معلقة نشا ضعيها علي البطاطس المقلية لتصبح مقرمشة وبدون زيوت نهائي

معلقة نشا ضعيها علي البطاطس المقلية لتصبح مقرمشة حيث أن البطاطس المقلية المقرمشة من أبرز الوجبات الرئيسية التي يعشق تناولها الصغار والكبار، كما أنها من بين أنواع المقبلات والأطعمة الشهية لدى الجميع، ويتم تحضير البطاطس المقلية بالكثير من الطرق والمكونات المتنوعة ليحبه الأطفال، ولكنهم دائماً يميلون للبطاطس التي يتم تحضيرها بالخارج لأنها ذات قوام هش ومقرشة من الخارج وطرية من الداخل، ولكن ربات البيوت بصفة عامة لا تفضل أن يقبل أبنائها دائماً على الأطعمة من الباعة الجائلين وتفضل القيام بها في المنزل دائماً، ونحن اليوم سوف نعرفك على ملعقه واحده سريه على البطاطس عمرها ما هتشرب زيت جربيها بنفسك. معلقة نشا ضعيها علي البطاطس المقلية لتصبح مقرمشة معلقة نشا ضعيها علي البطاطس المقلية لتصبح مقرمشة البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا واحدة هتكون مقرمشة وبدون زيوت نهائي إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل دون أن تتشرب الزيت إطلاقاً: المكونات: حبتان من البطاطس مقطعة لأصابع طولية.

نصف كوب من النشا.

3 كوب من الماء.

القليل من الملح.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وتقطع لأصابع طولية بمسك متوسط ومن ثم توضع بإناء عميق ويتم غسلها لعدة دقائق للتأكد من أنها أصبحت نظيفة.

نحضر إناء عميق ونضع به ثلاث أكواب من الماء الفاتر ومن ثم نضيف ها البطاطس ونوزع كلاً من الملح والنشا وتقلب المكونات معاً بشكل جيد، ونضع الوعاء في الثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد انتهاء المدة نقوم بوضع البطاطس بمصفاة ونضع بها حتى نتخلص من أي مياه زائدة بها لمدة 5 دقائق على الأقل.

بمصفاة ونضع بها حتى نتخلص من أي مياه زائدة بها لمدة 5 دقائق على الأقل. نضع المقلاة على النار المتوسطة ونضيف بها كمية من الزيت الغزير وتترك حتى يسخن للغاية.

من ثم نقوم بإضافة حبات البطاطس واحدة تلو الأخر وتترك حتى تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.

نرفع البطاطس من على النار وتصفى من الزيت بشكل جيد ويتم تقدينها ساخنة وبألف هنا وشفا. الوسوم

معلقة نشا ضعيها علي البطاطس المقلية لتصبح مقرمشة حيث أن البطاطس المقلية المقرمشة من أبرز الوجبات الرئيسية التي يعشق تناولها الصغار والكبار، كما أنها من بين أنواع المقبلات والأطعمة الشهية لدى الجميع، ويتم تحضير البطاطس المقلية بالكثير من الطرق والمكونات المتنوعة ليحبه الأطفال، ولكنهم دائماً يميلون للبطاطس التي يتم تحضيرها بالخارج لأنها ذات قوام هش ومقرشة من الخارج وطرية من الداخل، ولكن ربات البيوت بصفة عامة لا تفضل أن يقبل أبنائها دائماً على الأطعمة من الباعة الجائلين وتفضل القيام بها في المنزل دائماً، ونحن اليوم سوف نعرفك على ملعقه واحده سريه على البطاطس عمرها ما هتشرب زيت جربيها بنفسك. معلقة نشا ضعيها علي البطاطس المقلية لتصبح مقرمشة معلقة نشا ضعيها علي البطاطس المقلية لتصبح مقرمشة البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا واحدة هتكون مقرمشة وبدون زيوت نهائي إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل دون أن تتشرب الزيت إطلاقاً: المكونات: حبتان من البطاطس مقطعة لأصابع طولية.

نصف كوب من النشا.

3 كوب من الماء.

القليل من الملح.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وتقطع لأصابع طولية بمسك متوسط ومن ثم توضع بإناء عميق ويتم غسلها لعدة دقائق للتأكد من أنها أصبحت نظيفة.

نحضر إناء عميق ونضع به ثلاث أكواب من الماء الفاتر ومن ثم نضيف ها البطاطس ونوزع كلاً من الملح والنشا وتقلب المكونات معاً بشكل جيد، ونضع الوعاء في الثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد انتهاء المدة نقوم بوضع البطاطس بمصفاة ونضع بها حتى نتخلص من أي مياه زائدة بها لمدة 5 دقائق على الأقل.

بمصفاة ونضع بها حتى نتخلص من أي مياه زائدة بها لمدة 5 دقائق على الأقل. نضع المقلاة على النار المتوسطة ونضيف بها كمية من الزيت الغزير وتترك حتى يسخن للغاية.

من ثم نقوم بإضافة حبات البطاطس واحدة تلو الأخر وتترك حتى تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.

نرفع البطاطس من على النار وتصفى من الزيت بشكل جيد ويتم تقدينها ساخنة وبألف هنا وشفا.

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