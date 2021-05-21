يحب الكثير من ربات البيوت دائما عن وصفات حلويات للضيافة وأهل البيت لإحداث نوع من التغيير وإدخال البهجة علي قلوب متناولي الوجبات وخاصة الحلويات ، ومن أشهر الحلويات هي الحلويات الشرقية ونقدم لكم اليوم من خلا موقع ثقفني حلوي ليالي لبنان بالموز والقشدة ، وهي نوع من الحلوي الشرقية والتي يشتهر بها مطبخ الحلويات اللبناني ولا يعرفها العديد من سيدات البيوت ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم بيان مقدار المكونات الخاصة بتلك الحلوي وخطوات تفصيلية لطريقة إعدادها ، حيث أنها من مواد ومكونات متاحة بالبيوت مثل الحليب الطازج والسميد والسكر والمستكة مع ماء الزهر والقشدة وفاكهة الموز ومكسرات الفستق الحلبي والعسل الأبيض وهي حلوي غنية يمكن تقديمها مع قطع من البقلاوة التركي بالفستق واللوز.

مقادير ومكونات حلوي ليالي لبنان بالموز والقشدة

كما تعرفنا من قبل علي مقادير وطريقة تحضير كيك المافن بالجبن والبيض ، نستعرض لكم في فقرتنا مقادير مكونات حلوي ليالي لبنان كالآتي :

مقدار ثلاث أكواب من الحليب الطازج كامل الدسم.

مقدار نصف كوب كبير من السميد.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الزهر أو الورد.

عدد أثنين علبة متوسطة الحجم من القشدة الجاهزة.

عدد ثلاث أصابع من الموز متوسط الحجم مقطع لقطع صغيرة.

مقدار 50 جرام من الفستق الحلبي المجروش للتزيين.

مقدار نصف كوب من العسل الأبيض لوجه الحلوي.

عصير ليمونه واحدة.

طريقة تحضير الحلوي

كما تعرفنا من قبل علي طريقة ومقادير إعداد الكريم كراميل ، نقدم لكم خطوات تحضير حلوي ليالي لبنان كالآتي :

في وعاء خلط مناسب نقوم بخلط كل من الحليب والسميد والسكر علي نار متوسطة.

نستمر في الخلط حتي يبدأ المزيج بالغليان ونستمر حتي يتماسك القوام ويصبح كثيفاً.

يرفع عن النار ويضاف له المستكة وماء الزهر مع التقليب الجيد ليتجانس بالكامل.

يتم توزيعه فوراً في أطباق تشكيل من البايركس ويترك حتي يبرد تماماً.

في وعاء خلط آخر نقوم بخلط كل من الموز وعصير الليمون.

نقوم بتوزيع خليط الموز فوق سطح الأطباق.

توضع الأطباق في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات لتبرد.

عند التقديم يتم فرد طبقة عسل فوق وجه الأطباق وتزين من أعلي العسل بالفستق الحلبي المجروش.

يمكنكم تقديم هذه الحلوي مع قطع من كنافة التوست الشهية.