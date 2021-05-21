طريقة عمل كريم النشا والفازلين لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد

كريم النشا والفازلين ، من أقوي الكريمات التي تستخدم في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والحبوب من الوجه، وتفتيح منطقة الرقبة والمناطق الحساسة بالجسم، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ويستخدم في امتصاص الزيوت التي تظهر على البشرة، وتستطيع أي فتاة أو سيدة تحضيره في المنزل بكل سهولة إذا توفر المكونات المطلوبة لإعداده، وجميع هذه المكونات متوفرة في الأسواق ومحلات العطارة، وينصح الأطباء بضرورة استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية التي لا يدخل في تركيبها مواد كيميائية، لأنها تضر بالجلد والبشرة على المدى البعيد، ويوجد العديد من الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد والحبوب، وتفتيح البشرة، والقضاء على البثور والبقع الداكنة، مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم الحلبة والكركم، وكريم القهوة، وكلها كريمات مفعولها كبير جداً، وتعالج أغلب مشاكل البشرة في وقت قصير، وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والفازلين في المنزل، من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مكونات كريم النشا والفازلين

يحتوي هذا الكريم على العديد من المكونات الطبيعية والتي تتوفر في المنزل وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين لتفتيح البشرة وإزالة الشوائب والتجاعيد من البشرة وهى كالآتي:-

نقوم بخلط ملعقة النشا مع ملعقة الفازلين وملعقة عصير الليمون ونقلب جميع المكونات جيداً حتى يصبح الخليط كريمي. في حالة البشرة الحساسة يمكن أن نستبدل عصير الليمون بملعقة حليب، أو أي زيت حلو للبشرة. هذه الكمية من الكريم تكفي ٣ أيام، ولا يجب أن تزيد عن ذلك. نقوم بوضع الكريم على البشرة وعلى الرقبة إذا كان بها اسمرار، وعلى المناطق التي يوجد بها تجاعيد. نستخدم هذه الوصفة قبل النوم، ولا يجب وضع هذا الكريم أثناء الخروج لأنه سوف يؤدي إلى اسمرار البشرة.

فوائد كريم النشا والفازلين

تحتوي هذه الوصفة على العديد من الفوائد التي يحتوي عليها النشا للجلد والبشرة وهى كالآتي:-

يعمل النشا على تقشير البشرة وترطيبها.

يستخدم في إزالة الجلد والخلايا الميته ويعمل على تجديدها.

يقلل من ظهور علامات التقدم في السن وإزالة التجاعيد وشد البشرة.

يعمل على تفتيح وتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة وتوحيد لونها.

يستخدم في تنظيف البشرة من السموم والشوائب.

يعمل على تضييق المسام، وتهدئتها بعد إزالة الشعر من البشرة.

فوائد الفازلين للبشرة

يحتوي الفازلين على فوائد عديدة للبشرة وهى كما يلي:-

يعمل على ترطيب البشرة ويجعلها ناعمة. يساعد في تقشير البشرة الجافة، ويقلل من جفافها. يحمي البشرة من حروق الشمس، من خلال دهن الفازلين قبل الخروج في الشمس. يعمل على تكثيف الرموش وتقويتها ويجعلها طويلة إذا تم دهنها قبل النوم. يقضي على التشققات التي تظهر على الشفاه، لأنه يخلصنا من الجلد الميت. يستخدم في إزالة المكياج من البشرة بطريقة آمنه.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين وماء الورد

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة التحضير