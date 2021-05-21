كريم القهوة والليمون أقوي كريم تبييض ملفت للبشرة والجسم وازاله السواد نهائيا

كريم القهوة والليمون أقوي كريم تبييض ملفت للبشرة والجسم القهوة لا تتطلب العديد من الحديث والوصف، فرائحة القهوة والمذاق تجعلها أساس كل صباح، وهي مدرجة في الأغاني والكتب، ولكن بعد أن يعرف الجميع فوائد القهوة للبشرة، يمكن التأكد من هوايتها الرقم سوف يزيد أضعافا مضاعفة، فهناك العديد من الوصفات التي تحتوي على القهوة التي يمكن استخدامها لتبييض البشرة وتنعيمها، وبعضها نقدمه لك أدناه. كريم القهوة والليمون أقوي كريم تبييض ملفت للبشرة والجسم كريم القهوة والليمون أقوي كريم تبييض ملفت للبشرة والجسم مكونات الوصفة 3 ملاعق كبيرة قهوة أو بن

4 ملاعق ممتلئة من زيت الزيتون

2 ملعقة صغيرة زيت لوز

3 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند

3 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو

5 قطرات من فيتامين هـ خطوات تجهيز كريم القهوة لتبييض البشرة والجسم: قومي بإضافة 3 ملعقة ممتلئة من القهوة و4 ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون ويتم خلطهم جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة سميكة.

قومي بإضافة 2 ملعقة قليلة من زيت اللوز وخمس قطرات من فيتامين هـ و3 ملعقة قليلة من زبدة الكاكاو و3 ملعقة قليلة من زيت جوز الهند أثناء التحريك.

يرجى تذكر أن هذه الصيغة تتكرر مرتان في الأسبوع لتحقيق التأثير المطلوب، يرجى وضع كريم القهوة على بشرتك لمدة 15 دقيقة على الأقل. وصفة العسل والقهوة لتبييض وصفاء البشرة مكونات الوصفة 1 ملعقة ممتلئة من القهوة.

يضاف عليهم ملعقة واحدة ممتلئة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تجهيز كريم القهوة والاستخدام: كل مكونات وصفة كريم القهوة يتم مزجها جيدًا من أجل الحصول على عجينة متماسكة جيداً ولزجة.

هذا المزيج يتم وضعه على بشرة تم تنظيفا جيداً وقم بالتدليك لمدة 2 دقيقة على الأقل.

بعد ذلك، اتركي المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

ثم يتم غسل الجلد جيداً باستخدام الماء الدافئ.

استخدم مكعبات الثلج لترطيب وإغلاق مسام الجلد، ستلاحظ فوائد كريم القهوة في تبييض البشرة. الوسوم

كريم القهوة والليمون أقوي كريم تبييض ملفت للبشرة والجسم القهوة لا تتطلب العديد من الحديث والوصف، فرائحة القهوة والمذاق تجعلها أساس كل صباح، وهي مدرجة في الأغاني والكتب، ولكن بعد أن يعرف الجميع فوائد القهوة للبشرة، يمكن التأكد من هوايتها الرقم سوف يزيد أضعافا مضاعفة، فهناك العديد من الوصفات التي تحتوي على القهوة التي يمكن استخدامها لتبييض البشرة وتنعيمها، وبعضها نقدمه لك أدناه. كريم القهوة والليمون أقوي كريم تبييض ملفت للبشرة والجسم كريم القهوة والليمون أقوي كريم تبييض ملفت للبشرة والجسم مكونات الوصفة 3 ملاعق كبيرة قهوة أو بن

4 ملاعق ممتلئة من زيت الزيتون

2 ملعقة صغيرة زيت لوز

3 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند

3 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو

5 قطرات من فيتامين هـ خطوات تجهيز كريم القهوة لتبييض البشرة والجسم: قومي بإضافة 3 ملعقة ممتلئة من القهوة و4 ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون ويتم خلطهم جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة سميكة.

قومي بإضافة 2 ملعقة قليلة من زيت اللوز وخمس قطرات من فيتامين هـ و3 ملعقة قليلة من زبدة الكاكاو و3 ملعقة قليلة من زيت جوز الهند أثناء التحريك.

يرجى تذكر أن هذه الصيغة تتكرر مرتان في الأسبوع لتحقيق التأثير المطلوب، يرجى وضع كريم القهوة على بشرتك لمدة 15 دقيقة على الأقل. وصفة العسل والقهوة لتبييض وصفاء البشرة مكونات الوصفة 1 ملعقة ممتلئة من القهوة.

يضاف عليهم ملعقة واحدة ممتلئة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تجهيز كريم القهوة والاستخدام: كل مكونات وصفة كريم القهوة يتم مزجها جيدًا من أجل الحصول على عجينة متماسكة جيداً ولزجة.

هذا المزيج يتم وضعه على بشرة تم تنظيفا جيداً وقم بالتدليك لمدة 2 دقيقة على الأقل.

بعد ذلك، اتركي المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

ثم يتم غسل الجلد جيداً باستخدام الماء الدافئ.

استخدم مكعبات الثلج لترطيب وإغلاق مسام الجلد، ستلاحظ فوائد كريم القهوة في تبييض البشرة.

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