أسرار قرمشة بصل الكشري المقرمش الذهبي بالخطوات حصريا

بصل الكشري المقرمش، تعتبر وجبة الكشري من أشهر الوجبات الشعبية في مصر، ويعتبر من أشهر الأكلات في شوارع مصر، كما يتكون من العدس والحمص والأرز والمكرونة والدقة ويمكنكم إضافة كل ما ترغبون فيه إلى هذا الطبق.بصل الكشري المقرمش
يفضل العديد من الأشخاص إضافة البصل المقرمش إلى طبق الكشري، والسر الأساسي في قرمشة البصل هو إضافة كلا من النشأ والدقيق ايضا، وسوف نعرض عليكم مقادير هذه الوصفة وايضا يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة بدون اي تكاليف مالية، ويمكنكم ايضا اضافتها حسب الرغبة إلى طبق الكشري.مكونات بصل الكشري المقرمش
- ملعقة كبيرة من النشأ.
- حبتان من البصل.
- زيت نباتي .
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- نقوم بتقطيع حبتان البصل إلى قطع صغيرة.
- ثم نقوم خلط البصل مع الدقيق والنشأ ايضا.
- ثم نقوم بوضع وعاء على النار ووضع بعض من الزيت النباتي في الوعاء وتقلبيها في الوعاء ثم نقوم بوضع الخليط في الوعاء حتى تصبح ذهبية اللون ، ثم نقوم برفعها بعد ذلك من على النار.
- حبتان من البصل.
- بيضتين
- أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- زيت ذرة .
- خبر مطحون.
- نقوم بتقشير البصل، ونقوم بتقطيعها حلقات.
- ثم نقوم بوضع الدقيق في وعاء، والخبز المطحون في وعاء اخر.
- ثم نقوم بخلط البيض ونقوم بوضع اربع ملاعق من الدقيق على البيض ويخلط المزيج مع بعضه.
- ثم نقوم بعمل البصل في البيض بالدقيق ثم في الخبز المطحون، والاستمرار حتى الانتهاء من جميع الحلقات ونقون بوضعها على طبق لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتسخين وعاء على النار ووضع ملعقة زيت نباتي ثم نقوم بوضع حلقات البصل حتى يصبح لونها باللون الذهبي ونقم برفعها من على النار .
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بصل الكشري المقرمش، تعتبر وجبة الكشري من أشهر الوجبات الشعبية في مصر، ويعتبر من أشهر الأكلات في شوارع مصر، كما يتكون من العدس والحمص والأرز والمكرونة والدقة ويمكنكم إضافة كل ما ترغبون فيه إلى هذا الطبق.بصل الكشري المقرمش
يفضل العديد من الأشخاص إضافة البصل المقرمش إلى طبق الكشري، والسر الأساسي في قرمشة البصل هو إضافة كلا من النشأ والدقيق ايضا، وسوف نعرض عليكم مقادير هذه الوصفة وايضا يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة بدون اي تكاليف مالية، ويمكنكم ايضا اضافتها حسب الرغبة إلى طبق الكشري.مكونات بصل الكشري المقرمش
- ملعقة كبيرة من النشأ.
- حبتان من البصل.
- زيت نباتي .
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- نقوم بتقطيع حبتان البصل إلى قطع صغيرة.
- ثم نقوم خلط البصل مع الدقيق والنشأ ايضا.
- ثم نقوم بوضع وعاء على النار ووضع بعض من الزيت النباتي في الوعاء وتقلبيها في الوعاء ثم نقوم بوضع الخليط في الوعاء حتى تصبح ذهبية اللون ، ثم نقوم برفعها بعد ذلك من على النار.
- حبتان من البصل.
- بيضتين
- أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- زيت ذرة .
- خبر مطحون.
- نقوم بتقشير البصل، ونقوم بتقطيعها حلقات.
- ثم نقوم بوضع الدقيق في وعاء، والخبز المطحون في وعاء اخر.
- ثم نقوم بخلط البيض ونقوم بوضع اربع ملاعق من الدقيق على البيض ويخلط المزيج مع بعضه.
- ثم نقوم بعمل البصل في البيض بالدقيق ثم في الخبز المطحون، والاستمرار حتى الانتهاء من جميع الحلقات ونقون بوضعها على طبق لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتسخين وعاء على النار ووضع ملعقة زيت نباتي ثم نقوم بوضع حلقات البصل حتى يصبح لونها باللون الذهبي ونقم برفعها من على النار .
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