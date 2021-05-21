طريقة عمل الحواوشي المصري بتكات وحركات سهلة ومميزة

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طريقة عمل الحواوشي يعتبر من الأكلات الشعبية المصرية والوطن العربي التي يجتمع الكل على تناوله سواء كانت من المحلات أو مصنوعه في المنزل ويقدم بجانبها صوص الكاتشب اللذيذ، الطرشي، سلطة الطحينه. الحواوشي له طريقتان في الأعداد الاول بالخبز البلدي المصري أما الحواوشي الأسكندراني يتم تحضير من عجين ويتميز بأضفة البصل والثوم والفلفل الرومي وبعض التوابل المختلفة التي تعطي له مذاق خاص ورائع.
وله حشوات أخري غير اللحمة المفرومة وهي الكبد والقوانص، الفراخ، وله أكثر من طريقة في الطهي والتحضير منها على الفحم، الصاج، الفرن، الطاسة وتبدع كل سيدة في تحضير كل ما لذ وطاب لأفراد أسرتها لكي تضمن سلامه صحتهم.طريقة عمل الحواوشي
المكونات
- كيلو لحمة مفرومة فرم ناعم.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.
- ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- حبة فلفل حار أخضر ( أختياري ).
- حبة فلفل حار أحمر ( أختياري ).
- حبتان طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل رومي مقطعة مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل ألوان أصفر مقطعة مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل ألوان أحمر مقطعة مكعبات صغيرة.
- سمن.
- زيت.
- عيش بلدي.
- فحم ( أختياري ).
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق.
- نضيف اللحمة المفرومة، البصل، الثوم.
- نضيف الفلفل الألوان، الفلفل الحار، الطماطم.
- نضيف التوابل الملح، الكمون، فلفل أسود.
- نضيف الكسبرة، الحبهان، بابريكا.
- نخلط جميع المكونات جيدا.
- نترك اللحمة المفرومة في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعة.
- نقطع بالسكين العيش البلدي بالنصف.
- نضع الزيت والسمن في طاسة ونقدحهم.
- نفتح الأرغفة ونغمس الفرشاة في الزيت والسمن.
- ندهن جميع الأرغفة من الداخل.
- نأخذ كمية مناسبة من اللحمة المفرومة.
- نضعها في نصف الرغيف ونساويها.
- ندهن وش الرغيف.
- نحضر صينية وندهنها بالزيت.
- نرص الأرغفة في الصواني.
- نضع الصواني في الفرن لمدة نص ساعة.
- نضعها تحت الشواية لمده خمس دقائق.
- نشغل فحم ونضعه في ورق فويل ( أختياري ).
- نصب كمية قليل من الزيت.
- نضع الفويل وسط الأرغفة.
- ونغطي الصواني ونتركها قليلا.
- لتأخذ من رائحه الفحم.
- يرص الحواوشي في أطباق التقديم.
- ويقدم بجانبها السلطات.
طريقة عمل الحواوشي يعتبر من الأكلات الشعبية المصرية والوطن العربي التي يجتمع الكل على تناوله سواء كانت من المحلات أو مصنوعه في المنزل ويقدم بجانبها صوص الكاتشب اللذيذ، الطرشي، سلطة الطحينه. الحواوشي له طريقتان في الأعداد الاول بالخبز البلدي المصري أما الحواوشي الأسكندراني يتم تحضير من عجين ويتميز بأضفة البصل والثوم والفلفل الرومي وبعض التوابل المختلفة التي تعطي له مذاق خاص ورائع.
وله حشوات أخري غير اللحمة المفرومة وهي الكبد والقوانص، الفراخ، وله أكثر من طريقة في الطهي والتحضير منها على الفحم، الصاج، الفرن، الطاسة وتبدع كل سيدة في تحضير كل ما لذ وطاب لأفراد أسرتها لكي تضمن سلامه صحتهم.طريقة عمل الحواوشي
المكونات
- كيلو لحمة مفرومة فرم ناعم.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.
- ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- حبة فلفل حار أخضر ( أختياري ).
- حبة فلفل حار أحمر ( أختياري ).
- حبتان طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل رومي مقطعة مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل ألوان أصفر مقطعة مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل ألوان أحمر مقطعة مكعبات صغيرة.
- سمن.
- زيت.
- عيش بلدي.
- فحم ( أختياري ).
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق.
- نضيف اللحمة المفرومة، البصل، الثوم.
- نضيف الفلفل الألوان، الفلفل الحار، الطماطم.
- نضيف التوابل الملح، الكمون، فلفل أسود.
- نضيف الكسبرة، الحبهان، بابريكا.
- نخلط جميع المكونات جيدا.
- نترك اللحمة المفرومة في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعة.
- نقطع بالسكين العيش البلدي بالنصف.
- نضع الزيت والسمن في طاسة ونقدحهم.
- نفتح الأرغفة ونغمس الفرشاة في الزيت والسمن.
- ندهن جميع الأرغفة من الداخل.
- نأخذ كمية مناسبة من اللحمة المفرومة.
- نضعها في نصف الرغيف ونساويها.
- ندهن وش الرغيف.
- نحضر صينية وندهنها بالزيت.
- نرص الأرغفة في الصواني.
- نضع الصواني في الفرن لمدة نص ساعة.
- نضعها تحت الشواية لمده خمس دقائق.
- نشغل فحم ونضعه في ورق فويل ( أختياري ).
- نصب كمية قليل من الزيت.
- نضع الفويل وسط الأرغفة.
- ونغطي الصواني ونتركها قليلا.
- لتأخذ من رائحه الفحم.
- يرص الحواوشي في أطباق التقديم.
- ويقدم بجانبها السلطات.
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