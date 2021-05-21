كيكه البرتقال الاسفنجية في الخلاط خفيفة وهشة زي القطن انجح كيكة قطنية

كيكه البرتقال الاسفنجية في الخلاط تعتبر كيك البرتقال الاسفنجية من أبسط الحلويات التي يمكن لربات البيوت تقديمها للعائلة في المنزل، خاصة أنها مفيدة وتحتوي على عناصر غذائية مهمة، كما نعلم جميعًا، يرتبط تحضير الكيك ارتباطًا وثيقًا بالأيام السعيدة، ولهذا السبب يتم إعداد الكيك في التجمعات المختلفة، اليوم سنتعلم كيف نصنع كعكة الاسفنج بطريقة بسيطة، من فضلك تابعنا. طريقة عمل كيك البرتقال الاسفنجية المكونات المستخدمة: كوبان من الطحين

كوب واحد ممتلئ من السكر

ملعقتان من البيكنج بودر

قشر برتقال مقطع جيداً

كوب واحد ممتلئ من عصير البرتقال

3/4 كوب كبير من الزيت

أربعة بيضات

ملعقة واحدة قليلة من الفانيليا

قليل من الملح طريقة تحضير كيك البرتقال الاسفنجية دهن الصينية بملعقة واحدة ممتلئة من الزيت وغطيها بورق زبدة، ثم ضع الفرن في درجة حرارة حوالي 190 درجة مئوية.

في وعاء، نخل الطحين والبيكنج بودر والملح، اخلطي المزيج واتركيه على جنب.

في إناء غير الاول، نضع الفانيليا والبيض والسكر ونمزجهم بشكل جيد، ثم نضيف تدريجياً عصير البرتقال وبرش البرتقال والزيت، واستمر في التقليب حتى يذوب السكر ويصبح المزيج هاشاً ومليء بالهواء.

المزيج المكون من البيض نسكبه برفق على خليط الطحين، ثم يُحرَّك برفق بملعقة أو ملعقة حتى يمتزج الطحين مع المكونات السائلة دون إزالة الهواء، ويمكن تحضير كيك البرتقال الاسفنجية الهشة.

الهشة. يُسكب خليط الكيك في صينية ويُخبز في فرن تم تسخينه مسبقًا على حرارة 190 درجة لمدة 10 دقائق، ثم يتم انخفاض درجة الحرارة إلى ما يقرب من 140 درجة مئوية، واتركه لمدة 25 دقيقة أخرى حتى تكتمل الكعكة. قم بتشغيل الفرن حتى لا يسقط.

أخرجي الكيك واختبره بالسكين، فإذا كانت الكيكة نظيفة فهذا يعني أن الكيك قد نضج، ثم بعد ذلك اتركي الكيك يبرد وقطعيه وتناوليه بألف هناء وشفاء. الوسوم

كيكه البرتقال الاسفنجية في الخلاط تعتبر كيك البرتقال الاسفنجية من أبسط الحلويات التي يمكن لربات البيوت تقديمها للعائلة في المنزل، خاصة أنها مفيدة وتحتوي على عناصر غذائية مهمة، كما نعلم جميعًا، يرتبط تحضير الكيك ارتباطًا وثيقًا بالأيام السعيدة، ولهذا السبب يتم إعداد الكيك في التجمعات المختلفة، اليوم سنتعلم كيف نصنع كعكة الاسفنج بطريقة بسيطة، من فضلك تابعنا. طريقة عمل كيك البرتقال الاسفنجية المكونات المستخدمة: كوبان من الطحين

كوب واحد ممتلئ من السكر

ملعقتان من البيكنج بودر

قشر برتقال مقطع جيداً

كوب واحد ممتلئ من عصير البرتقال

3/4 كوب كبير من الزيت

أربعة بيضات

ملعقة واحدة قليلة من الفانيليا

قليل من الملح طريقة تحضير كيك البرتقال الاسفنجية دهن الصينية بملعقة واحدة ممتلئة من الزيت وغطيها بورق زبدة، ثم ضع الفرن في درجة حرارة حوالي 190 درجة مئوية.

في وعاء، نخل الطحين والبيكنج بودر والملح، اخلطي المزيج واتركيه على جنب.

في إناء غير الاول، نضع الفانيليا والبيض والسكر ونمزجهم بشكل جيد، ثم نضيف تدريجياً عصير البرتقال وبرش البرتقال والزيت، واستمر في التقليب حتى يذوب السكر ويصبح المزيج هاشاً ومليء بالهواء.

المزيج المكون من البيض نسكبه برفق على خليط الطحين، ثم يُحرَّك برفق بملعقة أو ملعقة حتى يمتزج الطحين مع المكونات السائلة دون إزالة الهواء، ويمكن تحضير كيك البرتقال الاسفنجية الهشة.

الهشة. يُسكب خليط الكيك في صينية ويُخبز في فرن تم تسخينه مسبقًا على حرارة 190 درجة لمدة 10 دقائق، ثم يتم انخفاض درجة الحرارة إلى ما يقرب من 140 درجة مئوية، واتركه لمدة 25 دقيقة أخرى حتى تكتمل الكعكة. قم بتشغيل الفرن حتى لا يسقط.

أخرجي الكيك واختبره بالسكين، فإذا كانت الكيكة نظيفة فهذا يعني أن الكيك قد نضج، ثم بعد ذلك اتركي الكيك يبرد وقطعيه وتناوليه بألف هناء وشفاء.

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