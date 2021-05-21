طريقة عمل كريم النشا: لتفتيح البشرة 10 درجات فوري 2021

طريقة عمل كريم النشا ، يعتبر من اقوي الكريمات الفعالة التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل ملاحظ قوي للغاية، ويعد النشا من افضل العناصر التي تساعد وتحسن في الكثير من مشاكل الصحية والجسدية، ويحتوي علي عناصر قوية تساعد في التفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وكثير من الفوائد، ويساعد كريم النشا في جعل بشرتك افضل بكثير من أي أنواع من الكريمات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقتي في طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فوري أتمني اني الطريقة وشرحي ينال أعجابكم، وسوف استمر في تقديم المزيد من الوصفات اليكم. مكونات طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة مكونات طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة سوف نتعرف علي بعض المكونات المستخدمة لعمل الكريم وهي كالتالي:- 3 معالق من كبيرة من النشا.

4 معالق من ماء السكر.

عصير نصف ليمونة كاملة.

معلقتين من ماء الورد.

نصف كوب من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام نتعرف علي طريقة تحضير واستخدام كريم النشا الذي يعمل علي تفتيح البشرة بشكل فعال وهي كما يلي:- نحضر وعاء ونضعه علي نار متوسطة ونضيف فيه ماء الورد والليمون وماء السكر، ونضيف عليهم النشا بتدريج معلقة ثم الأخرى مع التقليب المستمر. ونقلبهم بشكل جيد حتي لا يتكون كتل في الخليط ونقلب حتي يصبح لدينا خليط متجانس وكريمي ثم نطفي النار، وننتظر حتي يبرد ثم نضيف نصف كوب الزبادي ونقلبه أيضا بارد لبعض الوقت حتي تتجانس المكونات. ثم نضع الكريم في علبة نظيفة ومحكمة بالفعل، ونحتفظ بها في الثلاجة الي حين الاستعمال. طريقة الاستخدام نغسل الوجه جيداً ثم نضع طبقة من الكريم ونتركها علي الوجه لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه جيداً وندهن الوجه بطبقة من ماء الورد ليساعد في التفتيح . ونكرر العملية يوميا لمدة اسبوعان، وستلاحظين الفرق الواضح اتمنا ان تنال أعجابكم. فوائد كريم النشا في تفتيح البشرة سوف نتعرف علي بعض الفوائد لكريم النشا وهي كالاتي:- النشا يساعد في التفتيح ونضارة البشرة ونظافة البشرة ويجعلها صافية.

يساعد في التفتيح ونضارة البشرة ونظافة البشرة ويجعلها صافية. الليمون اكبر العناصر التي تساعد وتعمل علي تفتيح البشرة.

اكبر العناصر التي تساعد وتعمل علي تفتيح البشرة. ماء الورد يستخدم في تنظيف البشرة وصفاء البشرة من العيوب.

يستخدم في تنظيف البشرة وصفاء البشرة من العيوب. ماء السكر يستخدم لنعومة البشرة وتقشير البشرة بشكل جيداً.

يستخدم لنعومة البشرة وتقشير البشرة بشكل جيداً. الزبادي يساعد ايضا في لمعان البشرة وتفتيحها. الوسوم

طريقة عمل كريم النشا ، يعتبر من اقوي الكريمات الفعالة التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل ملاحظ قوي للغاية، ويعد النشا من افضل العناصر التي تساعد وتحسن في الكثير من مشاكل الصحية والجسدية، ويحتوي علي عناصر قوية تساعد في التفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وكثير من الفوائد، ويساعد كريم النشا في جعل بشرتك افضل بكثير من أي أنواع من الكريمات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقتي في طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فوري أتمني اني الطريقة وشرحي ينال أعجابكم، وسوف استمر في تقديم المزيد من الوصفات اليكم. مكونات طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة مكونات طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة سوف نتعرف علي بعض المكونات المستخدمة لعمل الكريم وهي كالتالي:- 3 معالق من كبيرة من النشا.

4 معالق من ماء السكر.

عصير نصف ليمونة كاملة.

معلقتين من ماء الورد.

نصف كوب من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام نتعرف علي طريقة تحضير واستخدام كريم النشا الذي يعمل علي تفتيح البشرة بشكل فعال وهي كما يلي:- نحضر وعاء ونضعه علي نار متوسطة ونضيف فيه ماء الورد والليمون وماء السكر، ونضيف عليهم النشا بتدريج معلقة ثم الأخرى مع التقليب المستمر. ونقلبهم بشكل جيد حتي لا يتكون كتل في الخليط ونقلب حتي يصبح لدينا خليط متجانس وكريمي ثم نطفي النار، وننتظر حتي يبرد ثم نضيف نصف كوب الزبادي ونقلبه أيضا بارد لبعض الوقت حتي تتجانس المكونات. ثم نضع الكريم في علبة نظيفة ومحكمة بالفعل، ونحتفظ بها في الثلاجة الي حين الاستعمال. طريقة الاستخدام نغسل الوجه جيداً ثم نضع طبقة من الكريم ونتركها علي الوجه لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه جيداً وندهن الوجه بطبقة من ماء الورد ليساعد في التفتيح . ونكرر العملية يوميا لمدة اسبوعان، وستلاحظين الفرق الواضح اتمنا ان تنال أعجابكم. فوائد كريم النشا في تفتيح البشرة سوف نتعرف علي بعض الفوائد لكريم النشا وهي كالاتي:- النشا يساعد في التفتيح ونضارة البشرة ونظافة البشرة ويجعلها صافية.

يساعد في التفتيح ونضارة البشرة ونظافة البشرة ويجعلها صافية. الليمون اكبر العناصر التي تساعد وتعمل علي تفتيح البشرة.

اكبر العناصر التي تساعد وتعمل علي تفتيح البشرة. ماء الورد يستخدم في تنظيف البشرة وصفاء البشرة من العيوب.

يستخدم في تنظيف البشرة وصفاء البشرة من العيوب. ماء السكر يستخدم لنعومة البشرة وتقشير البشرة بشكل جيداً.

يستخدم لنعومة البشرة وتقشير البشرة بشكل جيداً. الزبادي يساعد ايضا في لمعان البشرة وتفتيحها.

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