كريم سحري طبيعي من صنع يديكي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج في المنزل

توجد كريمات كثيرة ومختلفة الأنواع يمكن إستخدامها لتنعيم الشعر ولكن كل أنواع الكريمات تباع جاهزة في الأسواق، وهذا يجعلنا لا نثق بمحتويات هذه الكريمات لأنها من الممكن أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة تتلف الشعر، ولكن الشئ الصحي هو عمل كريم شعر لتنعيمه ولكن في المنزل دون شراؤه، حتي تحافظي علي صحة شعرك وأن هذا الكريم سهل جدا في تحضيره ومكوناته جميعها طبيعية ومعروفة. طريقة عمل كريم شعر في المنزل طريقة عمل كريم شعر في المنزل المكونات : كوب واحد كبير من الحليب السائل أو البودر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون. طريقة تحضير كريم الشعر نحضر وعاء ونضع به كوب من الحليب السائل ونضع هذا الوعاء علي النار وتكون هادئة، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ويتم تقليبهم باستمرار.

ونخلط في طبق ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من بودرة الجيلاتين، حيث نضيف هذا الخليط إلي خليط الحليب وزيت جوز الهند، ونستمر أيضا في التقليب حتي يكون القوام سمكه متوسط.

وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من علي النار ونتركه حتي يبرد، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عسل النحل ونضع ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، ويتم تقليبهم مرة أخري وبشكل جيد، وبهذا يكون قد تم تحضير كريم شعر.

قبل استخدام هذا الكريم لابد من غسل الشعر وتجفيفه جيدا وبعد ذلك يتم تمشيطه، ثم نضع هذا الكريم في جميع النواحي ومن الجذور وحتي الأطراف.

ثم نقوم بتسريح الشعر بأطراف الأصابع لكي نتخلص من التجعيد.

يتم ترك هذا الكريم علي الشعر حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الماء البارد والبلسم، ونتركه حتي يجف تماما ثم يتم تمشيطه. طريقة تحضير كريم الشعر الوسوم

توجد كريمات كثيرة ومختلفة الأنواع يمكن إستخدامها لتنعيم الشعر ولكن كل أنواع الكريمات تباع جاهزة في الأسواق، وهذا يجعلنا لا نثق بمحتويات هذه الكريمات لأنها من الممكن أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة تتلف الشعر، ولكن الشئ الصحي هو عمل كريم شعر لتنعيمه ولكن في المنزل دون شراؤه، حتي تحافظي علي صحة شعرك وأن هذا الكريم سهل جدا في تحضيره ومكوناته جميعها طبيعية ومعروفة. طريقة عمل كريم شعر في المنزل طريقة عمل كريم شعر في المنزل المكونات : كوب واحد كبير من الحليب السائل أو البودر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون. طريقة تحضير كريم الشعر نحضر وعاء ونضع به كوب من الحليب السائل ونضع هذا الوعاء علي النار وتكون هادئة، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ويتم تقليبهم باستمرار.

ونخلط في طبق ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من بودرة الجيلاتين، حيث نضيف هذا الخليط إلي خليط الحليب وزيت جوز الهند، ونستمر أيضا في التقليب حتي يكون القوام سمكه متوسط.

وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من علي النار ونتركه حتي يبرد، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عسل النحل ونضع ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، ويتم تقليبهم مرة أخري وبشكل جيد، وبهذا يكون قد تم تحضير كريم شعر.

قبل استخدام هذا الكريم لابد من غسل الشعر وتجفيفه جيدا وبعد ذلك يتم تمشيطه، ثم نضع هذا الكريم في جميع النواحي ومن الجذور وحتي الأطراف.

ثم نقوم بتسريح الشعر بأطراف الأصابع لكي نتخلص من التجعيد.

يتم ترك هذا الكريم علي الشعر حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الماء البارد والبلسم، ونتركه حتي يجف تماما ثم يتم تمشيطه. طريقة تحضير كريم الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم سحري طبيعي من صنع يديكي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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