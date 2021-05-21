تعلمي أكثر من طريقة تحضير لـ كريمة الطهي المنزلية دون الحاجة لشرائها

كريمة الطهي هذه الكريمة تتشابه مع كريمة الحلويات في قوامها، ولكنها تختلف عنها في المكونات الرئيسية لها، ويمكن استخدامها في كثير من وصفات الطعام، مثل : مكرونة بالكريمة البيضاء، وأيضاً دجاج بالكريمة، واللحم بجان بالكريمة بجميع أنواعه، لهذا يجب معرفة الخطوات الصحيحة لعمل هذه الكريمة في المنزل. مكونات كريمة الطهي المنزلية كوبان حليب كامل الدسم.

نصف كوب قشطة.

ملعقة دقيق كبيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة زبدة كبيرة. طريقة تحضير كريمة الطهي نخفق الدقيق مع الحليب، النشا، الملح في الخلاط الكهربائي لتختلط معاً جيداً.

ثم نضع الخليط في وعاء على نار متوسطة ونحركهم بهدوء ليغلي المزيج ويتكثف ويصبح قوامه سميك.

ثم نضيف القشطة ونحرك الخليط بالمضرب اليدوي لدقيقتين حتى تختلط المكونات جميعها جيداً. مكونات أخرى لكريمة الطبخ بيضتان.

كوب جبن كاسات.

كوب كريمة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

كوب جبن موزاريلا. طريقة تحضير كريمة الطبخ نضع الحليب في وعاء لخفق المواد السائلة به.

ثم نضع الزيت وكافة المواد ماعدا البيض في الوعاء مع الحليب، ونترك كافة المكونات معاً في درجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نبدأ بوضع البيض على الخليط ونستخدم المضرب الكهربي ونخفقها بشكل جيد لتصبح كثيفة وذات قوام كريمي.

يتم استخدامها على الفور عند تحضيرها، ويتاح وضعها في الثلاجة في إناء مغلق لمدة تتراوح مابين 2 : 4 أيام. مكونات كريمة الطبخ السريعة كيلو من الحليب.

ماء مثلج. طريقة عمل كريمة الطبخ السريعة نغلي الحليب على نار هادئة، ثم نتركه ليبرد.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع فيه : الثلج، الماء، ثم نضع الحليب في الوعاء.

ثم نخفق الحليب لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نضع الحليب بعد الخفق في الثلاجة لمدة 120 دقيقة.

بعد مرور الوقت نخرج الحليب من الثلاجة ونخفقه مرة ثانية.

سنلاحظ تكون طبقة كريمة على وجه الحليب.

ونستمر في خفق الحليب لنحصل على القوام المناسب.

في النهاية نضيف لها ملعقتين دقيق عند استخدامها في الطبخ. مكونات كريمة الطهي المنزليةطريقة تحضير كريمة الطهيمكونات أخرى لكريمة الطبخطريقة تحضير كريمة الطبخمكونات كريمة الطبخ السريعةطريقة عمل كريمة الطبخ السريعة الوسوم

كريمة الطهي هذه الكريمة تتشابه مع كريمة الحلويات في قوامها، ولكنها تختلف عنها في المكونات الرئيسية لها، ويمكن استخدامها في كثير من وصفات الطعام، مثل : مكرونة بالكريمة البيضاء، وأيضاً دجاج بالكريمة، واللحم بجان بالكريمة بجميع أنواعه، لهذا يجب معرفة الخطوات الصحيحة لعمل هذه الكريمة في المنزل. مكونات كريمة الطهي المنزلية كوبان حليب كامل الدسم.

نصف كوب قشطة.

ملعقة دقيق كبيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة زبدة كبيرة. طريقة تحضير كريمة الطهي نخفق الدقيق مع الحليب، النشا، الملح في الخلاط الكهربائي لتختلط معاً جيداً.

ثم نضع الخليط في وعاء على نار متوسطة ونحركهم بهدوء ليغلي المزيج ويتكثف ويصبح قوامه سميك.

ثم نضيف القشطة ونحرك الخليط بالمضرب اليدوي لدقيقتين حتى تختلط المكونات جميعها جيداً. مكونات أخرى لكريمة الطبخ بيضتان.

كوب جبن كاسات.

كوب كريمة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

كوب جبن موزاريلا. طريقة تحضير كريمة الطبخ نضع الحليب في وعاء لخفق المواد السائلة به.

ثم نضع الزيت وكافة المواد ماعدا البيض في الوعاء مع الحليب، ونترك كافة المكونات معاً في درجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نبدأ بوضع البيض على الخليط ونستخدم المضرب الكهربي ونخفقها بشكل جيد لتصبح كثيفة وذات قوام كريمي.

يتم استخدامها على الفور عند تحضيرها، ويتاح وضعها في الثلاجة في إناء مغلق لمدة تتراوح مابين 2 : 4 أيام. مكونات كريمة الطبخ السريعة كيلو من الحليب.

ماء مثلج. طريقة عمل كريمة الطبخ السريعة نغلي الحليب على نار هادئة، ثم نتركه ليبرد.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع فيه : الثلج، الماء، ثم نضع الحليب في الوعاء.

ثم نخفق الحليب لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نضع الحليب بعد الخفق في الثلاجة لمدة 120 دقيقة.

بعد مرور الوقت نخرج الحليب من الثلاجة ونخفقه مرة ثانية.

سنلاحظ تكون طبقة كريمة على وجه الحليب.

ونستمر في خفق الحليب لنحصل على القوام المناسب.

في النهاية نضيف لها ملعقتين دقيق عند استخدامها في الطبخ. مكونات كريمة الطهي المنزليةطريقة تحضير كريمة الطهيمكونات أخرى لكريمة الطبخطريقة تحضير كريمة الطبخمكونات كريمة الطبخ السريعةطريقة عمل كريمة الطبخ السريعة

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