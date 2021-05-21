طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة وازاله التجاعيد تفتيح فوري

طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة والتي تحتاجها كل عروس لتنظيف البشرة قبل الزفاف وتفتيح البشرة والقضاء على سواد المهبل أو الإبط، ومع ذلك، إذا قمنا بالحديث عن القهوة، بالإضافة إلى رائحتها، فإن لها أيضًا الكثير من الفوائد ذات أهمية كبيرة، لذلك، يختلف طعم ومذاق معظم الناس في الصباح، لكن قلة من الناس يعرفون أهمية استخدام خلطات وصيغ طبيعية معينة لتبييض الجسم والبشرة. طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة المكونات المستخدمة في هذه الوصفة: ملعقتان من القهوة.

قرفة.

ثلاث ملاعق كريم البانثينول.

ملعقة عسل ابيض. طريقة تجهيز هذه الوصفة نضع القهوة ونضيف إليها القرفة وعليها كريم البانثينول، ثم نضيف العسل الأبيض تدريجياً.

امزج كل العناصر جيدًا وضعها في مكان أغمق من الجسم.

يجب أن تنتظر من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة، ثم تغسل بشرتك.

يجب أن يكرر هذا القناع عدة مرات.

يمكن للبانثينول أيضًا القضاء على اسمرار الجسم وتقليل الجلد الميت على الجلد.

وتقليل الجلد الميت على الجلد. يمكن للقناع أيضًا أن ينعم ويفتح البشرة بسرعة فائقة.

يمكن لهذا القناع القضاء على المسام المتضخمة.

ويزيل الشوائب الموجودة في الجلد. تبييض الوجه والجسم بكريم البانثينول والنشا المكونات المستخدمة في الوصفة: معلقتين من النشا.

معلقتين من القهوة سريعه الذوبان.

ماء ورد.

زيت جونسون معلقه كبيرة.

كريم البانثينول. طريقة التحضير والاستخدام نبدا في تحضير الوصفة والان أضيفي ملعقة نشا ونصف ملعقة قهوة سريعه الذوبان، ثم أضيفي نصف عصير الليمون وملعقة من الزيت.

سواء كان زيت جونسون أو زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون، اخلطي كل العناصر المختلفة معًا حتى تمتزج.

بعد ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من كريم البانثينول واستمري في التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي ولا توجد كتل.

واستمري في التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي ولا توجد كتل. بعد غسل الجلد يمكنك وضع المقشر عليه ثم وضع الكريم على الوجه والرقبة وتركه لمدة ساعة ثم شطفه بالماء الدافئ، لأنه في أول مرة تستخدمينه ستحصلين على الفور على تأثير التبييض وتأثير مثير للإعجاب. الوسوم

طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة والتي تحتاجها كل عروس لتنظيف البشرة قبل الزفاف وتفتيح البشرة والقضاء على سواد المهبل أو الإبط، ومع ذلك، إذا قمنا بالحديث عن القهوة، بالإضافة إلى رائحتها، فإن لها أيضًا الكثير من الفوائد ذات أهمية كبيرة، لذلك، يختلف طعم ومذاق معظم الناس في الصباح، لكن قلة من الناس يعرفون أهمية استخدام خلطات وصيغ طبيعية معينة لتبييض الجسم والبشرة. طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لشد وتبييض الجسم والبشرة المكونات المستخدمة في هذه الوصفة: ملعقتان من القهوة.

قرفة.

ثلاث ملاعق كريم البانثينول.

ملعقة عسل ابيض. طريقة تجهيز هذه الوصفة نضع القهوة ونضيف إليها القرفة وعليها كريم البانثينول، ثم نضيف العسل الأبيض تدريجياً.

امزج كل العناصر جيدًا وضعها في مكان أغمق من الجسم.

يجب أن تنتظر من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة، ثم تغسل بشرتك.

يجب أن يكرر هذا القناع عدة مرات.

يمكن للبانثينول أيضًا القضاء على اسمرار الجسم وتقليل الجلد الميت على الجلد.

وتقليل الجلد الميت على الجلد. يمكن للقناع أيضًا أن ينعم ويفتح البشرة بسرعة فائقة.

يمكن لهذا القناع القضاء على المسام المتضخمة.

ويزيل الشوائب الموجودة في الجلد. تبييض الوجه والجسم بكريم البانثينول والنشا المكونات المستخدمة في الوصفة: معلقتين من النشا.

معلقتين من القهوة سريعه الذوبان.

ماء ورد.

زيت جونسون معلقه كبيرة.

كريم البانثينول. طريقة التحضير والاستخدام نبدا في تحضير الوصفة والان أضيفي ملعقة نشا ونصف ملعقة قهوة سريعه الذوبان، ثم أضيفي نصف عصير الليمون وملعقة من الزيت.

سواء كان زيت جونسون أو زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون، اخلطي كل العناصر المختلفة معًا حتى تمتزج.

بعد ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من كريم البانثينول واستمري في التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي ولا توجد كتل.

واستمري في التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي ولا توجد كتل. بعد غسل الجلد يمكنك وضع المقشر عليه ثم وضع الكريم على الوجه والرقبة وتركه لمدة ساعة ثم شطفه بالماء الدافئ، لأنه في أول مرة تستخدمينه ستحصلين على الفور على تأثير التبييض وتأثير مثير للإعجاب.

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