اعرفي سر قرمشة البانية الذهبي اللذيذ في المنزل حضريه بنفسك

كثير منا يتناول البانية خارج المنزل لانهم لا يدركون سر قرمشة البانية ويضطرون لدفع مبالغ باهظة، ولكن نحن من موقعنا هذا نطمئنهم ونقدم لها أفضل وصفة لعمل البانية وما هو سر قرمشة البانية، مع العلم أن كثير من الأشخاص يحبون تناول البانية وخاصةَ الأطفال، بالإضافة إلا أنه له مذاق مميز وطعم رائع.

سر قرمشة البانية

من أكثر ما يميز وجبة البانية هي قرمشة البانية، وتعد هذه الميزة من أكثر الخطوات التي ينجذب إليها الأطفال أثناء تناول البانية، سنقدم طريقة مميزة وسهلة وبسيطة لعمل البانية، ويمكن اعدادها بأسهل الطرق وأقل المكونات ونتيجة مذهلة وطعم مميز.

شرائح من صدور الدجاج الفيليه

ماء بصل

ربع ملعقة صغيرة كاري

ربع ملعقة صغيرة كركم

رشة بودرة ثوم

رشة بودرة بصل

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

بيض مخفوقة.

بقسماط مطحون

نصف كوب من النشا

كوب من بقسماط سبايسي

في وعاء عميق اسكبي ماء البصل وأضيفي إليه كل التوابل الموجودة وقلبيهم جيدًا،ثم أضيفي شرائح الدجاج واتركيها في التتبيلة حوالي ساعتين أو ثلاثة في الثلاجة.

اخرجي البانية من الثلاثة، وقومي بوضع البيض والملح والفلفل الأسود في طبق خارجي.

قومي بوضع مقلاة على النار ووضع مقدار من الزيت للقلي حتى تمام التسخين.

اغمسي البانية في البيض المخفوق، ثم انزعيه و اغمسيها في البقسماط المطحون، ثم ضيفيها في الزيت الساخن حتى تصبح باللون الذهبي.

كلما تركتي البانية في التتبيله يكون أفضل ويعطي طعم ومذاق رائع وقرمشة رهيبة، وهذه تكون من أول أسرار نجاح البانية.

ضعي البانية في أطباق التقديم وعليها عود من الكسرة الخضراء المقطعة وقدمها ساخنة.

يمكن عمل مكرونة ساخنة بجانبها أو تناولها بجانب العيش الطازج وسلطة الطحينة البيضاء والسلطة الخضراء أيضًا وبالهنا والشفا.

بذلك نكون عرضنا أبسط طريقة سر قرمشة البانية في أسهل صورها

مقادير وصفة البانية المقرمشطريقة تحضير البانية المقرمشتنبيه هام