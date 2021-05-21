أسرار قرمشة بصل الكشري المقرمش الذهبي بالخطوات حصريا

بصل الكشري المقرمش، تعتبر وجبة الكشري من أشهر الوجبات الشعبية في مصر، ويعتبر من أشهر الأكلات في شوارع مصر، كما يتكون من العدس والحمص والأرز والمكرونة والدقة ويمكنكم إضافة كل ما ترغبون فيه إلى هذا الطبق.

يفضل العديد من الأشخاص إضافة البصل المقرمش إلى طبق الكشري، والسر الأساسي في قرمشة البصل هو إضافة كلا من النشأ والدقيق ايضا، وسوف نعرض عليكم مقادير هذه الوصفة وايضا يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة بدون اي تكاليف مالية، ويمكنكم ايضا اضافتها حسب الرغبة إلى طبق الكشري.

ملعقة كبيرة من النشأ.

حبتان من البصل.

زيت نباتي .

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نقوم بتقطيع حبتان البصل إلى قطع صغيرة.

ثم نقوم خلط البصل مع الدقيق والنشأ ايضا.

ثم نقوم بوضع وعاء على النار ووضع بعض من الزيت النباتي في الوعاء وتقلبيها في الوعاء ثم نقوم بوضع الخليط في الوعاء حتى تصبح ذهبية اللون ، ثم نقوم برفعها بعد ذلك من على النار.

حبتان من البصل.

بيضتين

أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت ذرة .

خبر مطحون.