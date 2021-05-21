أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة الإسفنجية وسر نجاح الكيك فى ملعقتين هنضفهم للدقيق

طريقة عمل كيكة البرتقال، البرتقال بمفرده يعتبر من الفواكه المميزة ذات طعم لذيذ، أما بإضافة عصيره على الكيك يصبح ألذ وأشهى، حيث أن للبرتقال طعم يختلف تماماً عن أي نوع فاكهة أخرى وهذا لأنه حمضي، ولهذا سنُعد أفضل وأسهل طريقة لصنع الكيك بالبرتقال لينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك ويُبهر ضيوفك، وبالتالي لن تحتاجي إلى شرائها من الخارج بعد الآن، فقط تابعي هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الإسفنجية بمكونات موجودة في البيت. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الإسفنجية طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الإسفنجية المكونات: بيض بعدد أربع حبات.

فانيلا بمعيار ملعقة حجم صغير.

دقيق أبيض فاخر بمعيار كوبان.

زيت ذرة بمعيار كوب أو استبداله بزبدة بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.

رشة من الملح.

بشر برتقال بمعيار ملعقتان حجم صغير.

سكر ناعم بمعيار كوب.

بيكينج باودر بمعيار ملعقة حجم كبير.

عصير برتقال طازج بمعيار كوب.

2 ملعقة من النشا خطوات عمل كيكة البرتقال الهشة يوضع مقدار الدقيق في منخل أو مصفاة ويتم نخلة، ثم يقلب معه الملح والبيكنج باودر، ثم يتم إشعال الفرن ووضع الشبكة بمنتصف الفرن.

وتجهيز الصينية من خلال دهنها بالزبدة ثم رشها بأكملها بطبقة خفيفة جداً من الدقيق، وبعدها يوضع السكر والبيض والفانيلا في وعاء ويخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتغير لونه ويصبح فاتح.

وبعدها نضيف بشر البرتقال وعصير البرتقال والزيت أو الزبدة ويقلب بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.

ثم نبدأ بوضع الدقيق المخلوط بالنشا على أكثر من مرة ومع كل مرة نقلب المكونات، ونتأكد من أن الخليط خالي من أي تكتلات وان كافة المكونات قد تجانست. ثم نسكب خليط الكيك بهدوء في الصينية المجهزة سابقا، وبعدها يتم إدخالها الفرن وجعل درجة حرارته مائة وأربعون وتترك حتى تنضج تماماً حوالي ساعة إلا ربع.

ثم توضع تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي جميل.

وبعدها نغلق النار وبعد ثلث ساعة نخرجها من الفرن” لابد من تركها فى الفرن بعد أن تنضج حتى لا تهبط”

ثم تُقطع الكيكة إلى قطع مناسبة وبالشكل المفضل وتقدم بجانب بعض العصائر أو بجانب المشروبات الساخنة وذلك حسب رغبتك. سر نجاح الكيك أضيفي ملعقتين من النشا إلى الكيك لجعلها هشه وعالية ولا يوجد بها أي غمقان أو تكون مكتومة.

أضيفي ملعقة من الخل إلى الكيك أثناء التحضير فهو يجعل الكيك هش وطري من الداخل.

عند خبز الكيك أحرصي أن يكون الفرن ساخن قبل إدخال الصينية.

عند نضج الكيك اتركيه قليلا فى الفرن مع مراعاة إطفائه حتى لا تهبط، وتكون غير عالية أو هشة.

يراعى عند استخدام البيض في الكيك أن يكون بدرجة حرارة المطبخ وليس بارداُ ليعطى نتائج أفضل.

اخبزي الكيك على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة على أن تكون في الرف الأوسط.

لمعرفة موعد نضج الكيك لاحظي انفصال الجوانب عن الصينية.

استخدمي الدقيق المخصص لعمل الكيك والمخبوزات للحصول على كيك هش ومثل الجاهز. خطوات عمل كيكة البرتقال الهشةسر نجاح الكيك الوسوم

طريقة عمل كيكة البرتقال، البرتقال بمفرده يعتبر من الفواكه المميزة ذات طعم لذيذ، أما بإضافة عصيره على الكيك يصبح ألذ وأشهى، حيث أن للبرتقال طعم يختلف تماماً عن أي نوع فاكهة أخرى وهذا لأنه حمضي، ولهذا سنُعد أفضل وأسهل طريقة لصنع الكيك بالبرتقال لينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك ويُبهر ضيوفك، وبالتالي لن تحتاجي إلى شرائها من الخارج بعد الآن، فقط تابعي هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الإسفنجية بمكونات موجودة في البيت. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الإسفنجية طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الإسفنجية المكونات: بيض بعدد أربع حبات.

فانيلا بمعيار ملعقة حجم صغير.

دقيق أبيض فاخر بمعيار كوبان.

زيت ذرة بمعيار كوب أو استبداله بزبدة بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.

رشة من الملح.

بشر برتقال بمعيار ملعقتان حجم صغير.

سكر ناعم بمعيار كوب.

بيكينج باودر بمعيار ملعقة حجم كبير.

عصير برتقال طازج بمعيار كوب.

2 ملعقة من النشا خطوات عمل كيكة البرتقال الهشة يوضع مقدار الدقيق في منخل أو مصفاة ويتم نخلة، ثم يقلب معه الملح والبيكنج باودر، ثم يتم إشعال الفرن ووضع الشبكة بمنتصف الفرن.

وتجهيز الصينية من خلال دهنها بالزبدة ثم رشها بأكملها بطبقة خفيفة جداً من الدقيق، وبعدها يوضع السكر والبيض والفانيلا في وعاء ويخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتغير لونه ويصبح فاتح.

وبعدها نضيف بشر البرتقال وعصير البرتقال والزيت أو الزبدة ويقلب بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.

ثم نبدأ بوضع الدقيق المخلوط بالنشا على أكثر من مرة ومع كل مرة نقلب المكونات، ونتأكد من أن الخليط خالي من أي تكتلات وان كافة المكونات قد تجانست. ثم نسكب خليط الكيك بهدوء في الصينية المجهزة سابقا، وبعدها يتم إدخالها الفرن وجعل درجة حرارته مائة وأربعون وتترك حتى تنضج تماماً حوالي ساعة إلا ربع.

ثم توضع تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي جميل.

وبعدها نغلق النار وبعد ثلث ساعة نخرجها من الفرن” لابد من تركها فى الفرن بعد أن تنضج حتى لا تهبط”

ثم تُقطع الكيكة إلى قطع مناسبة وبالشكل المفضل وتقدم بجانب بعض العصائر أو بجانب المشروبات الساخنة وذلك حسب رغبتك. سر نجاح الكيك أضيفي ملعقتين من النشا إلى الكيك لجعلها هشه وعالية ولا يوجد بها أي غمقان أو تكون مكتومة.

أضيفي ملعقة من الخل إلى الكيك أثناء التحضير فهو يجعل الكيك هش وطري من الداخل.

عند خبز الكيك أحرصي أن يكون الفرن ساخن قبل إدخال الصينية.

عند نضج الكيك اتركيه قليلا فى الفرن مع مراعاة إطفائه حتى لا تهبط، وتكون غير عالية أو هشة.

يراعى عند استخدام البيض في الكيك أن يكون بدرجة حرارة المطبخ وليس بارداُ ليعطى نتائج أفضل.

اخبزي الكيك على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة على أن تكون في الرف الأوسط.

لمعرفة موعد نضج الكيك لاحظي انفصال الجوانب عن الصينية.

استخدمي الدقيق المخصص لعمل الكيك والمخبوزات للحصول على كيك هش ومثل الجاهز. خطوات عمل كيكة البرتقال الهشةسر نجاح الكيك

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