معلقة واحدة ضعيها علي الكفتة مش هتفك ولا تكش منك وهتعملى احلى كفتة مثل الجاهزة

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معلقة واحدة ضعيها علي الكفتة مش هتفك ولا تكش منك وهتعملى احلى كفتة تعتبر طريقة عمل الكفته المظبوطة من أسهل طرق التحضير في المطبخ، فهي لا تتطلب الكثير من الجهد، وطريقة صنع الكفتة فإنها ليست فقط طريقة واحدة وثابتة، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لعمل الكفتة، بما في ذلك مشاوي الشواء، وكفتة الدجاج، وما إلى ذلك.معلقة واحدة ضعيها علي الكفتة مش هتفك ولا تكش منك وهتعملى احلى كفتة
تعتبر الكفتة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار ومليئة ايضا بالفيتامينات، ويمكن صنعها بأكثر من طريقة، كفتة مشوية وكفته الحاتي وكفته فرن وكفته صلص، إلخ، كذلك تعرف على ما سيحدث بعد ذلك وكيفية صنع كفتة لذيذة باستخدام عناصر صحية.طريقة عمل الكفته المظبوطة
- مكونات الكفته المظبوطة:
- كيلو واحد من اللحم المفروم.
- ملعقة واحدة قليلة من البيكنج بودر.
- كزبرة مفرومة.
- مع الفلفل الأسود والملح.
- بصل حجمه كبير يفرم ناعماً ويصفى.
- 2 ملاعق كبيرة بقسماط.
تعرف على طريقة عمل الكفته المظبوطة التي تم شوائها اللذيذة من خلال الخطوات التالية:
- امزج جميع العناصر السابقة جيدًا.
- ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- يتم خروج اللحم من الثلاجة وبعد ذلك قومي بالبدء في صنع أعواد الكفتة.
- بعد هذه الخطوة قومي بوضع أصابع الكفتة التي تم تشكيلها على أداة الشوي وبعد ذلك نبدأ في الشوي على الفحم.
- يرش ماء البصل على البصل عند الشواء.
- قلبي الكفتة للتأكد من نضج كل الجوانب.
- دجاج تم خلوه وتقطيعه
- حبات من الطماطم
- 2 بصلة
- نحتاج كذلك بقدونس، مع فلفل أخضر والقليل من الملح
- القليل من الفلفل الاسود
- ملعقة واحدة قليلة من البهارات المختلفة
- ابشر البصل، ثم اعصره من الماء تمامًا، ثم اترك الماء جانبًا، ثم اخلط البصل مع الدجاج والفلفل الأبيض والبقدونس والبهارات والملح.
- افركي الكفتة جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا وتتماسك معًا، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تلتصق خلال عملية الشوي.
- الكفتة يتم وضعها على الأسياخ أو الأيدي بماء البصل، نضعها جانباً لجعلها ذات نكهة ولون ومذاق مميز.
- بعد ذلك نبدأ عملية الاستقرار على الفحم أو الشواء أو الوعاء ونأكله مع خليط الأرز ومعجون الفلفل الحار وسلطة طحينة حسب الحاجة.
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معلقة واحدة ضعيها علي الكفتة مش هتفك ولا تكش منك وهتعملى احلى كفتة تعتبر طريقة عمل الكفته المظبوطة من أسهل طرق التحضير في المطبخ، فهي لا تتطلب الكثير من الجهد، وطريقة صنع الكفتة فإنها ليست فقط طريقة واحدة وثابتة، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لعمل الكفتة، بما في ذلك مشاوي الشواء، وكفتة الدجاج، وما إلى ذلك.معلقة واحدة ضعيها علي الكفتة مش هتفك ولا تكش منك وهتعملى احلى كفتة
تعتبر الكفتة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار ومليئة ايضا بالفيتامينات، ويمكن صنعها بأكثر من طريقة، كفتة مشوية وكفته الحاتي وكفته فرن وكفته صلص، إلخ، كذلك تعرف على ما سيحدث بعد ذلك وكيفية صنع كفتة لذيذة باستخدام عناصر صحية.طريقة عمل الكفته المظبوطة
- مكونات الكفته المظبوطة:
- كيلو واحد من اللحم المفروم.
- ملعقة واحدة قليلة من البيكنج بودر.
- كزبرة مفرومة.
- مع الفلفل الأسود والملح.
- بصل حجمه كبير يفرم ناعماً ويصفى.
- 2 ملاعق كبيرة بقسماط.
تعرف على طريقة عمل الكفته المظبوطة التي تم شوائها اللذيذة من خلال الخطوات التالية:
- امزج جميع العناصر السابقة جيدًا.
- ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- يتم خروج اللحم من الثلاجة وبعد ذلك قومي بالبدء في صنع أعواد الكفتة.
- بعد هذه الخطوة قومي بوضع أصابع الكفتة التي تم تشكيلها على أداة الشوي وبعد ذلك نبدأ في الشوي على الفحم.
- يرش ماء البصل على البصل عند الشواء.
- قلبي الكفتة للتأكد من نضج كل الجوانب.
- دجاج تم خلوه وتقطيعه
- حبات من الطماطم
- 2 بصلة
- نحتاج كذلك بقدونس، مع فلفل أخضر والقليل من الملح
- القليل من الفلفل الاسود
- ملعقة واحدة قليلة من البهارات المختلفة
- ابشر البصل، ثم اعصره من الماء تمامًا، ثم اترك الماء جانبًا، ثم اخلط البصل مع الدجاج والفلفل الأبيض والبقدونس والبهارات والملح.
- افركي الكفتة جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا وتتماسك معًا، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تلتصق خلال عملية الشوي.
- الكفتة يتم وضعها على الأسياخ أو الأيدي بماء البصل، نضعها جانباً لجعلها ذات نكهة ولون ومذاق مميز.
- بعد ذلك نبدأ عملية الاستقرار على الفحم أو الشواء أو الوعاء ونأكله مع خليط الأرز ومعجون الفلفل الحار وسلطة طحينة حسب الحاجة.
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