب اللذيذ، الطرشي، سلطة الطحينه. الحواوشي له طريقتان في الأعداد الاول بالخبز البلدي المصري أما الحواوشي الأسكندراني يتم تحضير من عجين ويتميز بأضفة البصل والثوم والفلفل الرومي وبعض التوابل المختلفة التي تعطي له مذاق خاص ورائع.



طريقة عمل الحواوشي المصري

وله حشوات أخري غير اللحمة المفرومة وهي الكبد والقوانص، الفراخ، وله أكثر من طريقة في الطهي والتحضير منها على الفحم، الصاج، الفرن، الطاسة وتبدع كل سيدة في تحضير كل ما لذ وطاب لأفراد أسرتها لكي تضمن سلامه صحتهم.

طريقة عمل الحواوشي

المكونات

كيلو لحمة مفرومة فرم ناعم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

حبة فلفل حار أخضر ( أختياري ).

حبة فلفل حار أحمر ( أختياري ).

حبتان طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة فلفل رومي مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة فلفل ألوان أصفر مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة فلفل ألوان أحمر مقطعة مكعبات صغيرة.

سمن.

زيت.

عيش بلدي.

فحم ( أختياري ).

طريقة التحضير