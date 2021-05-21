البيتزا السريعة الإيطالية على طريقة بيتزا هت.. ألذ وأسرع أكله ستصبح وصفتك الرسمية

طريقة عمل البيتزا السريعة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها حواء، فهي من أصل إيطالي التي يحبها كل أفراد الأسرة الكبار و الصغار، فهي أكلة سهلة و سريعة وذات مذاق مميز، سنقدم لكى سيدتي طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية بسهولة سيحبها أطفالك و ستنفعك إذا كان وقتك مشغول و تحتاجين لأعداد طعام في وقت قياسي. البيتزا السريعة البيتزا السريعة المقادير مقدار نصف كيلو جرام دقيق ابيض خاص بالمخبوزات.

مقدار كيس او ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية+ معلقة سكر.

مقدار ربع كوب من زيت الزيتون او زيت الذرة.

مقدار ملعقة ملح صغيرة.

مقدار ملعقة زعتر صغيرة.

كوب لبن دافئ.

صلصة طماطم + فلفل مقطع حلقات رقيقة +بصل مقطع حلقات رقيقة + جبنة موتزاريلا+ زيتون حلقات.

لحم مفروم أو دجاج أو سلامي حسب الرغبة و يمكن الاستغناء عنهم و تكون بيتزا خضراوات فقط. طريقة عمل بيتزا هت في المنزل طريقة عمل بيتزا هت في المنزل نقوم بإحضار إناء و نضع فيه الدقيق بعد نخلة جيدا مرتين على الأقل حتى يتخلله هواء، و نضيف على الدقيق الملح ثم نحضر كوب ونصع في نصفه ماء دافئ و نضيف إلية السكر و الخميرة الفورية، و بعد تضاعف كمية الخميرة يتم و ضعها على الدقيق و الملح ثم قلبي و ضيفي البن و قومي بعجن الخليط حتى يتجانس و يعطى عجين مطاطي.

احضري صنيه و قومي بفرد العجين فيها بشكل متساوي ثم ضعي معلقة صلصة و وقومي بفردها على سطح العجينة بالكامل ثم قومي برش الزعتر على الوجه.

قومي ينثر الفلفل و البصل على الوجه ثم الزيتون الحلقات، ثم ضيفي ما تشائين من لحمة مفرومة أو فراح أو سلامي أو غير ذلك و يمكن أن تكتفي بالخضار.

ضيفي طبقة جبنة موتزاريلا على الوجه ثم قومي بإشعال الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة متوسطة حتى يحمى الفرن، ثم ضعي البيتزا في الفرن لمكة 15 دقيقة فقط.

أخرجي البيتزا السريعة من الفرن و يفضل أن تؤكل ساخنة. الوسوم

طريقة عمل البيتزا السريعة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها حواء، فهي من أصل إيطالي التي يحبها كل أفراد الأسرة الكبار و الصغار، فهي أكلة سهلة و سريعة وذات مذاق مميز، سنقدم لكى سيدتي طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية بسهولة سيحبها أطفالك و ستنفعك إذا كان وقتك مشغول و تحتاجين لأعداد طعام في وقت قياسي. البيتزا السريعة البيتزا السريعة المقادير مقدار نصف كيلو جرام دقيق ابيض خاص بالمخبوزات.

مقدار كيس او ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية+ معلقة سكر.

مقدار ربع كوب من زيت الزيتون او زيت الذرة.

مقدار ملعقة ملح صغيرة.

مقدار ملعقة زعتر صغيرة.

كوب لبن دافئ.

صلصة طماطم + فلفل مقطع حلقات رقيقة +بصل مقطع حلقات رقيقة + جبنة موتزاريلا+ زيتون حلقات.

لحم مفروم أو دجاج أو سلامي حسب الرغبة و يمكن الاستغناء عنهم و تكون بيتزا خضراوات فقط. طريقة عمل بيتزا هت في المنزل طريقة عمل بيتزا هت في المنزل نقوم بإحضار إناء و نضع فيه الدقيق بعد نخلة جيدا مرتين على الأقل حتى يتخلله هواء، و نضيف على الدقيق الملح ثم نحضر كوب ونصع في نصفه ماء دافئ و نضيف إلية السكر و الخميرة الفورية، و بعد تضاعف كمية الخميرة يتم و ضعها على الدقيق و الملح ثم قلبي و ضيفي البن و قومي بعجن الخليط حتى يتجانس و يعطى عجين مطاطي.

احضري صنيه و قومي بفرد العجين فيها بشكل متساوي ثم ضعي معلقة صلصة و وقومي بفردها على سطح العجينة بالكامل ثم قومي برش الزعتر على الوجه.

قومي ينثر الفلفل و البصل على الوجه ثم الزيتون الحلقات، ثم ضيفي ما تشائين من لحمة مفرومة أو فراح أو سلامي أو غير ذلك و يمكن أن تكتفي بالخضار.

ضيفي طبقة جبنة موتزاريلا على الوجه ثم قومي بإشعال الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة متوسطة حتى يحمى الفرن، ثم ضعي البيتزا في الفرن لمكة 15 دقيقة فقط.

أخرجي البيتزا السريعة من الفرن و يفضل أن تؤكل ساخنة.

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