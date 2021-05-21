أحب الإنسان منذ القدم أكل اللحوم وتفنن في طهوها وطبخها ، ومن كل جزأ منها تم ابتكار أكلات لذيذة وشهية واختلفت من شعب لآخر واشتهرت بعض الشعوب بصناعة أكلات الكبدة ومن أشهرهم الشعب المصري وبخاصة مواطني مدينة الإسكندرية ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم طريقة الكبدة الاسكندراني بالخطوات والمقادير الخاصة بمكوناتها تفصيلاً مع شرح بالخطوات لطريقة إعدادها بسهولة في البيت ، ويمكنكم تقديمها كطبق رئيسي لوجبة حيث أنها تحتوي علي الكبدة والبصل والثوم والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأخضر والزيت النباتي وملح الطعام وبعض البهارات والشطة ، ويمكنكم تقديمها كطبق رئيسي مع أطباق من معكرونة كانيلوني اللحم المفروم اللذيذة.

مقادير ومكونات طريقة الكبدة الاسكندراني بالخطوات

كما تعرفنا من قبل علي مقادير وطريقة تحضير سجق اللحم البقري بالفرن ، نقدم لكم اليوم من خلال فقرتنا مقادير مكونات الكبدة الاسكندراني كالآتي :

مقدر نصف كيلو جرام من الكبدة البقري المقطعة لقطع صغيرة.

عدد إثنين حبة من البصل المبشور.

عدد أربعة فصوص ثوم مفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

عدد خمسة حبات من الفلفل الأخضر مقطعه.

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد اثنين حبة طماطم مقطعه قطع طولية.

عدد اثنين فلفل ألوان مقطعه قطع.

عدد اثنين قرن شطه حار حسب الطلب.

عدد اثنين حبة بصل شرائح.

طريقة تحضير الوصفة

كما تعرفنا من قبل علي طريقة ومقادير تحضير الحمام المحشي علي الطريقة المصرية ، نتعرف في فقرتنا هذه علي خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني :

نحضر مقلاة بحجم مناسب للكمية ونغسلها جيداً ونجففها.

نضع المقلاة علي نار متوسطة ونضع بها الزيت ونبدأ في طهو البصل المفروم في البداية.

يتم طهو البصل لمدة دقيقة ثم تضاف له قطع الكبدة مع التقليب حتي يتغير لونها إلي الرمادي.

نضيف لها بعد ذلك الثوم والكمون والكزبرة والملح.

نقوم بإضافة شرائح الطماطم والفلفل الألوان وشرائح البصل وقرون الشطه.

تخفف النار بعد خمس دقائق من الطهو والتقليب ويضاف ربع كوب من الماء للطبخه.

تغطي المقلاة وتترك علي نار هادئة لمدة ربع ساعة.

ترفع عن النار وتوضع في طبق تقديم وتقدم ساخنة.

يتم تقديمها بجوار الطحينة وأطباق من فاهيتا اللحم المكسيكي.